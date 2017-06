KOMPLETNO OBJAŠNJENJE: Arbitražni sud objavio cijelu presudu hrvatsko-slovenskog spora

Arbitražni sud za granični spor između Hrvatske i Slovenije odlučio je kako Slovenija kroz hrvatske teritorijalne vode dobiva spojnicu svojih teritorijalinh voda i međunarodnog mora.

ODLUKA ARBITRAŽNOG SUDA U DEN HAAGU: Slovenija dobila tri četvrtine Piranskog zaljeva i izlaz na otvoreno more! Evo kako izgleda granica

Slovenski koridror do otvorenog mora bit će širok 2,5 nautičke milje, rekao je predsjednik Arbitražnog suda Gilbert Guillame.

Guillame je prethodno rekao da “trenutačno nema mjesta gdje je teritorijalno more Slovenije izravno spojeno na otvoreno more, ali ga sud ima dužnost odrediti”. Odredio je da je slovenski ‘junction’ do otvorenog mora bude područje u kojem brodovi i zrakoplovi imaju jednaka prava kao na otvorenom moru. Prethodno je odlučeno da velika većina Piranskog zaljeva, odnosno Savudrijske vale pripada Sloveniji.



Cijelu presudu pročitajte OVDJE.