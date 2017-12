KONTROVERZNI BISKUP O HOMOSEKSUALCIMA, ABORTUSU PA I DEMOGRAFIJI: ‘Želi li naš narod da nestanemo?’

‘Ubijanje djece treba biti daleko od naših obitelji, zlo pobačaja želimo da ne zarazi duše naših majki i očeva’.

Kontroverzni sisački biskup Vlado Košić je tijekom propovijedi na sinoćnjoj polnoćki u Sisku izjavio kako se u ‘naše vrijeme sve urotilo protiv obitelji’. Govorio je i o abortusu, demografiji i istospolnim brakovima.

BISKUP KOŠIĆ GNJUSNOM IZJAVOM RAZBJESNIO JAVNOST: ‘I ja sam pobjegao zbog takvih kao ti. Kad svi odemo, koga ćete uništavati?’

“Još nedavno nismo ni primjećivali te pojave i takve tendencije, a danas se otvoreno zagovara i traži, kao da je to neko ljudsko pravo, da se razori obitelj kakvu je Bog stvorio, zajedništvo muškarca i žene, iz čije se međusobne ljubavi rađaju i podižu djeca. Danas se promiču prava onih koji nisu naravnom vezom ljubavi sposobni rađati djecu, danas se i takve zajednice proglašavaju obiteljima… oni traže od društva da ih se jednako prizna kao i naravne obitelji. I to se u nekim zemljama već dogodilo, dapače nameće se svim državama na tzv. razvijenom Zapadu. I djeca se ne začinju samo u prirodnim obiteljima već i umjetno pa se uvodi i tzv. institut zamjenske majke, to se uređuje i zakonima… Ideolozi razaranja obitelji žele poništiti razlike između muških i ženskih osoba i tako zavladati dušama, da se u jednom promiskuitetnom svijetu, gdje ne postoji odgovornost odnosa koji bi se trebao zvati ljubav društvo dovede u slijepu ulicu svoga samouništenja”, rekao je Košić, a prenosi Večernji list.



“Ubijanje djece treba biti daleko od naših obitelji, zlo pobačaja želimo da ne zarazi duše naših majki i očeva, nego da oni radosno prihvaćaju svoju ulogu sudjelovanja u davanju životu sa samim Bogom koji je stvoritelj svakog čovjeka. Molimo Dijete Isusa da pouči sve nas da se djeteta ne bojimo, da se pred djetetom ne zatvaramo”, kaže Košić.

TEŠKO DA MOŽE BITI KONTROVERZNIJI: Sisački biskup svojom je izjavom opet šokirao javnost, podsjećamo na ostale ispade…

Osvrnuo se i na demografske pokazatelje.

“Želi li naš narod da nestanemo? Ako smo ovdje živjeli i opstali, usprkos tolikim ratovima i teškoćama, već više od 13 stoljeća, zašto bismo upravo u ovom stoljeću nestali? Jesu velike teškoće, ali bile su u povijesti i veće. Je li to znak da smo izgubili vjeru i da se više nismo sposobni boriti za vrijednosti koje nas mogu nositi i održati na životu? Velika je vrijednost života, ali i velik problem u odnosu prema njemu. Mnogo je krivih stavova i u ime prividne slobode traže se prava koja su u biti samoubilačka i uništavaju sam čovjekov opstanak”, poručio je Košić, prenosi Večernji.