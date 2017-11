KOPRIVNIČKI ŽUPAN O SVOM KUMU, DIREKTORU SMETLIŠTA KOJI SI JE ISPLATIO MILIJUN KUNA: ‘Nema to veze, pa ja imam 15 kumova’

Koprivničko-križevački župan i predsjednik skupštine društva Piškornica, Darko Koren, komentirao je na konferenciji za medije slučaj Mladena Jozinovića (37) direktora javnog podravskog odlagališta otpada Piškornica koji je, bez znanja suvlasnika tvrtke, sam sa sobom potpisao tri ugovora preko tvrtki kćeri koji mu osiguravaju ukupno 1,37 milijuna kuna bonusa i naknada.

Ustvrdio je kako su župani u srijedu održali sastanak te sazvali izvanrednu skupštinu Piškornice d.o.o. za ponedjeljak kada će raspraviti o okolnostima i donijeti odluku o odgovornosti uprave društva u cijelom slučaju.

“Mogu reći da cijela situacija nije ugodna, ali smo svjesni činjenice da problem postoji i da ga moramo rješavati kao suvlasnici. Nas četiri župana i načelnik općine Koprivnički Ivanec također moramo preuzeti odgovornost, ne političku jer nje nema, nego u smislu upravljanja i kontrole sustavom. Ja preuzimam točno 22,5 posto odgovornosti koliki je udio suvlasništva koprivničko-križevačke županije u tom društvu”, rekao je Koren, a prenose 24sata.



Na opasku novinara da je s Jozinovićem u kumskim odnosima, Koren je rekao da to nema nikakve veze jer on ima 15 kumova ta de bi za svakog reagirao jednako u slučaju da učini radnju koja podliježe osudi.

Na pitanje hoće li inzistirati da se novac vrati Koren je rekao kako su župani već razgovarali o pravnom, ali i moralnom aspektu slučaja. “Što se tiče pravnog aspekta, tu moramo pričekati sve radnje odgovornih institucija koje će reći ima li kakvih povreda, a što se tiče moralne odgovornosti inzistirat ćemo apsolutno na tome da se novac vrati – do one mjere koja je društveno prihvatljiva, a to je mnogo manje nego je dosad isplaćeno”, kazao je Koren navodeći kako je vjerojatno riječ o manje od jedne petine.

Ponovio je kako nije znao za isplate te rekao da zbog toga posljedice ne trpe ni društvo ni županija. “Odgovorno tvrdim da tu štete nema, niti za društvo niti za županiju”, ustvrdio je.