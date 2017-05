KOMENTAR NET.HR-a: Samo se tri stvari u Hrvatskoj na izborima nikad ne mijenjaju, a vjerojatno nikada ni neće

Kaže Petar Preradović da “Stalna na tom svijetu samo mijena jest”, no u Hrvatskoj se neke stvari nikad ne mijenjaju. Pokazali su to i nedjeljni lokalni izbori na kojima su se neke političke pojavnosti i odnosi pokazale gotovo iritantno i nepromjenjivima.

LOKALNI IZBORI: Bandić i Mrak u drugom krugu u Zagrebu, Kerum bolji od Opare u Splitu, HDZ-u čak 13 županija

Štoviše, sve je izvjesnije da se nikad ni neće promijeniti…

1. Što si gori, to si biračima privlačniji

Nema tog skandala, nepodopštine, krimena ni grijeha koji bi kandidatima za gradonačelnike i župane otežao put do pobjede, a kamoli im ga onemogućio. U Splitu se, eto, nakon četiri godine izbivanja vratio Željko Kerum. Vratio se ‘na velika vrata’ i vrlo je blizu novom mandatu gradonačelnika.



Njegov prvi mandat obilježen je brojnim pogodovanjima gradonačelnika Keruma poduzetniku Kerumu, nepotizmom, “vašarizacijom” grada i bezbrojnim primitivnim ispadima. Raspalo mu se u međuvremenu i poslovno carstvo. U stečaj mu je otišla i trgovina i hotel Marjan i brojne druge tvrtke, a na stranicama Fine objavljen je detaljan popis 844 vjerovnika kojima Kerum d.o.o. duguje gotovo milijardu i šesto milijuna kuna.

Dakako, ne treba zaboraviti ni to da se u svojem saborskom mandatu sprdao i s biračima i sa sustavom, jer se u četiri godine u sabornici pojavio tri ili četiri puta.

Rezultat svega navedenoga: 30,40 posto glasova i pobjeda u prvom krugu!

Možemo se složiti da je njegov nasljednik na mjestu gradonačelnika Ivo Baldasar bio u mnogim detaljima još i gori od njega, no on je zbog toga kažnjen s 0,8 posto glasova. Zašto je Kerum nagrađen, to se nikakvim racionalnim argumentima ne da objasniti.

U Varaždinu je, pak, u prvom krugu s golemih 41,09 posto glasova pobijedio Ivan Čehok, s tri kaznena postupka za vratom i iskustvom boravka u Remetincu. Čehoka USKOK tereti da je u vrijeme kada je bio gradonačenik pogodovao tvrtkama lokalnog moćnika Davora Patafte. Optužnica ih tereti da su Grad Varaždin oštetili za više od 49 milijuna kuna, no koga briga.

Ivica Kirin ‘popularnost’ je stekao 2007. videosnimkom pod nazivom ‘Kiro prosviro’, montiranom od televizijskih nastupa tadašnjeg ministra unutarnjih poslova.

“Ja sam školovan i akademski obrazovan građanin, za razliku od onih koji me kritiziraju, a oni na Jubitou neka pokažu svoju diplomu i stručnu spremu, pa možemo o tome razgovarati”, prokomentirao je tada Kirin snimku.

Aktualni gradonačelnik Virovitice je 2012. optužen da je oštetio MUP za oko 7,5 milijuna kuna u suradnji s Fimi medijom. On te optužbe odbacuje i njegovi birači mu vjeruju. Pobijedio je u prvom krugu izbora za gradonačelnika s ‘monstruoznih’ 60,50 posto osvojenih glasova.

O dugogodišnjem zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću suvišno je išta reći. Uz njegovo se ime vežu desetine gradskih afera teških stotine milijuna kuna, istražitelji imaju brojne snimljene dokaze njegova ‘načina delanja’, dva puta je boravio u istražnom zatvoru u Remetincu, nastavak suđenja odgađa brojnim trikovima (promjena odvjetnika, operacija bruha…), no sve to mu nimalo ne šteti.

