KOMENTAR NET.HR-a: Na rubu pameti – više nitko ne zna kako da glasa u Saboru, a da ne ispadne izdajnik

Odlukom da potpuno raskrsti s Mostom, pa osim Mostovih ministara u svojoj Vladi smijeni i predsjednika Sabora Božu Petrova, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković gurnuo je oporbene stranke u velike probleme. Kako god da se izjasnili o smjeni Petrova, opozicijski zastupnici naljutit će one svoje kolege iz opozicije koji će glasati drukčije.

Sve bi, dakako, bilo vrlo jednostavno kada bi HDZ imao jasnu većinu u Saboru: smijenio bi Božu Petrova, izabrao Gordana Jandrokovića za novog šefa Sabora i odbacio zahtjev za smjenom ministra Zdravka Marića. Problem je što tome nije tako i što za svaki od spomenutih poteza treba posebno slagati većinu i “žicati” oporbene glasove.

Jer, jedni bi smijenili Petrova, ali ne bi glasali za Jandrokovića. Drugi bi glasali za Petrova, ali bi smijenili Marića. Treći bi ostavili Petrova, a smijenili Marića. Četvrti bi, pak, smijenili i Petrova i Marića, ali ne žele Jandrokovića. Ima, dakako, i onih koji ne bi ništa mijenjali.

Ivan Vrdoljak optužuje SDP

Dolazimo, tako, do paradoksalne situacije da HNS želi smijeniti Petrova, dok je njegov vječni koalicijski partner SDP donio odluku da ne podrži smjenu predsjednika Sabora. Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak kaže da će HNS svaki put glasati protiv toga da dužnosnici Hrvatske budu članovi Mosta, ili HDZ-a, te će u tom smislu glasati protiv ministara iz HDZ-ove Vlade, kao i predsjednika Sabora Bože Petrova.



Pritom se javno pita “tko to iz SDP -a želi da klerik kojeg savjetuju Željka Markić i slični bude na mjestu predsjednika Sabora”. Eventualnu SDP-ovu podršku Petrovu smatrao bi, eto, “izdajom”.

Nikola Grmoja, glavni tajnik Mosta koji je sada također opozicija vlasti koju je s HDZ-om formirao, “izdajnike” prokazuje i već i prije glasanja o smjeni ministra Marića.

“Pozivam sve građane da gledaju saborsku raspravu u srijedu i vide tko će biti oni koji se neće pojaviti i tko će kako glasati – IDS-ovci, HNS-ovci, HSS-ovci – i hoće li uopće glasati te kako će glasati bard hrvatske ljevice Milorad Pupovac. ‘Novosti’ su ljevičarski tjednik, pa da vidimo hoće li štititi gazdu Todorića ili će glasovati protiv Marića”, rekao je Grmoja, dodavši da će glasanje o Petrovu na dnevni red Sabora doći možda tek za 30 dana.

Pernaru se sviđa Jandroković, ali…

Živi zid, koji je u pravilu uvijek protiv HDZ-a i Mosta, sada neće dići ruku ni za smjenu Petrova, ni za izbor Jandrokovića.

“Našao sam se u neugodnoj situaciji jer smatram da Jandroković dobro vodi sjednice, da je fleksibilan i ne prekida me u raspravama, ali svjestan sam da ljudi na to ne bi gledali kao na potez napravljen na osnovi ljudskih odnosa nego bi na to gledali kao na političku priču. Neću potpisati za njegov izbor”, objasnio je problem koji ima Živi zid njihov zastupnik Ivan Pernar.

U cijeloj ovoj gužvi oko smjena i najavljenih smjena skoro se zaboravilo da je sve to zakuhao upravo SDP, svojim zahtjevom za smjenom ministra Zdravka Marića. No, u SDP-u, čini se, sada ne znaju što bi sa zahtjevom za smjenom Petrova. Prvo su donijeli odluku da tu smjenu neće podržati jer im je vrlo teško zamisliti da o bilo čemu imaju stav jednak HDZ-ovom. To je slikovito objasnio Gordan Maras u svojem Facebook statusu.

“Staviti potpis na inicijaticu HDZ-a ispod Hasanbegovićevog???? Piše se puno o tome zašto su neki iz opozicije potpisali inicijativu HDZ-a za smjenom Petrova. Ja nisam niti neću.

Zašto? Mislim da bi mi se ruka osušila da potpišem HDZ-ovu inicijativu koju mi na potpis donese Jandroković”, oštar je bio Maras, optužujući ‘one druge iz opozicije’ za “izdaju”.

U SDP-u sve zakuhali, a sada su zbunjeni

No, onda su se pojavila i drukčija mišljenja u stranci. Dio zastupnika SDP-a protivi se ideji novih izbora i vjerojatno će glasati za opoziv predsjednika Sabora Bože Petrova, a to znači da će glasati suprotno zaključku vrha stranke. Riječ je, navodno, o dijelu istaknutih SDP-ovaca poput Milanke Opačić, Igora Dragovana, Orsata Miljenića i Tomislava Sauche. To bi značilo vrh SDP-a želi pridobiti Most za partnera u nekim budućim preslagivanjima ili izborima, dok spomenuti misli da se ne može vjerovati čovjeku koji je već dvaput izigrao i HDZ i SDP.

Ovdje je, eto, riječ čak i o svojevrsnoj “izdaji” unutar iste stranke.

Sasvim je, stoga, nejasno kako će oporba preživjeti predstojeće glasanje o smjeni Bože Petrova. Tim više što bi odmah nakon eventualne smjene na njegovo mjesto sjeo – glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković. Kao potpredsjednik Sabora iz većinske stranke on, naime, ne bi morao ni čekati glasanje o svojem izboru…