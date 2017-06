KONZULTANT PROGNOZIRA: Koliko bi Konzumovih trgovina moglo biti zatvoreno i po kojim kriterijima će se rezati?

Konzum ima 700 trgovina, a jedan dio njih sigurno neće uspjeti opstati. Broj ljudi koji će ostati bez posla ovisi o strategiji restrukturiranja izvanredne uprave.

Neke rubne i trgovine s manjim prometom vjerojatno neće preživjeti krizu koja je zahvatila najveću hrvatsku kompaniju Agrokor.

RAMLJAK: ‘Da, bit će otkaza u Konzumu, ali smanjenja plaća ne… Ne znam mogu li naši radnici uopće imati manje plaće od ovih koje imaju’

Otpuštanja u Konzumu najavio je i Vladin izvanrednik povjerenik za Agrokor Ante Ramljak.



Zatvarat će se manje trgovine

Konzultant Dragan Munjiza rekao je kako se, teoretski, može zatvoriti 50 trgovina, a ne mora niti jedna. Kako objašnjava, to ovisi o strategiji, jer neki dućani koji su na rubu profitabilnosti možda služe tek kako bi naštetili konkurenciji.

Munjiza vjeruje da će se zatvarati manja prodajna mjesta te ona koja su ‘dupla’, odnosno prodajna mjesta kojih ima dva ili više na manjoj udaljenosti, prenosi Poslovni dnevnik.

Munjiza smatra kako bi u prosjeku trebale biti zatvorene manje trgovine (kojih je od 50 do 70) te one s manjim prometom i do desetak zaposlenika. Sve ovisi o tome na kakav će se tip restrukturiranja odlučiti uprava. Prema procjenama, trebalo bi biti zatvoreno oko 10 do 15 posto trgovina.

‘Konzum bi trebao ostati u hrvatskim rukama’

Konzultant smatra kako bi Konzum trebao ostati u hrvatskim rukama, a ako bi dobavljači postali vlasnici, tada bi se trebao napraviti dobar društveni ugovor kako ne bi došlo do sukoba oko udjela na policama.

Domaćim dobavljačima važno je da Konzum ostane u hrvatskim rukama, dok je potrošačima to manje važno jer se oni fokusiraju na konkurentne cijene. Državi je pak važno da onaj tko bude vlasnik uredno plaća porez i zapošljava ljude, zaključio je Munjiza.