KOLONIJA HRVATA U SRPSKOM ALCATRAZU: U zatvoru su sada šestorica, a supruga jednog kaže da je priča o 10.000 eura izmišljotina

Motivi sudjelovanja šestorice Splićana u krvavim neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde u Beogradu još uvijek nisu posve jasni i predmet su istrage srpske policije

Petorici ranije smještenih Hrvata u Centralnom zatvoru u Beogradu priključio se još jedan, 26-godišnji Ante Firić, koji je u masovnoj tučnjavi prije sedam dana na stadionu Partizana zaradio teške ozljede i dosad je bio u bolnici.

“Ne mogu to ni gledati, to je nešto stravično. Nisam znala da ide u Beograd. Čujte, koji je platio da to rade, vjerojatno nije dobio batine niti je bio tu. Čovjek koji je platio je nestao u cijeloj toj rulji koja se dogodila”, kazala je za RTL baka osumnjičenog Firića.

“Moj muž nema ni lakših ozljeda, samo konjuktivitis”

Jednog od sudionika tučnjave, Damira Tovarovića iz Splita, inače MMA borca, jutros je u beogradskom zatvoru, od nemilja zvanom “srpski Alcatraz”, posjetila supruga Mia, inače odvjetnica iz Splita. Ona tvrdi da njezin suprug nije dobio 10 tisuća eura za izazivanje incidenta u Beogradu.

“Takvi navodi nisu istiniti. I prema njegovom naputku svi mediji koji u nastavku budu prenosili takve netočne, neistinite informacije naš odvjetnik će ih tužiti”, kazala je Tovarovićeva supruga za RTL. Ona dodaje da kod njezinog supruga nisu pronađeni ni droga ni oružje te da mu se, kao profesionalnom sportašu, takvim glasinama nanosi nesaglediva šteta.

“On nema nikakvih ozljeda ni lakših, a kamoli težih. Damir u Centralnom zatvoru u Beogradu ima isključivo konjuktivitis i to bi bilo sve od njegovih zdravstvenih tegoba”, rekla nam je njegova supruga.

Izlaze za nekoliko tjedana ili za nekoliko godina?

Novinar crne kronike u redakciji Jutarnjeg lista, Dušan Miljuš, kazao je za RTL kako ovaj slučaj vidi kao čistu kriminalnu priču u kojoj, po njegovim informacijama, uzroke treba tražiti u navodno neisplaćenim provizijama od prodaje nekih Partizanovih igrača. Beogradski mediji pišu, pak, da sudionicima tučnjave iz Hrvatske prijeti od dvije do dvanaest godina zatvora.

“Međutim, ja očekujem da se oni već za nekoliko tjedana nađu u Hrvatskoj. Naime, zasad ne postoji čvrst dokaz da su oni imali umišljaj da dođu u Beograd i naprave kaos na stadionu”, kazao je Mladen Radulović, glavni urednik portala Kurir.rs.

Inače, Centralni zatvor u Beogradu, u kojem je smještena hrvatska “kolonija”, s površinom od 60 tisuća četvornih metara i hodnicima sveukupno dugim 14 kilometara najveći je istražni zatvor na Balkanu.

