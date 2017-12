KOLINDIN SVEKAR PROGOVORIO ZA MEDIJE: ‘Fali mi njezina pašticada, a znam da će se ona naljutiti što ću sad i ovo reći…’

Otkrio je i da se snažno protivio njezinoj kandidaturi

Ivo Kitarović, riječki Šibenčanin i 82-godišnji svekar hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, s puno hvale priča o svojoj nevjesti. U velikom intervjuu za Šibenski list,

Predsjedničin svekar je otkrio neke zanimljive detalje iz njezinog privatnog života poput onog da je ona zaista vrsna kuharica. Priznao je, međutim, kako se od početka protivio njezinoj kandidaturi za mjesto predsjednice.

“Ja sam bio i ostao protiv njezine kandidature! Nisam sumnjao da će kao časna i karakterna osoba biti dobra predsjednica, ali sam znao da će, zbog silnih političkih i inih obveza, puno faliti našoj obitelji, posebice djeci. Kao ‘klasičnom’ šibenskom bonkuloviću posebno mi fali njezina pašticada! Moja nevjesta je sjajna kuharica, a ja u njezinoj silno ukusnoj pašticadi nisam guštao još od vremena kad je službovala u Bruxellesu! I opet ću biti privatno protiv njezina novog kandidiranja za predsjednicu! Znam da će se ljutiti što ovako govorim, no nikad mi u sličnim situacijama nije izravno prigovorila. Vjerojatno lagano zagrinta samo mom Jakovu. U zadnje vrijeme, ruku na srce, malo viđam sinovu obitelj. To se dogodi jedino kad idem na pregled kod doktora u Zagreb pa ih molim da mi oni to srede. Usput s guštom pogledam klizačke treninge moje Katarine“, rekao je Kolindin svekar.

Dodao je i kako on osobno izbjegava politiku koliko može, te da nikad nije bio ni u jednoj političkoj stranci.