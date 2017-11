USKOK-ova AKCIJA ZBOG KORUPCIJE NA TRGOVAČKOM SUDU: Doznajemo tko je uhićena sutkinja, pao i stečajni upravitelj

Sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Vesna Malenica i stečajni upravitelj s kojim je najviše surađivala, Pero Hrkać. uhićeni su u akciji USKOK-a.

NET.HR DOZNAJE: Održana hitna sjednica Državnog sudbenog vijeća, skinut imunitet sutkinji. Slijedi li uhićenje?

Policija je večeras, kako smo se uvjerili na terenu, upala u Hrkaćev dom, gdje je u tijeku pretres.

Uz njih su, kako se doznaje, uhićeni i Milan Lučić, Miroslav Mitak i Josip Debić, no policija i Uskok koji provode izvide još uvijek nisu objavili detalje ove antikorupcijske akcije.



‘Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Ravnateljstvo policije) u suradnji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta s elementima koruptivnosti. U tijeku je provođenje dokaznih radnji i nastavak kriminalističkog istraživanja nad petero osumnjičenih osoba koje su uhićene.

Vezano uz upite medija možemo potvrditi da se među uhićenima nalazi i dužnosnik Trgovačkog suda’, priopćilo je danas Ministarstvo unutarnjih poslova.

Akcija je započela nakon što je Državno sudbeno vijeće danas poslije podne sutkinji ukinulo imunitet, o čemu je Net.hr prvi pisao.

Sumnja se, da su njih dvoje zlorabili svoje funkcije kako bi pogodovali strankama u stečajnim postupcima, a prema dostupnim informacijama sutkinja je veliki broj stečajnih postupaka dodjeljivala upravo Hrkaću.

Upravo zbog spornih dodjela stečajnih postupaka prvotno je protiv nje podnijeta prijava, a istražitelji su vrlo brzo postumnjali kako je to radila upravo kako bi u dogovoru s Hrkaćem pomagala jednoj od strana u postupku. Upućeni u stečajne postupke tvrde kako se ovim manipulacijama vrlo lako na nezakonit način može doći do vrijednih nekretnina koje u ovršnim postupcima zvršavaju na bubnju zbog dugova.

Ime sutkinje Vesne Malenice već se 15 godina vezuje uz sumnje zbog raznih malverzacija i pogodovanja strankama u procesu, te su protiv nje mahom predstavnici dužnika podnosili kaznene prijave.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da se jedna od inkriminacija, odnosi se na određene postupke tijekom stečaja tvrtke Amfora Maris Milana Lučića. Navodno su mu sutkinja Malenica i stečajni upravitelj Hrkać omogućili da preko druge tvrtke dođe do dijela imovine, jedne vrijedne nekretnine Amfora Marisa iz stečajne mase. Istražitelji su pritom došli do podataka da je Lučić nezakonito kupio tu nekretninu putem dražbe i to upola cijene, da bi istu odmah prodao jednom trgovačkom lancu te na taj način profitirao za više milijuna kuna.

Telegram je nedavno objavio kako je u studenom 2016. godine sutkinja Malenica osam puta za stečajnog upravitelja postavila Peru Hrkaća. To je, neslužbeno doznajemo, također bio jedan od okidača da se njihov odnos prema strankama u stečajnom postupku pomnije istraži.