KONZULICA S PLAĆOM VEĆOM OD PREDSJEDNICE: Već dvije godine ne radi ništa, a za to smo je platili preko milijun kuna

Od početka studenog prošle godine generalna konzulica RH nalazi se u Hrvatskoj, ali i dalje prima sočnu plaću od 44.000 kuna. No, nije problem samo u posljednjih nekoliko mjeseci – konzulica Spomenka Cek navodno već dvije godine ne radi svoj posao.

Zbog kršenja zakona i propisa od strane generalne konzulice Spomenke Cek tijekom njezinog dvogodišnjeg mandata u hrvatskom konzulatu u New Yorku, jučer je na Zrinjevac, na adresu Ministarstva vanjskih poslova stigla službeničku predstavku. Radi se o dokumentu, javlja Novi list, koji potvrđuje kako konzulica Cek tijekom dvije godine boravka u jednom od glavnih svjetskih financijskih središta nije riješila nijedan konzularni predmet niti je napisala ijednu gospodarsku bilješku.

Nije odradila nijedan predmet

Takvi kršenje zakona i propisa ukazuje na činjenicu da je konzulica Cek primala mjesečnu plaću od 6300 dolara, što se na godišnjoj bazi kreće oko milijun kuna, bez da je, izuzev sudjelovanja na prijemima i skupovima, radila svoj posao u vidu pružanja gospodarske pomoći i pisanja gospodarskih analiza, kao ni posredovanja u bilo kakvom ozbiljnijem poslovnom ugovoru između neke hrvatske i američke tvrtke, zaključuje Novi list.

Ovu službeničku predstavku vezanu za kršenje propisa od strane generalne konzulice nadležnima je podnio Davor Kristić, konzul gerant u generalnom konzulatu u New Yorku. U dokumentu stoji i kako je Spomenka Cek u Hrvatskoj još od početka studenog 2016. godine i to bez formalne odluke o razrješenju s dužnosti, tako da već četiri mjeseca prima deviznu plaću kao da je na mandatu u inozemstvu, a nakon što je iskoristila godišnji odmor, otvorila je bolovanje koje je zatvorila u siječnju 2017. godine.



Plaća od 44.000 kuna i dalje sjeda

Ranije je Cek podnijela zahtjev za povratkom u Hrvatsku te čeka formalni postupak za razrješenje koji trebaju provesti saborski Odbor za vanjsku politiku i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Generalna konzulica Cek, navodno, traži položaj veleposlanice u nekoj od zemalja EU, a dok se ne riješi njen zahtjev za povratkom u Hrvatsku, ona nastavlja primati plaću od 44.000 kuna mjesečno što je daleko više od plaće predsjednice, premijera ili bilo kojeg drugog visokog dužnosnika.

Također, Cek je zakonski bila obvezna od State Departmenta zatražiti odobrenje za preseljenje hrvatskog konzulata u novi prostor, no, kako se navodi u predstavci, nije napravila. Prema informacijama Novog lista, u predstavci stoji i kako je Cek svjesno krivotvorila godišnje izvješće konzulata, jer je Ministarstvu vanjskih poslova lažno prikazivala da je obavljala konzularne poslove, premda u internom računalnom sustavu evidencije konzularnih predmeta jasno stoji da nije radila nijedan konzularni predmet.

Granić lobirao za nju?

Zaključuje se kako konzulica ‘nije imala elementarno znanje’ o konzularnim poslovima, niti ima dokaza o njezinom pružanju konzularne pomoći, njezinim gospodarskim izvješćima ili uspješnom posredovanju u sklapanju značajnih poslovnih ugovora. Time su, smatra se prekršena dva članka Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Spomenka Cek imenovana je na dužnost generalne konzulice u New Yorku na prijedlog tadašnje šefice diplomacije Vesne Pusić, uz potpis bivšeg premijera i predsjednika Zorana Milanovića i Ive Josipovića, a u medijima se špekuliralo kako se to dogodilo na inicijativu i lobiranje Mate Granića, čija je pomoćnica bila u vrijeme kad se on nalazio na poziciji ministra vanjskih poslova. Naknadno je postala veleposlanica pri Stalnoj misiji u Uredu UN-a u Ženevi i nacionalna koordinatorica Pakta o stabilnosti, sve dok je tadašnja vlada Ive Sanadera nije razriješila.

Nije položila ni konzularni ispit?!

Tada su mediji pisali kako se Cek usprotivila povezivanju Hrvatske s Albanijom, Srbijom i Crnom Gorom, BiH, Bugarskom, Rumunjskom, Makedonijom, Turskom i Kosovom u jedinstveni energetski entitet Europske komisije nazvan ‘Regionalno energetsko tržište Jugoistoka Europe’, te je zbog toga smijenjena, navodno na zahtjev Erharda Buseka, tadašnjeg posebnog koordinatora Pakta o stabilnosti.

Prema informacijama Novog Lista, Cek nikada nije ni položila konzularni ispit koji su polagali konzularni službenici prije odlaska na mandat zbog čega je nejasno po kojem je kriteriju imenovana na ovu prestižnu poziciju. Nejasno je i kako dvije godine nitko u nadležnom Ministarstvu nije reagirao na činjenicu da iz New Yorka nisu stizala nikakva gospodarska izvješća.