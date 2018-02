KONAČNO STIŽE MALO SUNCA, ALI I NOVI PROBLEMI: Opet se oglasio Meteoalarm, evo što nas čeka

Meteoalarm je za većinu unutrašnjosti izdao žuto upozorenje na iznimno niske temperature. Radi se o središnjem i sjevernom dijelu zemlje, Lici i Gorskom kotaru.

Nakon kiše i snijega koji je padao proteklih dana, oborine bi tijekom današnjeg dana trebale prestati.

Od sredine dana razvedravanje i prestanak oborina

U unutrašnjosti će biti umjereno i pretežno oblačno. Ponegdje se očekuje malo snijega, a uglavnom je od sredine dana mjestimice moguća susnježica pa i kiša, posebice na istoku. Na Jadranu većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a malo je kiše moguće samo mjestimice na otvorenome moru. Vjetar slab i umjeren sjeverni, u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, na udare u drugome dijelu dana jaka, uglavnom podno Velebita i olujna bura. Samo još na jugu ujutro i prijepodne sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između -1 i 4, na Jadranu od 6 do 11 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

S obzirom na današnje razvedravanje i nestanak naoblake, temperature će biti niže pa se sutra očekuje iznimno hladno jutro, javljaju HRT-ovi meteorolozi i dodaju da će se hladna jutra nastaviti i nakon sutrašnjeg, a pratit će ih i poledica pa je potreban dodatan oprez. I meteoalarm je za većinu unutrašnjosti izdao žuto upozorenje na iznimno niske temperature. Radi se o središnjem i sjevernom dijelu zemlje, Lici i Gorskom kotaru.



Za vikend nova naoblaka i magla

Snijega bi danas moglo biti još u Slavoniji i Baranji, gdje će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak uz temperature od -1 do 3 stupnja. Slabog snijega bi danas još moglo biti u središnjem dijelu zemlje, no tamo se od sredine dana očekuju sunčana razdoblja. Najniža bi temperatura trebala biti od -3 do -1, a najviša od 2 do 4. U prvom dijelu dana će biti oblačno uz slab snijeg i u gorskom dijelu zemlje, a i tamo će se razvedriti u drugom dijelu dana. Temperature bi trebale biti oko nule. Djelomično sunčano će biti na sjevernom Jadranu, a podno Velebita se očekuje jaka bura s olujnim udarima. Sunčano, ali uz buru, bit će i u Dalmaciji, gdje će najniža temperatura biti od -2 do 3, a najviša dnevna od 5 do 10 stupnjeva. I na jugu zemlje očekuje se da će biti suho i sunčano.

Osim već najavljenih iznimno hladnih jutra idućih dana, bit će stabilnije i sunčanije, a nova se naoblaka očekuje tijekom vikenda. HRT-ovi meteorolozi najavljuju nešto magle u petak i subotu, posebice tijekom jutra. I za vikend će jutra biti hladnija od prethodnih dana, a temperature bi se mogle spustiti na minus 5, a u gorju i do -10 stupnjeva Celzijevih.