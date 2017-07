NEOBIČNA SJEDNICA SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE: Za SDP-ovca glas dao i njegov protukandidat

Županijska skupština Primorsko-goranske županije (PGŽ) konstituirana je u drugom pokušaju izborom SDP-ova Erika Fabijanića za predsjednika Skupštine, a glas mu je dao i njegov protukandidat Mario Alempijević iz Akcije mladih (AM).

Na glasovanju je u četvrtak od ukupno 46 vijećnika bilo nazočno njih 45, a nije došao Kristijan Dražul (IDS). Za Fabijanića, kojega su predložila 23 vijećnika, glasalo je 25 vijećnika, među kojima i njegov protukandidat Mario Alempijević iz Akcije mladih (AM) te još dva člana te stranke Bojan Kurelić i Vjekoslav Rubeša. Za prijedlog, koji je potpisalo 11 vijećnika, a kojim je za predsjednika Županijske skupštine bio predložen Mario Alempijević (AM), glasovalo je 20 vijećnika. Uz ostale, protiv tog prijedloga glasovali su sam Alempijević te Kurelić i Rubeša, svi iz Akcije mladih.

Za potpredsjednike skupštine izabrani su Marija Dujmović-Pavan (HDZ) i Robert Maršanić (PGS). Prva radna sjednica zakazana za 27. srpnja.

Fabijanić je rekao da će voditi skupštinu kao i u prošlom mandatu, da će biti prvi među jednakima te je ocijenio da je „očito prevladala ozbiljnost i zrelost te shvaćanje nastale situacije.“ Na pitanje čime su pridobili članove Akcije mladih, rekao je da je to pitanje za njih, da ih nisu pridobili ni sa čim osim zdravim razumom te da se u SDP-u ne bave trgovinom.



Alempijević: Odlučili smo “prekinuti talačku krizu” u županiji

Mario Alempijević (AM) izjavio je da su u toj stranci odlučili “prekinuti talačku krizu” u županiji. Naveo je da su napravili sve što su mogli i predložili sporazum o konstituiranju, kojega su vladajući odbili. Kazao je da u skupštinu nisu došli zbog fotelja, nego zbog rada i povjerenja građana te da su bez ikakvog sporazuma i ponude od vladajuće koalicije odlučili poduprijeti njihovog kandidata, kako bi se skupština konstituirala i počela s radom. Naveo je da su „na čekanju“ odluke o koncesijama, da stoji prijedlog rebalansa od oko 80 milijuna kuna. Po njemu, današnjim činom su spriječili izlazak na nove izbore, neizvršenje rebalansa i ostalih hitnih odluka.

„Ono što je najbitnije, uslišili smo želju županu Zlatku Komadini, koji je izjavio da će radije poginuti na novim izborima nego izgubiti za zelenim stolom“, rekao je i dodao da bi u slučaju novih izbora, Komadina izbore gledao na televiziji iz fotelje te da nema šanse da riskira život ili pogine.

„Mi smo omogućili konstruktivan rad, a Komadina je prinuđen surađivati sa svima u vijeću, jer i dalje ni sa kim nema sporazum, skupština je konstituirana, a vrijeme apsolutnih vladara je prošlo,“ naglasio je Alempijević. Objasnio je da je riječ o manevru, da se njime prisili one koji su do sada apsolutno vladali da razgovaraju s vijećnicima te da će na skupštini glasati po savjesti.

Na pitanje čime ih je SDP-ova koalicija pridobila, rekao je „ni sa čim“ te da ta koalicija sada ima težu situaciju – 23 oporbena vijećnika s kojima će morati dogovarati svaku odluku. To što na glasanju nije bio jedan vijećnik iz SDP-ove koalicije, Alempijević je komentirao kazavši da su „možda izostavili jednog vijećnika da se ovo ne bi dogodilo, a da je moguće i da je samo zakasnio.“

Komadina: Ne osjećam se kao talac nastale situacije

Komadina je izjavio da Fabijanić zasluženo izabran, da su to prepoznali i vijećnici Akcije mladih te da im na tome čestita. Na upit smatra li da će Akcija mladih opstruirati rad skupštine, kazao je da to treba njih pitati, da ne vidi zašto bi to činili te da to nisu činili ni u prošlom mandatu. Ne osjeća se kao talac nastale situacije, osjeća se dobro, jer sada u skupštini mogu raditi, rekao je.

Dinko Beaković (HDZ) izjavio je da će HDZ biti konstruktivna oporba te je ta stranka bila suzdržana pri glasanju za Fabijanića. Smatra da je riječ o demokraciji, da je čvor trebalo razriješiti te da je Akcija mladih legitimno odlučila i vjeruje da nisu imali loše namjere. Rekao je da će se u daljnjem radu i glasovanju vidjeti je li riječ o sporazumu ili nekoj vrsti koalicije, kao i da se danas potvrdilo da HDZ ne upravlja događajima niti oporbenom grupacijom.

Prva konstituirajuća sjednica Županijske skupštine u lipnju nije uspjela, jer kandidat koalicije predvođene SDP-om Franjo Butorac (PGS) nije dobio većinu, pa su predstavnici Mosta i Akcije mladih najavili svojeg kandidata za predsjednika skupštine Marija Alempijevića (AM). Koalicija SDP-PGS- IDS-HSU-HSS osvojila je na lokalnim izborima 23 vijećnička mjesta, koalicija HDZ-HSP-HSP AS-HSLS-HRAST- Pokret za uspješnu Hrvatsku- BUZ-HDS 13 mjesta, koalicija Akcija mladih-Živi zid- Snaga- Alternativa pet mjesta, Most tri mjesta, a Lista grupe birača s nositeljem liste Hrvojem Burićem dva mjesta u skupštini.