I u nikad jačoj konkurenciji za izbora za gradonačeknika pobijedio je u prvom krugu s 30,87 posto…

Hrvate novac i moć toliko fasciniraju da tu fascinaciju ništa i nikad ne može zasjeniti ni pokolebati. Štoviše, birajući skandalozne i suspektne političare kao da očekuju kako će i njima jednom nešto kapnuti u džep…

2. HDZ nikad neće izgubiti u ličkoj i zadarskoj županiji

O skandalima i aferama uopće nema smisla govoriti kada je riječ o Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Možete vi sto puta farbati tunele, ‘zamračiti’ desetke kilometara autoceste i slikati se s ustašofilima, no ništa od toga neće vam se uzeti za zlo ako imate člansku iskaznicu HDZ-a. Štoviše, sve navedeno bit će vam prednost.

NI ‘U’ MU NIJE MRSKO: HDZ-ovac Darko Milinović na stranačkom se skupu fotografirao s notornim ličkim ustašofilom

Povukao se, eto, iz politike zbog brojnih optužnica i vječni Božidar Kalmeta, no i bez njega HDZ-ovi konkurenti nisu imali nikakve šanse. Nova HDZ-ova uzdanica u Zadru zove se Branko Dukić i pobijedio je s 51,20 posto u prvom krugu. Božidar Longin (45,60 posto) će u izborima za župana to odraditi u drugom krugu.

Ličko-senjska županija nikad nije imala problema s izlaskom birača na izbore. I u nedjelju ih je izašlo za ostatak Hrvatske nezamislivih 59,82 posto kako bi već u prvom krugu za župana izabrali Darka Milinovića (53,68 posto). U Gospiću im već u prvom krugu nije za gradonačelnika izabran Petar Krmpotić (44,37 posto) samo zato jer mu je suparnik osnivač HDZ-a, a danas pravaš, jedan od najpopularnijih Ličana i sve desniji pivar Karlo Starčević (42,35).

To je valjda i jedini način na koji se u ove dvije županije može ugroziti HDZ: pronađite kandidata prema kojem se radikalni HDZ-ovci doimaju poput ljevičara i Jugoslavena.

Rekao je već poodavno Svetozar Peibičević: “Dok je Like, nema republike!”

3. Bandića je nemoguće pobijediti u Zagrebu

Milan Bandić vlada Zagrebom već 17 godina. Uz mali prekid zbog poznatog incidenta s bježanjem policiji u alkoholiziranom stanju 2002., nakon čega mu je popularnost samo porasla jer je on, eto, ‘jedan od nas’.

Prvi predsjednik SDP-a Ivica Račan je godinama trpio njegove nepodopštine zbog izbornih pobjeda koje mu je donosio u glavnom gradu, a tu je praksu preuzeo kasnije i Zoran Milanović. Oni su najzaslužniji za Bandića kakvog imamo danas. Sve dok Bandić nije potpuno izmakao kontroli i 2009. se kandidirao za predsjednika Republike nasuprot SDP-ovom Ivi Josipoviću.

Izbore je uvjerljivo izgubio, izbačen je iz SDP-a i nastavio vladati Zagrebom, sada uz potporu HDZ-a. Oni nikako ne uspijevaju pronaći pravog kandidata za vođenje metropole, pa im Bandić služi kao rezervni HDZ-ovac. S lakoćom su ga mogli srušiti u prosincu prošle godine prilikom izglasavanja proračuna za 2017. godinu, no to je stopirao sam Andrej Plenković znajući da i dalje nemaju pravog kandidata za gradonačelnika. Pa je onda bolje da podrže Bandića, nego da im dođe, primjerice, Anka Mrak Taritaš.

KOMENTAR NET.HR-a: Hoće li neizvjesnu bitku za Zagreb odlučiti paradoksalna izborna križaljka koja ide u korist Bandiću?

Njegovih šet posto prednosti pred HNS-ovom kandidatkinjom (30,87:24,48 posto) se možda čini dostižnim, no u stvarnosti tome nije tako. U drugom krugu Bandića čeka i 10,98 posto glasova desnog HDZ-a (glasovali za Esih) i 5,60 posto Plenkovićevih koje je dobio Prgomet. Dakako, i dobar dio glasova Sandre Švaljek (19,14 posto).

Anka Mrak Taritaš? Ponudio joj je, čujemo, svojih 3,94 posto glasova podrške kandidat stranke Zagreb je naš Tomislav Tomašević. I to bi bilo to…