KOMADINA O NOVIM IZBORIMA: ‘SDP je spreman, a je li spreman i HDZ koji se bavi veletrgovinom u Saboru?’

Primorsko-goranski župan i potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina rekao je da stranka kao što je SDP uvijek mora biti spremna za izbore i da ona to jest, a pitanje je je li spreman HDZ, koji se, kako je ocijenio, bavi veletrgovinom u Saboru.

Odgovarajući na konferenciji za novinare na pitanje jesu li parlamentarni izbori opcija za SDP, Komadina je odgovorio da stranka kao što je SDP uvijek mora biti spremna za izbore i da ona to jest.

‘Oni će učiniti sve da izbjegnu nove izbore jer na njima ne mogu proći dobro’

“Pitanje je je li za izbore spreman HDZ. Vidite da se bavi veletrgovinom u Saboru, tako da će oni učiniti sve da izbjegnu nove izbore, jer na njima ne mogu proći bolje nego što su do sada prošli,” ocijenio je Komadina. Kako je istaknuo, bolje je vratiti mandat građanima, nego se baviti trgovinom u Saboru, a što će biti ne ovisi o SDP-u.

Na upit sprema li se vlada u sjeni i s kakvim ciljevima, Komadina je rekao je SDP uvijek bio rasadnik talenata, potencijala, krug okupljanja intelektualnog potencijala Hrvatske.



“U mandatu našeg prošlog predsjednika zamro je rad savjeta, stranka se svela na stranku – stranka to sam ja i sada je ovo proces da se svede na stranku – to smo svi mi,” rekao je. Dodao je da su savjeti SDP-a mjesto gdje vriju ideje, gdje se kreiraju programi, da s njima treba nastaviti te da je „ovo samo inicijalna priča prvog kruga ljudi. Pozvao je da se priključe svi “slobodnomisleći ljudi koji žele dati doprinos i znanje u službu razvoja Hrvatske i koji po svjetonazoru pripadaju lijevom centru.” Ocijenio je kako je dobro da građani znaju politiku stranke prije nego što idu na izbore, kao i nositelje tih politika.

‘Samo otvorena stranka može računati na povjerenje građana’

“Hoće li netko od tih savjeta i članova savjeta sutra biti budući ministri – o tom potom, bit će i toga,” rekao je dodajući da to ne treba shvatiti kao krutu formu i da samo otvorena stranka može računati na povjerenje građana.

Odgovarajući na upit tko bi činio tu vladu, Komadina je rekao da je “daleko to od toga” te da se u svakoj normalnoj stranci članovi Vlade biraju iz redova članova savjeta, saborskih zastupnika i vodstva stranke.

“To ovisi i o tome hoće li netko htjeti ići u vladu,” rekao je i naveo da bi sadašnja Vlada bila vjerodostojnija i da bi bilo bolje da neki nisu u toj Vladi.

Na novinarsku opasku da u savjetu SDP-a nema ljudi iz Milanovićeve vlade Komadina je rekao da se svatko može prijaviti, da očekuje puno ljudi iz Primorsko-goranske županije, u kojoj ima puno stručnih ljudi u obrazovanju, zdravstvu ili pomorstvu, kao što su Romana Jerković, Željko Jovanović, Pavao Komadina itd. Očekuje da im se priključe i ljudi s riječkog sveučilišta i poziva sve da daju doprinos za opće dobro.

Na upit o špekulacijama da bi HSU, kao tradicionalni partner SDP-a, mogao dati ruku HDZ-u, odnosno kako to da je HSU spreman razgovarati s HDZ-om , Komadina je podsjetio da je predsjednik HSU-a Silvano Hrelja to demantirao

‘Ne vjerujem da će se HSU blamirati, HSU jest stranka centra, formalno, nazovimo to tako, bez političke orijentacije, nego je to manje-više interesno za stariju populaciju, ali oni su naš saveznik i u parlamentu, kao i lokalni i regionalni,” naglasio je Komadina. Kako je istaknuo, „ne vjeruje da je to istinito, nego da su to više špekulacije.“