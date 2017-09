KONOBAR KOJI JE SPASIO VOZAČA KOJI JE AUTOM SLETIO U MORE OTKRIVA: ‘Nije mi se zahvalio, a ja bi ga eto, volio upoznati’

Tin Brolich (28), jedan je od dvojice hrabrih mladića koji su spasili 80-godišnjeg vozača VW Passata koji je prekjučer oko 17 sati sletio automobilom u more u Biogradu. Brolich je medijima otkrio kako bi volio upoznati čovjeka kojemu je spasio život, a kojega od nesreće nije vidio.

80-godišnji vozač se svojim automobilom vozio u ponedjeljak poslijepodne Obalom kralja Petra Krešimira IV., a u trenutku kad je trebao skrenuti oštro desno jednostavno je sletio u more. U tom trenutku dvojica mladića iz obližnjeg kafića skočila su u more i izvukla čovjeka na obalu.

[VIDEO] DRAMATIČNA SNIMKA IZ BIOGRADA: Mladići skočili u more i spasili vozača (80) od sigurne smrti

Jedan od te dvojice je Tin Brolich, konobar obližnjeg kafića koji je s terase primjetio da će vozač automobilom sletjeti u more.



‘Nisam ja neki heroj’

Tad je, kako je rekao, instiktivno izreagirao te je odmah sa sebe skinuo majicu i hlače i skočio u more.

“Nisam dvojio ni sekunde. Kad sam vido da je auto upao u more, a u njemu neki čovjek, odmah sam krenuo u pomoć. Ništa posebno nisam pomislio. Jednostavno nagonski, ljudski, došlo mi je, i ja sam skočio “, rekao je za Zadarski.hr hrabri mladić, inače rodom iz Zagreba koji se prije tri godine oženio djevojkom iz Sikova, na području Općine sv. Filip i Jakov, gdje i danas živi.

“Kad sam skočio prva mi je misao bila kako ga izvući iz automobila. Automobil je zaronio prednjim krajem tako da vozačeva vrata nisam mogao otvoriti, a kako je automobil sve više tonuo nisam mogao dohvatiti ni vrata od gepeka. Uspio sam otvorit zadnja desna vrata i ući u automobil. Čovjeka sam pokušao povući prema sebi, preko sjedalice, ali nisam mogao, jer je bio dosta krupan. Primijetio sam da je prozor suvozača otvoren pa sam čovjeka povukao za hlače i počeo gurati prema prozoru.

Dramatična akcija spašavanja

Čovjek je provukao najprije ruke i glavu, a onda ga je netko povukao prema vani. Kasnije sam vidio da je to bio jedan naš gost iz kafića, inače turist iz Slovenije, koji je maloprije došao popiti kafu. On je u more skočio u robi i pomogao čovjeku da dođe do obale gdje su ga drugi pomogači izvukli na suho”, ispričao je Tin dramatičnu akciju spašavanja.

Unatoč svom hrabrom činu, kaže kako se ne smatra herojem.

“Ne znam što da vam kažem. Nisam ja neki heroj. Reagirao sam kao svaki drugi čovjek kad vidi nekoga u nevolji. Ne mogu reći da se zbog toga osjećam kao heroj, ali je to bilo lijepo napraviti”.

Zanimljivost je kako je odbio slikati se za novine, smatrajući kako je dovoljno to što je ispričao svoju priču.

Dodao je tek kako mu je žao što nije upoznao čovjeka kojemu je spasio život.

“Nisam ga više ni vidio. Ni ne znam tko je taj čovjek. Rekli su mi u Biogradu kako se zove, ali ja ga ne poznajem. Volio bih ga upoznati. Da znam kojem sam čovjeku, eto, život spasio”, rekao je Tin.