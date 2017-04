KONAČNO SE ZNA ŠTO NAROD MISLI O SPAŠAVANJU AGROKORA: ‘Profit je moj, dugovi su vaši. Hvala, Ivice, ne bih’

Posljednjih nekoliko tjedana javnost je sa strepnjom pratila vijesti o krizi u Agrokoru. Naslovnice medija svakodnevno su javljale o velikom dugu, dolasku Antonija Alvareza III., njegovom odlasku, usvajanju lex Agrokor, dolasku Ante Ramljaka na mjesto Vladinog povjerenika, ali i panične naslove o gubitku radnih mjesta, razaranju gospodarstva i reakcijama iz regije. Kakvi su dojmovi građana?

Al Jazeera Balkans razgovarala je s građanima, a zaključak je da se u hrvatskoj javnosti tek sada polako sliježu dojmovi. Mnogi su uvjerenja kako bi svaka alternativa spašavanju Agrokora na ovaj način bila nemjerljivo skuplja te da izbor zapravo ne postoji. Drugi pak vjeruju kako je Agrokor trebalo pustiti da prođe ono što su mnoge tvrtke prije njega prošle te traže kaznene prijave.

Klasično hrvatsko ponašanje vlasti

‘Prvo su nas isprestrašili, a onda nam nisu rekli istinu do kraja. Klasično hrvatsko ponašanje vlasti. Postupili su odgovorno kao i svaka desna stranka – štite kapital. Odgovorno prema bankama, a prema ljudima…’, kazao je Gordan, nezaposleni veterinarski tehničar iz Zagreba.

On vjeruje kako bi Agrokor trebalo prepustiti tržištu, bez obzira na rizik za nekoliko desetaka tisuća radnih mjesta. Uvjeren je kako će dugovi na kraju pasti na leđa građana. Odluku Ivice Todorića, koji je kazao kako je sve što je stvorio sada prepustio državi, smatra licemjerjem.



‘Profit je moj, dugovi su vaši’

‘Hvala, Ivice, ne bih. To je ono – profit je moj, a dugovi su vaši’. Živjela država, puna su im usta antikomunizma, a napravili su gore nego komunisti. Nisu ni nacionalizirali, samo su preuzeli na sebe dugove, a on i dalje se vozi u helikopteru i jahtama’, kazao je Gordan.

Ugostitelj Željko Vukelić smatra kako je Vladi ostalo samo to da reagira oduzimanjem upravljačkih prava, no smatra kako je neprihvatljivo da je do toga uopće moralo doći.

‘Netko je omogućio tom čovjeku da se u Hrvatskoj proširi na 40.000 ljudi zaposlenih. To se jednostavno nije smjelo dogoditi. Ne možeš dati jednom čovjeku da o njemu ovisi jedna država. Oni su trebali prije kontrolirati to i onemogućiti takvo širenje. A kad je došlo do nekontroliranog širenja, onda je taj problem povukao za sobom problem novih investicija, premalo si tržište za takvo širenje, pa moraš širiti tržište, a to su nekontrolirane investicije i dolazi do ovog do čega je došlo’, rekao je te dodao kako se može samo spekulirati o tome je li i koliko je država sudjelovala u stvaranju takvog Agrokora.

‘Država je sudjelovala u ovome’

‘Vjerojatno je sudjelovala, jer da nije sudjelovala na način da je pomagala i omogućavala neke stvari koje inače nisu u zakonu bile tako regulirane, Agrokor ne bi narastao do te mjere. Tu su se sad oni pojavili da neke njihove radnje otprije, koje su bile loše ili su bili krivi potezi, ne bi isplivale i da se vidi koliko su oni u tome griješili, ili koliko su imali koristi od tog nastanka i razvitka Agrokora’, smatra ugostitelj.

Ne shvaća otkud dobavljačima prostora da nekog financiraju i pune police robom koja nije plaćena po dvije godine te koliko su zapravo njihove zarade kad su to mogli tepiti. Kako kaže, zna jedno – ono što je Agrokoru bilo omogućeno, njemu nikada i ni u kojem slučaju nije.

‘Nikome od nas koji smo mali, svi mi ovisimo o dnevnom kapitalu i svi molimo Boga da na kraju mjeseca, kad završimo mjesec, možemo platiti svoje obveze. Jer, mi ako ne platimo svoje obaveze jedan mjesec, ili dva, nama je inspekcija poslije toga za vratom’, kazao je Vukelić.

Državni službenik Mario kaže kako je u svemu ovome Todorić najmanje kriv, jer mu je netko sve ovo morao omogućiti.

‘Najmanji problem je Todorić’

‘Čovjek je samo uzeo ono što mu se daje i nudi. Najmanji problem je Todorić, problem su oni koji su mu dopustili da radi tako kako je radio, a radio je kao ekipa iz prvobitne akumulacije kapitala. Ne možeš danas biti sam gazda u koncernu koji ima ne znam koliko sustava, a on je očito sam upravljao. To je nemoguće, to mu se nije smjelo dopustiti’, smatra Mario.

Da politika ima prste u svemu ovome smatra i građanka Marija.

‘Sama situacija oko Agrokora, što je već rečeno i napisano, znala se odavno, ali se u političkim krugovima zataškavalo, posebno u ovoj sviti koja je na vlasti da bi sebi skupili političke poene. I pitanje je koliko se to svih ovih godina nekim strankama i političarima financijski isplatilo’, rekla je Marija, dok je njezin suprug dodao:

‘Mislim da ta priča tek počinje i da je ovo zaduženje kod banaka kratkoročno, a da će i dalje mali OPG-ovci, mali dobavljači, biti i dalje u lošoj poziciji. A moguće je čak i da će dugovi pasti na leđa građana. Mali čovjek i obrtnik ne plati jedan mjesec porez na dodanu vrijednost i porez i već mu je na vratu netko, a kod njih se, kao, nije znalo šta se radi’, zaključio je Šime.