VIDEO: VELIKI KORUPCIJSKI SKANDAL U TROGIRU: Direktor holdinga snimljen kako uzima novac od HDZ-ovca: ‘Nisam imao izbora…’

Trogirski poduzetnik i bivši vijećnik HDZ-a Vinko Brkan optužio je Ivu Milića, tehničkog direktora Trogir Holdinga i kandidata Hrvatske konzervativne stranke za gradonačelnika Trogira, za reket i ucjenu.

Vinko Brkan (67), vlasnik tvrtke za pražnjenje septičkih jama, građenje i ekološku zaštitu, odnosno za prikupljanje i otkup željeza i obojenih metala, svoje teške optužbe potkrepljuje i snimkama koje je objavila Slobodna Dalmacija, fotografijama i videozapisom na kojima se vidi kako daje novac, zapravo snop novčanica, tehničkom direktoru “Trogir Holdinga” Ivi Miliću.

Brkan: Svaki mjesec sam mu davao novac na ruke

“Sin Jakov mi je radio u “Trogir Holdingu”, suspendirali su ga nakon što je prijavio inspekciji neke stvari, a vratili su ga na posao nakon što je Ivo Milić, tehnički direktor “Holdinga”, od mene tražio da mu dam prvo 10.000 kuna, a potom i 3000 kuna”, ispričao je Brkan novinaru Slobodne Dalmacije.

Brkan, koji za sebe kaže da je iskonski HDZ-ovac i da “u državi nema većeg HDZ-ovca od njega”, priznaje kako je bio svjestan da dajući mito i sam čini kazneno djelo.



“A što ću, otac će za sina sve napraviti”, kaže.

Brkan tvrdi da je Miliću od lanjskoga lipnja do ovogodišnjega travnja svaki mjesec davao novac u zamjenu za korištenje gradskog odlagališta otpada. Činio je to iako njegova tvrtka ima valjani ugovor s “Trogir Holdingom”.

Brkan: Mogao sam ili plaćati, ili pustiti da mi propadne posao

“Pustite ugovor, ne znate vi s kime ja imam posla. Bili smo na kavi u Marini kad mi je Milić rekao da ću njemu na ruke svaki mjesec davati novac i da ću imati zeleno svjetlo za korištenje deponija”, nastavlja Brkan razgovor s novinarom Slobodne, pa s pretrpanog radnog stola vadi papirić s brojkama.

“Prvih 600 eura Miliću sam poslao po sinu Jakovu, a onda su uslijedile mjesečne isplate od redom 400 eura, 300 eura, 2000 kuna, 2500 kuna, 2000 kuna, 300 eura, 1500 kuna, 2000 kuna i zadnja od također 2000 kuna”, čita i nabraja Brkan.

Tvrdi da je imao izbor – ili plaćati, ili pustiti da mu propadne posao.

Policiju nije htio upletati, već je sam odlučio djelovati i snimiti Milića tijekom primopredaje novca.

“Sve je čisto, eno na zidu naljepnice da je objekt pod videonadzorom, eno je i na vratima, tko je Miliću kriv što nije pazio”, kaže Brkan.

Na snimci se jasno vidi kako Brkan sa stola uzima novčanice, teško je procijeniti koliko ih je, i kako ih predaje Miliću. A ovaj ih stavlja u džep sakoa, uz primjedbu, jasno se čuje, kako za prvi i drugi mjesec Brkan i nije baš bio izdašan.

Milić: Novac je dao da pomogne u izbornoj kampanji

Milić je odgovorio na optužbe za reket i ucjenu, i tvrdi da je novac zapravo donacija Hrvatskoj konzervativnoj stranci (HKS) za izbore te da je Brkanova žrtva i da nije počinio ništa nezakonito.

“Jakov Brkan, sin Vinka Brkana, donedavno je bio član HKS-a. Vinko Brkan je želio pomoći stranci za izbore pa je iz tog razloga izrazio želju da povremeno donira koju kunu za materijalne troškove kampanje, uz uvjet da ga se ne spominje jer je član HDZ-a. Pristao sam i to je moja najveća pogreška”, navodi Milić za Index.

Milić tvrdi da mu je Brkan u nekoliko navrata donirao 14.700 kuna i da je novac položio na račun stranke čim su ga otvorili za ove izbore. Sve je, kaže, vidljivo iz izvješća Državnog izbornog povjerenstva u kojem je Brkan naveden kao donator kampanje.

“Vinko Brkan kaže da sam ga reketario, a nijednom nadležnom državnom tijelu to nije prijavio. Upravo sam ja taj koji je sve izneseno prijavio DORH-u da me se zaštiti od Vinka Brkana. Na spornoj slikovnoj snimci, koju je protupravno pribavio Brkan, radi čega je prijavljen DORH-u, vidi se predaja novca, no radilo se o nekoliko stotina kuna. Pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da se radilo o donacijama mojoj kampanji. Uostalom, nikakvu protuuslugu Vinku Brkanu nisam napravio”, kaže Milić za Index.

Brkan odbacuje Milićeve tvrdnje da je novac dao za izbornu kampanju HKS-a, stranke čiji je Milić kandidat za gradonačelnika Trogira.

“O čemu on, kakve donacije, kakva stranka?! Zna on dobro zašto sam mu davao novac, a znaju i oni kojima sam sve to prijavio. Koji? Ne bojte se, nisu to ovi naši, nego sam sve direktno odnio u centralu, u Zagreb”, zaključuje Brkan za Slobodnu.