KONTROLOR OTKRIO KAKO SE KRIVOTVORE POTVRDE O ZDRAVOJ HRANI PA ZARATIO S MINISTROM: ‘Uvlači nas u ilegalne radnje’

Vlasnik tvrtke zadužene za nadzor eko-proizvodnje tvrdi da mu je Ministarstvo poljoprivrede ukinulo licencu jer nisu htjeli izdati eko-certifikat OPG-u koji ne zadovoljava uvjete, koliko god ih ministarstvo pritiskalo. Ministarstvo odlučno odbacuje teške optužbe i tvrdi upravo suprotno – kako im je licenca ukinuta jer su pronašli brojne nepravilnosti te da su ertifikate davali i tamo gdje nikako ne bi smjeli.

Ministarstvo poljoprivrede je prije nekoliko tjedana Prvoj ekološkoj stanici d.o.o oduzelo dozvolu za nadzor ekološke proizvodnje. Vlasnik Marin Fucijaš tvrdi nezakonito. Za Globus kaže kako je pravi razlog to što Prva ekološka stanica nije podlegla pritiscima iz Ministarstva te nije htjela izdati certifikat za OPG kod kojega su utvrđene nepravilnosti.

Tvrdi i kako su u sve umiješane i dvije veće tvrtke koje ne nadzire Prva ekološka stanica, ali je u Njemačkoj utvrđeno da uljana repica koju su kao ekološku izvezli u tu zemlju sadrži pesticide.

‘Ima li u tome prste i ministar Tolušić’

“Ima li ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić neke veze sa spornim poduzećima koja djeluju u kraju gdje je on bio župan pa nas želi maknuti s tržišta kako bi ta poduzeća mogla ostvarivati dobit prodajom ekoloških proizvoda koji to nisu?”, nagađa Fucijaš.



“Godišnje otkrijemo stotinjak subjekata s nepravilnostima, a prošle godine ih je bilo čak 176. Nakon utvrđenih nepravilnosti 19 subjekata je uz podršku pročelnice Odjela ekološke poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede Darije Musulin promijenilo kontrolno tijelo i dobilo certifikat”, ističe Fucijaš dodajući kako njegova tvrtka provodi nadzor već 17 godina te kako ” inspekcije Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske akreditacijske agencije koje nikada nisu pronašle nepravilnosti zbog kojih bi Prva ekološka stanica bila opomenuta ili bi joj se ukinula dozvola za rad”.

‘Stroži smo od svih drugih’

S tržišnim udjelom od 30 posto, njegova tvrtka je najveća je od 10 licenciranih tvrtki, a Fucijaš tvrdi i najrigoroznija jer “druge kontrolne tvrtke kod svojih klijenata otkrivaju u prosjeku znatno manje nepravilnosti od Prve ekološke stanice”.

Slučaj zbog kojeg su izgubili licencu počeo je prošle godine.

Fucijaš tvrdi kako je sve “izašlo na vidjelo” kada je jedan OPG “svoje proizvode bez eko certifikata pokušao izvesti u Italiju i to preko jedne slovenske tvrtke”. “Slovenski prekupac je s certifikata koji smo mi izdali samo za proizvodnju izbrisao naziv subjekta” objašnjava Fucijaš. Talijani su tražili potvrdu certifakata, Prva eko-stanica utvrdila je da je falsificiran te o svemu obavijestilo Ministarstvo poljoprivrede, inspekciju kao i slovensku tvrtku za nadzor preprodavača.

‘Ministarstvo traži da kršimo zakon’

“Gospođa Musulin iz Ministarstva nam na to tvrdi da je certifikat valjan. Ministar poljoprivrede Tolušić nam 28. prosinca 2016. šalje dopis u kojem od nas traži da za OPG žurno, u roku od jednog dana, izdamo certifikat za proizvod, što bi bilo protuzakonito. Odbijam takav zahtjev ministra, za što Ministarstvu dajem i obrazloženje da prijavljena količina proizvoda, skladištenje, prijevoz i označavanje proiz­voda nije provedeno sukladno važećim zakonima, te im šaljem zamolbu da prestanu na nas vršiti pritisak i uvlačiti nas u protuzakonite radnje. Pismeno obavještavam Dariju Musulin i Inspekciju ministarstva i o raznim drugim nezakonitostima u ekološkoj poljoprivredi u Hrvatskoj za koje imamo saznanja”, objašnjava Fucijaš, dodajući kako su u pitanju i veći “igrači”.

