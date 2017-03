KOMENTAR NET.HR-a: Sada, eto, znamo i cijenu njihove ljubavi prema NDH, ona iznosi točno 3,5 milijardi dolara

Život se ponekad uistinu zna okrutno poigrati s nama. I ne samo život, već i cjelokupna povijest. U slučaju Hrvatske to najčešće tako i biva.

Eto, toj i takvoj Hrvatskoj ovih je dana putem američkog veleposlanstva uručena skupna tužba za naknadu štete koju su hrvatski Srbi, Romi i Židovi pretrpjeli tijekom Drugoga svjetskog rata. Odšteta koja se potražuje za materijalnu štetu koja obuhvaća i oduzetu imovinu i nematerijalnu štetu koju su pretrpjele žrtve ustaških logora iznosi – 3,5 milijardi dolara.

Tužitelji tvrde da je za tu štetu odgovorna Hrvatska kao pravna sljednica NDH, a odštetu od 3,5 milijardi dolara bi trebale dobiti žrtve, njihovi nasljednici i rodbina.

“Hrvatska nije nasljednica Nezavisne Države Hrvatske”

I sad dolazimo do onog najzabavnijeg dijela. “Hrvatska nije nasljednica Nezavisne Države Hrvatske, što jasno stoji u hrvatskom Ustavu”, poručili su iz hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova i izazvali salve smijeha u Hrvatskoj i izvan nje. Jer, istina je da u našem Ustavu piše upravo to što kažu iz Stierovog ministarstva. Štoviše, u Izvorišnim osnovama piše i da se pravo hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost očitovala i “… u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.)…”



Problem je u tome što u posljednje vrijeme sve više pobornika ima ona famozna rečenica Zlatka Hasanbegovića da je cijela ta priča s hrvatskim antifašizmon u Ustavu RH zapravo – floskula. Što bi onda, valjda, trebalo značiti da je floskula i onaj dio koji kaže da je moderna hrvatska država utemeljenja “nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske”.

I baš kad se činilo da sve ide u smjeru potvrđivanja i cementiranja Hasanbegovićevog viđenja hrvatske državnosti, iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova nakon tužbe iz Chicaga, bez ikakve rasprave ili osnivanja komisije koja bi to trebala utvrditi, stiže priopćenje u kojem se jasno kaže da “Hrvatska nije nasljednica Nezavisne Države Hrvatske”.

Ne znam koliko ste svjesni novonastale situacije, no ako Hrvatska nije nasljednica NDH nego se njezino postojanje temelji na odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, tada je mnogo toga jasnije i posao Vladi Andreja Plenkovića je u mnogočemu olakšan. Ne treba mu više, primjerice, ono nedavno osnovano Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režim ili Vijeće za suočavanje s prošlošću, kako ga mnogi od milja zovu, To je vijeće, naime, ionako osnovano samo zato da bi se nakon godinu dana mudrovanja izjednačile NDH i SR Hrvatska, ustaše i partizani, zlo i dobro…

Ako Hrvatska nije sljednica NDH onda nam više nisu potrebne ni sve one verbalne akrobacije zbog kojih ploča s natpisom “Za dom spremni” još uvijek stoji u Jasenovcu, nisu nam potrebne ni ulice Mile Budaka, niti budalasto traženje opravdanja za ustaški pozdrav u operi Nikola Šubić Zrinski, ne trebaju nam ni Jure i Boban, ni otvoreno ustašovanje saborskog zastupnika Željka Glasnovića… Štoviše, sve navedeno ne samo da nam nije potrebno, nego bi trebalo biti – zabranjeno.

Zašto ne prikupe 3,5 milijardi dolara?

U suprotnome bi tužiteljima iz Chicaga trebalo iskeširati 3,5 milijardi dolara. Zapravo, čudno je da se već nije javio netko od stotina tisuća ili milijuna “pravih hrvatskih domoljuba” i predložio akciju prikupljanja 3,5 milijardi dolara koliko bi Hrvatska trebala platiti za sudsku presudu – i to još američku – da je ona upravo ono što misle, priželjkuju i govore svi ti glasnovići, hasanbegovići, nazori, lučići, bujanci… pravna sljednica NDH.

No, to se neće dogoditi. Za simpatizere NDH-azije sve je uvijek imalo svoju cijenu izraženu u čvrstoj valuti, pa i ljubav prema državi kojoj Hrvatska, eto, ipak nije pravna sljednica. Ta cijena u ovom slučaju, a sad znamo i to, iznosi točno 3,5 milijardi dolara…