KONTROVERZNI PROJEKT: Tvrtka koja bi u Lici gradila svemirsku luku registrirana je i za odlaganje radiokativnog otpada

Sjećate li se priče o gradnji svemirske luke u Udbini u Lici i švicarskoj tvrtki 3S (Swiss Space Systems) koju je sredinom prošle godine najavio direktor njezine podružnice u Hrvatskoj Slađan Zovko?

Projekt kasni, no njegov idejni začetnik Zovko i dalje tvrdi da realizacija nije upitna, usprkos objektivnim problemima s kojim se suočava njegov tim i rupama u njegovoj priči, piše Jutarnji list.

Kasnilo se zbog nestabilnosti Vlade

Zovko kaže kako je glavni razlog kašnjenju bila nestabilnost hrvatske Vlade. Dodao je i da postoji “zajednički interes i podrška mnogih Vladinih institucija”, iako, primjerice, u Ministarstvu obrane kažu kako prema projektu tvrtke S3 zasad nemaju određen stav.

“Dogovoreno je, među ostalim, da se MORH-u dostave informacije o cjelokupnom projektu kako bi se mogla provesti analiza i utvrditi je li aerodrom na Udbini prikladan za djelatnost koju predlaže ta tvrtka i koliko je provođenje budućeg projekta kompatibilno s aktivnostima Ministarstva obrane”, kažu u MORH-u.



No, Zovko je nakon formiranja nove vlade optimističan u vezi s početkom realizacije tog ambicioznog projekta.

IZ LIKE U SVEMIR: Svemirska luka Udbina nadomak dobivanja koncesije

Lansiraju satelite ili zbrinjavaju opasni otpad?

Jutarnji podsjeća kako se prije godinu i pol dana otkrilo da na popisu djelatnosti za koje je tvrtka S3 registrirana u Hrvatskoj stoji i “uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, posebne opreme te radioaktivnog otpada, istrošenog nuklearnog goriva, iskorištenih izvora, odlaganju radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva u odlagalište bez namjere da se ponovno uključe u bilo koju djelatnost s radioaktivnim tvarima, obavljanju stručnih poslova iz područja nuklearne sigurnosti, obavljanju poslova radiološke sigurnosti, zbrinjavanju radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva te nuklearnim djelatnostima”.

“Radioaktivni otpad? To ne dolazi u obzir!”

Stručni suradnik na tom projektu, umirovljeni znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković, astrofizičar dr. Slobodan Danko Bosanac tada je kazao da takvo nešto “apsolutno ne dolazi u obzir”.

“Nema nikakvog otpada, nema zračenja jer se ne koristi radioaktivni materijal. Kao gorivo koristit će se kerozin i tekući kisik. Jedino zagađenje bit će buka. To apsolutno ne dolazi u obzir. (…) To će biti prva stvar koja će se brisati iz našeg registra i ja ću na tome inzistirati”, kazao je tada dr. Bosanac.

I Zovko je dodao da nuklearni otpad nema veze s njima te da prilikom registracije te stavke nije uočio.

“Riječ je o preslikanim djelatnostima društva Swiss Space Holding iz Švicarske, kao osnivača S3 Hrvatska. Konkretno se radi o društvu koje je partner Ministarstva obrane Švicarske te koje posluje u kontroliranim uvjetima, posebno u pogledu specifičnih djelatnosti”, kazao je Zovko.

Direktor zamalo ubijen, tvrtka pred bankrotom…

Daljnje sumnje oko ove investicije izazvala je i vijest o pokušaju ubojstva direktora švicarske centrale tvrtke S3 Pascala Jaussija. Mediji su pislai kako su ga dvije nepoznate osobe nedaleko od svemirske luke u Payerneu otele, odvezle u obližnju šumu te ga tamo pretukle, polile zapaljivom tekućinom i zapalile. No, Jaussi je ipak došao k svijesti i uspio pozvati pomoć te mu je spašen život.

Nadalje, iz Švicarske stiže i vijest da je Claude Nicollier, prvi švicarski i europski astronaut koji je šetao svemirom, ujedno i predsjednik kompanije, kazao kako su rokovi koje je S3 zadao za realizaciju projekta ‘Svemir za sve’. Potom su još švicarski mediji izvijestili da je S3 ove godine bio pred bankrotom.

No, unatoč svemu Zovko je i dalje optimističan. Čeka da projekt predstavi premijeru Andreju Plenkoviću i tvrdi da se svemirski centar u Udbini može sagraditi u samo 18 mjeseci.

“Nekome od konkurencije očito nije u interesu da postanemo svjetski lider u lansiranju i prodaji satelita do 250 kilograma. Mi bismo to radili do pet puta jeftinije. Jedina smo kompanija u svijetu koja se zalaže za demokratizaciju svemirskog prostora pod geslom ‘Svemir za sve'”, tvrdi Zovko.

Zamišljeno je da se iz svemirske luke u Udbini lansiraju sateliti težine do 250 kilograma u orbitu na visinu od 300 do 700 kilometara, ali i interkontinentalni i svemirski turistički letovi.