‘Radili nadzore dok su silosi prazni’

Kontrolirajući svoje proizvođače uljene repice i pšenice, u lipnju i srpnju otkrili su kako jedna tvrtka preuzima robu bez certifikata te da se miješaju eko-proizvodi s onima čiji proizvođači tek čekaju taj status.

“Utvrđujemo i da roba nije pravilno označena u prijevozu. Proizvođačima izdajemo potvrdnice ili certifikate da je proizvodnja u redu, ali kako im prijevoz, označavanje i skladištenje nisu u skladu sa zakonima, ne mogu od nas dobiti i certifikate za proizvod jer je utvrđen veliki rizik miješanja proiz­voda raznih ekoloških statusa i konvencionalnih proizvoda. O tome izvještavamo i kolege u tvrtki Bioinspekt iz Osijeka koji su trebali kontrolirati skladištenje u silosu PPK Valpovo, ali su nam odgovorili da je sve u redu te da su PPK Valpovu izdali valjani certifikat premda su nadzor obavili još 8. travnja 2016. dok je silos bio prazan”, ističe Fucijaš. Za sve se zainteresirala i Europska komisija.

Sve ‘puklo’ kad se uključila EK

“PPK Valpovo zajedno s tvrtkom Agroland d.o.o. uljanu repicu prodao je tvrtki RWA Hrvatska, podružnici austrijske tvrtke, koja je robu prodala u Njemačku da bi njemačka inspekcija u njoj otkrila nedozvoljena kemijska sredstva” objašnjava dopis koji je dobio u veljači ove godine. Certifikat je dala Austria Bio Garantie iz Čakovca, nakon što je Prva ekološka stanica to odbila. Europska komisija je o nepravilnostima tvrdi Fucijaš, obavijestila naše ministarstvo još u listopadu 2016., no tamo nisu napravili ništa.

Njegova tvrtka odgovara na upit EK te ističe da je sporna repica preuzimana, prevožena i skladištena protivno Zakonu o ekološkoj proizvodnji.

Marinu Fucijašu 22. ožujka iz Ministarstva poljoprivrede poštom stiže rješenje koje potpisuje ministar Tolušić kojim se njegovoj tvrtki ukida ovlaštenje za provođenje postupaka stručne kontrole. Na rješenje nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor na Upravnom sudu, što je ovih dana i učinio.

“Žele me kazniti što sam radio u skladu sa zakonima i što nisam htio izdavati lažne certifikate. A nedavno je ministar Tolušić naredio Inspekciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi da pronađe pogreške u radu moje tvrtke u kontroli eko proizvođača na krškim pašnjacima. Žele me kompromitirati, ali im to neću dopustiti jer za svaku česticu imamo izdan zapisnik, izvješće i fotozapis s kontrole. U postupku smo obavještavanja nadležnih ureda Europske komisije od koje tražimo zaštitu jer nemamo povjerenja u mafijaški sustav koji vlada u Hrvatskoj”, govori Fucijaš i uvjeren je kako će sve dokazati na sudu.

Izdavali su odobrenje za sve i svašta

U ministarstvu tvrde posve suprotno. Ističu da su zaprimili niz žalbi ekoloških proizvođača na rad i postupanje Prve ekološke stanice. Ovlaštenje za obavljanje poslova kontrole joj je, tvrde u Ministarstvu, ukinuto zbog nepravilnosti u radu koje su utvrđene nadzorom inspekcije. “Na primjer neki certifikati koji potvrđuju ekološku proizvodnju nepravilno su izdavani za površine, a ne za proizvode. Isto tako, izdavana su odobrenja za sjeme koje je tretirano sredstvima koja nisu dozvoljena u eko proizvodnji. Pored toga, nisu se pridržavali propisanih zahtjeva u kontroli nad subjektima, a o uočenim ozbiljnim nepravilnostima nisu izvještavali Ministarstvo poljoprivrede, koje je o takvim nepravilnostima dužno momentalno izvijestiti Europsku komisiju”, obrazlažu u Ministarstvu.