KOMADINA O SUDBINI RUŠITELJA BERNARDIĆA: ‘Nisam pobornik izbacivanja, ali ako netko pretjera i to je moguće’

Sukob u SDP-u proteklih se dana dodatno zaoštrio nakon što je skupina nezadovoljnika (Peđa Grbin, Milanka Opačić, Ranko Ostojić…) dodatno zaratila s Davorom Bernardićem tražeći od njega da odstupi s čela stranke.

Još je teško reći i predvidjeti kako će se i kada rasplesti kriza u toj stranci, no već se postavlja pitanje što će biti s onima koji pokušavaju srušiti predsjednika stranke ako im to ne pođe za rukom, odnosno ako Glavni odbor iduće subote na sjednici podrži Bernardića.

KOGA ŽELITE VIDJETI NA ČELU SDP-a? Čitatelji Net.hr-a odlučili – najbolji lider bio bi…

“Mnogi ne znaju da je Grbin napustio SDP zbog Račana”

“Nisam pobornik izbacivanja ali ako netko pretjera i ako stav većine ljudi bude takav da to tako ne može možda se i dogodi. Nije mi jasna retorika Milanke Opačić i Peđe Grbina. Opačić govori o nedemokratskim principima kolege Bernardića kao da je zaboravila kako je to bilo i tko je raspuštao i izbacivao za vrijeme kad je ona šutjela za vrijeme Milanovića. Grbin kaže da je ponosan na vrijeme Ivice Račana i Zorana Milanovića, a mnogi ne znaju da je on napustio SDP za vrijeme Račana upravo zato što se nije s njim slagao, jer ga je napao zbog polaganja vijenca na grob Franje Tuđmana i što ga je napao jer je primio u stranku i Sabor Antu Kotromanovića. Tad je popljuvao Račana a sad se poziva na njega, nisam siguran da je to vjerodostojno”, izjavio je Zlatko Komadina gostujući na N1 televiziji.



Tomu je dodao da “nije posao saborskog zastupnika da priča o stranci, već da priča u Saboru, u javnosti o politikama SDP-a i da se konfrontira s političkim protivnikom”.

‘MILANOVIĆEVA EKIPA POSTAVLJA MU DVOSTRUKU ZAMKU’: Stručnjaci za Net.hr – ima li Bernardić ikakve šanse?