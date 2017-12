KOLUMNIST ŠVEDSKOG LISTA OŠTRO O HRVATSKOJ: ‘Odaju počast ratnom zločincu, to je sramotno! Pljuju nas a vole naš novac’

‘Ne radi se samo o Hrvatskoj. Poljski režim pljuje demokracijama u lice. Njemački režim je ruglo. Rumunjska i Bugarska su poznate po korupciji i izvozu prosjaka…’

Švedski je list Aftonbladet objavio tekst svojeg kolumnista Petera Kadhammara, koji je u svojoj kolumni pisao o haškoj presudi hrvatskoj šestorki te reakcijama iz Hrvatske na presudu i na samoubojstvo generala Slobodana Praljka.

‘Praljkov čin bio je teatralan’

‘General Slobodan Praljak popio je otrov nakon izricanja presude na haškom tribunalu. To je bilo teatralno. Mogao bih napisati da je bilo veliko ili grandiozno, ali to bi značilo da njegovom činu odajem priznanje, a to ne želim’, započeo je Kadhammar svoj tekst.

Autor priznaje da je Praljak svojim činom pokazao hrabrost, no tvrdi i da je javni suicid logični nastavak gorkog nihilizma, samopouzdanja i destrukcije koji su karakterizirali rat u Bosni i Hercegovini.



‘Praljak je bio Hrvat. Mogao je biti i bilo tko od svojih neprijatelja po svojim djelima i mentalitetu’, piše u kolumni švedskog lista.

Tribunal je u presudi naveo da su Praljak i ostali bili krivi za brojne zločine: raseljavanje civila, zatvaranje civila u logore pod groznim uvjetima, ubojstva i uništavanje imovine, iskorištavanje zatvorenika za rad i kao žive štitove, etničko čišćenje muslimana. Praljak je proglašen krivim za kršenje zakona ratovanja i zločina protiv čovječnosti.

‘On je bio odgovoran za uništenje svjetski poznatog kamenog mosta u Mostaru’, piše autor i dodaje da je Praljku određena zatvorska kazna od 20 godina, no on je umjesto toga odabrao smrt.

‘Takvo što se ne smije događati u zemlji članici EU’

‘I tu je priča o ratnom zločincu mogla završiti, no nakon njegove smrti, hrvatska je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prekinula svoj posjet Islandu i hitno se vratila kući. Premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obitelji ubojice. Ljudi su Praljkov portret stavljali na zidove, okupljali se na trgovima i palili svijeće. U Saboru je održana minuta šutnje, a dva zastupnika koji su smatrali neprimjerenim odavati počast ratnom zločincu, primili su prijetnje smrću’, opisuje švedski kolumnist i dodaje da se takvo što ne bi smjelo događati u zemlji koja je članica EU.

‘To se događa usred naše civilizirane demokratske zajednice. To je sramotno. Kult mrtvog ratnog zločinca potvrđuje zastrašujući nedostatak demokratskih instinkata. Kaže se da je zemlja poput Hrvatske primljena u EU. No ne radi se samo o Hrvatskoj. Poljski režim pljuje demokracijama u lice. Njemački režim je ruglo. Rumunjska i Bugarska su poznate po korupciji i izvozu prosjaka. Te su zemlje veoma različite, ali zajednička im je jedna stvar: vole naš novac’, napisao je kolumnist švedskog lista.