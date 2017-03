IBM DOLAZI U HRVATSKU I ZAPOŠLJAVA 500 LJUDI! Orešković: ‘Ovo pokazuje da možemo konkurirati u svijetu’

Američki računalni div IBM donio je končanu odluku o otvaranju svog tehničkog centra u Hrvatskoj. Otvorit će 500 radnih mjesta, a nije isključeno da se ta brojka poveća i na 800.

IBM je počeo intenzivno razgovarati o tom projektu unutar Agencije za investicije još u rujnu prošle godine, no kako su u igri bile još neke države koje su se razmatrale za ulaganje, cijeli se proces produljio. Analiza je u konačnici pokazala da Hrvatska može dati dovoljan broj radnika, ali i da su naši poticaji za ulagače u hi-tech industriju najbolji u odnosu na susjedne zemlje.

Zec: ‘Vjerovali smo da Hrvatska ima sposobne ljude’

“Ovo je jedan od najljepših dana u mojoj karijeri, a ovo je i primjer da možemo zajedno napraviti još više. Krenuo bih sa onim osnovnim od kuda je to sve skupa došlo. Jedan od razloga je da smo u ovo krenuli je što smo vjerovali da Hrvatska ima sposobne ljude. Reakcije su bile izvandredne svi smo zajedno disali i pokušali smo zajedno dovesti ovu investiciju u RH”, rekao je direktor IBM-a za Hrvatsku Damir Zec.





”Što znači ovaj centar? U pravilu nekoliko karateristika. Pruža korisnicima diljem svijeta poslovno tehnološke usluge za funkcioniranje tehnoloških poslovnih sustava na optimalan način kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ljudi koji će davati uslugu bit će visokokvalificirani. Dakle, ljudi iz Hrvatske. Druga dimenzija je da taj centar mora dati tehnološku podršku tim korisnicima. Treći dio je isto zanimljiv, a to je da će taj centar biti otvoren za sve korisnike iz svijeta”, rekao je Zec.

”Ovo je samo nastavak predanosti IBM-a, želimo nastaviti dobru suradnju ne samo s državnim korisnicima nego i korisnicima u državi. Hrvatska je za nas relevantna i važna. O visini ulaganja ne mogu govoriti, ali planiramo zaposliti 500 ljudi pa se za to vežu i ulaganja. Prve ljude koje ćemo zapošljavati ćemo zadržati na lokaciji, a u potrazi smo za lokacijom”, rekao je.

Čini se da su IBM-u u končanici bile presudne porezne olakšice i iskustva drugih ulagača u zemlji te činjenica da imamo potreban obrazovani kadar. Na odluku je navodno utjecao i nedavni posjet IBM-ovaca Plivinim pogonima kroz koje ih je proveo tehnički premijer Tihomir Orešković.

Orešković: Europa traži 900 tisuća novih IT stručnjaka

“Čast mi je i zadovoljstvo najaviti otvaranje IBM-ovog centra koji će raditi 24 sata 365 dana u godini. Imat će najnaprednije tehnologije i alate. Ova investicija je jako važna za RH i ekonomiju i šalje ključne poruke. IBM je jedna od najvećih američkih kompanija, s više od 400 tisuća zaposlenih širom svijeta, a prošle je godine ostvarila prihode od gotovo 82 milijarde dolara te bruto dobit od gotovo 18 milijardi dolara”, kaže Orešković.

“IBM će surađvati s fakultetima na programima mentorstva tako da studenti budu spremni raditi u IBM-ovom centru. IT je budućnost – govorimo to od prvog dana vlade, govorili smo koliko treba ojačati ovaj sektor. Nadam se da će se mladi koji su otišli u EU danas-sutra moći vratiti i zaposliti u ovom IBM centru”, rekao je tehnički premijer i dodao:

“Svi znaju da je IT budućnost, Europa traži 900 tisuća novih IT stručnjaka i mi moramo biti spremni ojačati taj sektor. Oni mladi koji su otišli u svijet i našli posao u IT sektoru moći vratiti”.

“Ovo je sjajna poruka jer kad jedna firma kao IBM izabere Hrvatsku to šalje poruku da je RH otovorena i da može konkurirati ne samo u EU nego i svijetu. Imamo odlične ljude, znanje i mogućnosti. Prije 4 mjeseca skupina IBM je bila u RH i vlada im je prezentirala poticaje. Ova globalna ekipa iz IBM je bila oduševljena”, rekao je Orešković.

IBM POBIJEDIO GOOGLE: Dolazi potpuno nova vrsta računala, i možete ih odmah isprobati

International Business Machines (IBM) američka je kompanija osnovana 1911. godine. Ta kompanija sa sjedištem u Armonku, u saveznoj državi New York, bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom računala, posredničkih softvera (middleware) i softvera, a nudi i usluge pružanja infrastrukture, hostinga i konzaltinga.