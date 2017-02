NOVA TJEDNA PROGNOZA: Dosta vam je zime i snijega? Onda će vas ovo razveseliti…

U unutrašnjosti će danas biti umjereno do pretežno oblačno, a na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Uz više oblaka malo kiše može pasti u Dalmaciji, osobito na jugu, a u gorskim krajevima povremeno je moguć vrlo slab snijeg ili slaba rosulja, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za danas. U ostatku tjedna očekuje nas sunčano i toplije vrijeme.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu će puhati umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura danas bit će između 1 i 6, a na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Sutra

Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti moguća sumaglica i kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka, ujutro još podno Velebita na udare i olujna bura, postupno će slabiti i potkraj dana okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između -7 i -1, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna između 2 i 7, na Jadranu od 11 do 16 °C.



I u srijedu nas očekuje toplije vrijeme i sunce pa će se temperatura u Zagrebu popeti i na plus osam stupnjeva. U Osijeku i Varaždinu će, primjerice, najviša dnevna temperatura biti sedam stupnjeva, u Karlovcu 9, a u Splitu, Šibeniku i Dubrovniku čak 14.

Noći će još biti nešto hladnije, a oko 4 stupnja ispod nule, no dnevne temperature postat će mnogo ugodnije.

Promjena neće biti ni do kraja tjedna pa se možemo veseliti suncu. DHMZ javlja da će temperature rasti i za vikend, pa će Zagreb u subotu mjeriti 11, a u nedjelju 12 stupnjeva Celzijevih.

Ne očekuju se oborine. Nešto bi kiše moglo pasti za vikend, ali samo u gorskim predjelima, javlja DHMZ.