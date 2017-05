KOMENTAR NET.HR-a: Zna li uopće Milijan Brkić gdje su rođeni Milorad Pupovac, Nikola Tesla i skladatelj ‘Lijepe Naše’ Josip Runjanin?

“Koliko ja znam Pupovac je podržavao sve hrvatske Vlade, on je član Sabora i kao takav podupire Vladu i većinu u Saboru. Ali on neće određivati sastav Vlade. Ovo je hrvatska država, u njoj, uz nacionalne manjine koje imaju sva prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati jer je ovo naša zemlja, ne nečija tuđa. I zamislite kako bi to bilo kad bih ja odavde govorio kako će gospodin Vučić u Srbiji rekonstruirati srpsku vladu”, rekao je prije dva dana potpredsjednik HDZ-a i Sabora Milijan Brkić.

Nema nikakve sumnje da je Brkić mislio upravo ono što je rekao i da to što je rekao uistinu misli. U demokraciji, kažu, svatko ima pravo misliti i govoriti što god želi, no tome baš i nije tako. Naročito kada govore visoki državni dužnosnici, a Brkić kao potpredsjednik Hrvatskog sabora to zasigurno jest. Ni Brkić kao Milijan, a posebice ne Brkić kao potpredsjednik Sabora nema, naime, pravo kršiti odredbe Ustava Republike Hrvatske, što je on napravio navedenom izjavom.

Pravo odlučivanja u Hrvatskoj osporava mu Brkić koji je rođen u BiH

Milorad Pupovac je, to svi znaju, u Saboru predstavnik srpske nacionalne manjine. A već u Izvornišnim osnovama Ustava piše da se “Republika Hrvatska ustanovljuje kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana…” Nadalje, u članku 3. Ustava nacionalna ravnopravnost se proglašava jednom od temeljnih vrednota ustavnog poretka RH, a u članku 14. se prava i slobode jamče svima bez ozira na politička uvjerenja i nacionalno podrijetlo. Našlo bi se pažljivim iščitavnjem Ustava još puno točaka koje je “buldožer” Brkić pregazio gornjom izjavom, ali i ovo je dovoljno.

Tako to stoji s Ustavom. Kada je riječ o zdravom razumu situacija je još i gora. Brkić, naime, Pupovčev položaj u odnosu na Hrvatsku uspoređuje sa svojim u odnosu na Srbiju što je poprilično bedasto jer on sa Srbijom i Vučićem (valjda) uistinu nema nikakve veze, dok je, Pupovac, podsjećamo, građanin i saborski zastupnik Republike Hrvatske. Štoviše, Pupovac je i rođen u Hrvatskoj, u Donjem Ceranju pokraj Benkovca. I sad dolazimo do najzabavnijeg dijela: pravo odlučivanja u Hrvatskoj osporava mu Milijan Brkić koji je rođen u Ljubuškom, u Bosni i Hercegovini!



Reći će sada netko da je ova opaska politički nekorektna jer su, prema Ustavu, u Hrvatskoj svi njezini građani ravnopravni bez obzira na svoje podrijetlo, kao što smo već apsolvirali u gornjem dijelu teksta. I to je točno. Ali je politički još nekorektnije negirati sva ili makar samo neka prava građanima Hrvatske rođenima u Hrvatskoj. Znači li to da bi Brkić pravo bilo kakvog odlučivanja oduzeo i najpametnijem čovjeku ikad rođeno u ovoj zemlji – Nikoli Tesli – ili Josipu Runjaninu koji je uglazbio hrvatsku himnu? Obojica su, naime, Srbi rođeni u Hrvatskoj. Prvi u ličkom Smiljanu, drugi u Vinkovcima.

Zanimljivo, prije četiri godine je nešto slično Brkiću izgovorila i bivša saborska zastupnica Ruža Tomašić. Osvrčući se na privođenje izvršnog predsjednika Dinama Zdravka Mamića zbog njegovih uvredljivih riječi upućenih ministru znanosti, obrazovanja i sporta Željku Jovanoviću ona je tada rekla:

I Tomašić je svojedobno tjerala Riječanina Jovanovića

“Ja mislim da je ovo Hrvatska, a svi drugi su gosti u ovoj državi. Ako je ne vole, neka je napuste, ali neka je bar poštivaju.”

Opet zanimljivo i opet politički nekorektno, zgodno je spomenuti da je ona rođena u Mladoševici, općina Maglaj, u BiH i da je u Hrvatsku došla iz Kanade, a spomenutim istupom (zapravo ispadom) gostom u Hrvatskoj je nazvala Jovanovića koji je rođen – u Rijeci.

Eto u kakave se sve nelogičnosti i bedastoće čovjek zaplete kada sve oko sebe gleda isključivo kroz nacionalističke naočale.

Inače, prije četiri godine su zbog skandalozne izjave Ruže Tomašić organizirani okrugli stolovi i brojne televizijske rasprave, a zbog njezinog gostovanja u Dnevniku 3 HRT-smijenjeni su urednici Denis Latin, Katja Kušec i Ružica Renić. Brkićeva izjava prošla je bez većih reakcija. Ili smo na slične već oguglali ili smo se s njima pomirili. I jedno i drugo je loše…