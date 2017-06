SAD JE SIGURNO JEDNO, NETKO NE GOVORI ISTINU: Oglasili se iz zračne luke Franjo Tuđman, evo što kažu o zrakoplovu koji je sletio u Rim

Nakon incidenta s prisilnim slijetanjem u Rim zrakoplova Croatia Airlinesa na letu iz Zagreba u Dubrovnik, oglasila se i Međunarodna zračna luka Franjo Tuđman.

Podsjetimo, zbog jake bure zrakoplov nije mogao sletjeti u Dubrovnik. Posada je planirala povratak u Zagreb, ali ih je zračna luka Zagreb – Franjo Tuđman odbila uz obrazloženje da “nemaju dovoljno ljudi za prihvat zrakoplova”. Let je zatim preusmjeren na zračnu luku Leonardo da Vinci Fiumicino u Rimu gdje je sletjela oko 1 sat poslije ponoći u noći s petka na subotu.

LET CROATIA AIRLINESA IZ ZAGREBA ZA DUBROVNIK MORAO SLETJETI U RIMU: Razlog je prilično nevjerojatan

Iz Croatia Airlinesa su istaknuli kako nijedna zračna luka u Hrvatskoj nije bila “otvorena” te su morali usmjeriti zrakoplov u Rim.



O svemu se ubrzo oglasilo i nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ministarstvo u priopćenju ističe kako Zračna luka Franjo Tuđman mora biti otvorena svaki dan u tjednu od 0 do 24 sata u razdoblju od 26. ožujka do 28. listopada, temeljem Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma.

MINISTARSTVO SE OGLASILO O INCIDENTU: ‘Tuđman mora biti otvoren svaki dan, od 0-24’

KAKO JE TO MOGUĆE U TURISTIČKOJ ZEMLJI? ‘Sletjeli smo u Rim jer su sve zračne luke u RH tada bile zatvorene’

‘Otvoreni smo svaki dan u tjednu, 24/7’

Zračna luka Franjo Tuđman tijekom vikenda nije izdala nikakvo priopćenje uz obrazloženje da služba za informiranje počinje raditi tek u ponedjeljak. Oglasili su se danas.

‘Zračna luka Franjo Tuđman za sav je redovan promet otvorena svaki dan u tjednu od 0 do 24 sata te se u potpunosti poštuju odredbe Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma i Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Franjo Tuđman. U tom smislu Zračna luka Franjo Tuđman bila je otvorena i u noći sa 16. na 17. lipnja 2017. godine te je bila u mogućnosti prihvatiti zrakoplov Croatia Airlinesa OU664, što pokazuju svi izvještaji i izjave koje smo prikupili vezano uz ovu situaciju’, priopćeno je iz Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman.

Ističu da od operativnog centra Croatia Airlinesa nisu zaprimili nikakav službeni zahtjev za prihvat spomenutog zrakoplova.

‘Te noći nismo dobili nikakav službeni zahtjev niti odluku posade’

’00:15 sati 17. lipnja dežurni je rukovoditelj prometa Zračne luke Franjo Tuđman zaprimio poziv operatera u operativnom centru Croatia Airlinesa u kojem mu je postavljen upit o tome bi li bilo moguće da se zbog lošeg vremena u Dubrovniku zrakoplov Croatia Airlinesa vrati u Zagreb. Na to je dežurni rukovoditelj prometa Zračne luke Franjo Tuđman odgovorio kako je potreban broj osoblja za prihvat zrakoplova u Zračnoj luci Franjo Tuđman prisutan i da se zrakoplov može vratiti. Također, u tom je razgovoru operater Croatia Airlinesa pitao i može li se zrakoplov vratiti u Zagreb i samo s posadom oko 2 sata ujutro. I na to je pitanje dežurni rukovoditelj Zračne luke Franjo Tuđman odgovorio potvrdno te je zamolio operatera Croatia Airlinesa da mu se ponovno javi nakon što donesu odluku, a operater Croatia Airlinesa odgovorio je da će ga nazvati ako to bude potrebno, ali da će najvjerojatnije zrakoplov Croatia Airlinesa biti preusmjeren na Rim. Nakon toga nikakav ponovni poziv ili službeni zahtjev Zračnoj luci Franjo Tuđman nije bio upućen’, priopćeno je iz zračne luke.

Nakon toga, dodaje se u priopćenju, oko 2 sata ujutro, dežurni je rukooditelj zračne luke Franjo Tuđman zaprimio poziv iz Operativnog centra Croatia Airlinesa s upitom njihovog rukovoditelja o tome koja je trenutno RFF kategorija na snazi. RFF kategorija je oznaka vatrogasne kategorije zrakoplova, a kategorije se određuju dužinom i širinom trupa zrakoplova te postoji 10 kategorija zrakoplova. Za tip zrakoplova Croatia Airlinesa konkretno je potrebna kategorija RFF 6. Iz Zračne luke Franjo Tuđman odgovoreno je da je u trenutku poziva na snazi RFF kategorija 6, što znači da su bili zadovoljeni svi uvjeti za prihvat zrakoplova Croatia Airlinesa. Iz zračne luke ističu da je do 2 sata ujutro na snazi bila čak i viša kategorija, RFF 7.

‘Zrakoplov je mogao biti prihvaćen’

Naglašavaju kako se dosad nikad nije dogodilo da je zrakoplovu Croatia Airlinesa odbijen prihvat na izniman zahtjev.

‘Čak i za vrijeme intenzivnih radova na uzletno-sletnoj stazi zračne luke radovi su se tijekom noći otkazivali kako bi zrakoplovi mogli sletjeti. Još jednom želimo naglasiti kako je Zračna luka Franjo Tuđman otvorena tijekom noći i u svakom je trenutku mogla i može primiti zrakoplov. Nakon detaljnog internog izvida cijele situacije možemo zaključiti kako je to bilo moguće i za spomenuti zrakoplov Croatia Airlinesa OU664 u noći s 16. na 17. lipnja, a izvan toga ne možemo ulaziti niti komentirati odluke zrakoplovne kompanije’, zaključuje se u priopćenju.