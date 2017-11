KOLINDIN SAVJETNIK OBJASNIO KOGA JE PREDSJEDNICA USTVARI NAPALA: ‘To je u najmanjem slučaju izvanredna situacija’

O kritikama koje je ranije ovog tjedna predsjednica Grabar Kitarović uputila Vladi u “Točki na tjedan” N1 televizije govorio je njen savjetnik za gospodarstvo Marko Jurčić.

Javnost je kritike s Pantovčaka doživjela kao pretkampanju i pokušaj da se Grabar Kitarović odmakne od stranke koja ju je dovela na mjesto predsjednice. Kad je počela mandat, predsjednica je najavila ekonomske reforme.

“Ne bih rekao da je predsjednica negativna. Ona od početka mandata jasno naglašava temu demografije i potrebu poboljšanja poslovnog okruženja. To je konstanta u njenim nastupima pa me malo i čudi ovoliki šok zbog istupa ovog tjedna” kaže Jurčić.

“Predsjednica je na skupu u Opatiji željela nastupiti sa širom slikom situacije u koju nas je dovela ekonomska politika u posljednjih 25 godina. To nije napad na pojedinačnu vladu, osobito onu koja je tek na početku mandata. Čudi me da se o tom istupu raspravlja isključivo s pozicije politike, jer to nije bila politička poruka. Ta poruka je bila vezana isključivo uz probleme gospodarstva”, kaže Jurčić koji objašnjava i da su se na istom skupu ministri složili s predsjednicom, piše N1.



Hrvatska stagnira, tvrdi predsjednica.

“Indikatori rastu, ali strukturnih promjena nema. Ministri naglašavaju potrebu za strukturnim promjenama. Među državama srednje i istočne Europe najmanje rastemo. Potreban nam je rast od pet posto ako želimo stići prosjek EU”, pojašanjava.

“Projekt LNG-a predsjednica spominje već dvije godine. Nema posebnog slučaja koji je inicirao istupe predsjednice. Htjeli smo naglasiti da već 10 godina imamo suglasnost oko toga što nam treba, a to se ne događa. Imamo otpor prema promjenama, a imamo i manjak kapaciteta javne uprave za provedbu reformi. Problemi u javnoj upravi stoje”, kaže Jurčić.

“Treba se koncentrirati na stvarne probleme, a ne na imaginarne sukobe”, zaključio je Jurčić.

Na upit na koji se način to može riješiti, odgovorio je: “Ključna je reforma u smislu administracije. Treba gledati kako ćemo doći do situacije u kojoj ćemo moći mjeriti učinkovitost i nagraditi je, ili sankcionirati. Od 2000. imamo negativne selekcije. Naši ljudi su sposobni, a ako provedemo reformu kako treba, doći ćemo i do dobrog učinka.”

Izvanredno stanje po pitanju demografije

“Demografija je jedna od prvih točaka u predsjedničinom programu. Sintagmu o izvanrednom stanju već je koristila. Mi gubimo 50.000 ljudi godišnje. To je u najmanjem slučaju izvanredna situacija. To se ne naglašava zbog politike nego zbog brige za državu”, govori Jurčić.

Koje mjere će Mnistarstvo demografije poduzeti da riješi taj glavni problem Hrvatske?

“Napokon imamo Vladu koja ima fokus na tu temu. Mi trebamo poticati da to bude i snažnije. Gospodarstvo je rješenje i demografskih problema. Mi smo naglašavali da je najjača mjera i socijalna i demografska, mjera radnog mjesta”, rekao je Jurčić.

Predsjednica je u Opatiji rekla i kako ne treba prodavati demagogiju o nižim porezima i visokim razinama usluga. Gotovo 80 posto hrvatskog proračuna je zadano.

“Ova poruka je podrška Vladi u provođenju javnih reformi. Mi imamo histeričnu situaciju u kojoj ljudi žele sve od države, a vodi se kampanja da je svaki porez pljačka. Proračun se treba izgraditi od nule, da se vidi gdje su sredstva zaista potrebna, a gdje nisu”, kaže.

Porez na nekretnine najavljivala je još Milanovićeva vlada, a od njega se ljetos odustalo zbog pritiska javnosti. Jurčić kaže greška vjerojatno bila u pristupu.

“Porez na nekretnine je jedan od najtežih koji se uvode u bilo kojem društvu. On ima puno jači razvojni učinak i dosta je socijalniji od potrošačkih poreza. Sama priprema je bila nejasna i ljudi nisu znali što da očekuju i u takvoj situaciji teško je provesti bilo što”, govori.

Ulazak Hrvatske u eurozonu najavljuju i premijer i predsjednica. Jurčić kaže da će to donijeti mnogo prednosti, ali da se treba pripremiti.

“Ulazak u euro je oportuna stvar i donosi mnogo koristi, ali se treba vršiti uz određene uvjete. Bez izrazito dobre pripreme, može nas čekati i šteta ako ne budemo oprezni. Javna uprava mora imati kapacitet da to provede kako treba. Ne smijemo ići nepripremljeni u cijelu priču. Vlada je krenula u promociju jako rano, zajedno s HNB-om. Vjerujem da će priprema biti kvalitetna”, smatra Jurčić.

Na pitanje kako će veliki investitori reagirati nakon presude UN-a da se u slučaju INA-MOL u RH sudilo pristrano, Jurčić je odgovorio: “Ne bih komentirao taj slučaj dok traje druga arbitraža. Dok imamo neprovedene reforme, imamo još jako velik put do privlačenja pravih ulagača.”, piše N1.