NE SPREMAJTE KIŠOBRANE, OSVJEŽENJU NIJE DOŠAO KRAJ: Provjerite kakvo nas vrijeme čeka ovih dana

Današnji dan pratiti će promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji se češće očekuju ujutro i prijepodne. Poslijepodne će sa zapada nastupiti postupno razvedravanje, a lokalno će kiše i grmljavine još biti ponajprije na istoku i jugu zemlje.

Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji sjeverozapadni i zapadni zbog čega će biti osjetno svježije. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 22 i 26, na Jadranu od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Sutra će u mnogim krajevima biti djelomice i pretežno sunčano no i dalje ne posve stabilno pa je uz prolazno više oblaka mjestimice moguća slaba kiša, ili poneki lokalni pljusak, češće u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab, poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz more će ujutro puhati umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, na otvorenom moru poslijepodne do jak sjeverozapadni.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između između 14 i 17, na Jadranu od 17 do 20, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 27, na Jadranu do 30 °C.



Niže temperature od onih na kojima smo se kuhali prošlog tjedna trebale bi nas pratiti i do četvrtka, baš kao i povremene oborine.