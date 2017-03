KOLINDA TVRDI DA JE U SAD-u PROŠLA NEOBIČNO JEFTINO: Brojke otkrile nešto čudno – gdje je zapravo spavala?

Početkom godine predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je pod velikim povećalom javnosti zbog neobičnog putovanja u SAD. Detalje navodnog službenog posjeta nitko ne zna niti će moći doznati, jer su oni proglašeni državnom tajnom. Hrvatska je zapamtila scenu Kolindinog javljanja ispred ograde Bijele kuće, što je zabavljalo javnost narednih nekoliko tjedana. Tajnoviti put u SAD platili su, naravno, građani. U djelomičnoj specifikaciji troškova putovanja predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u SAD pažnju plijene vrlo niski troškovi smještaja.

UGLEDNI ANALITIČAR: ‘To je ponižavanje Hrvatske! Slikala se ispred ograda, a pokušava to proglasiti državnim posjetom’

Naime, od ukupnih troškova u iznosu od 73.867,60 kuna, čak dvije trećine istih odnose se na avionske karte (51.249 kuna), dok je ostatak potrošen na dnevnice za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i pročelnicu kabineta Nataliju Hmelinu – ukupno 11.195,13 kuna. Smještaj je koštao tek 6.438,84 kune, a tu su još dodatni nespecificirani troškovi reprezentacije u iznosu od 4.984,63 kuna.

ŠTO SU SVE PLATILI POREZNI OBVEZNICI? Otkriveno koliko je koštao Kolindin put u Sjedinjene Države



Prema službenoj verziji, predsjednica je u SAD-u boravila ukupno sedam dana, od 1. do 7. siječnja. Primila je osam dnevnica. Njezin Ured objašnjava kako je to tako zato jer je Kolinda letjela u SAD dan ranije, 31. prosinca, a vratila se 8. siječnja u jutarnjim satima. Nesrazmjer između proklamiranog trajanja radnog posjeta i broja dnevnica koje je primila objašnjavaju tvrdnjom da se početni datum u predsjedničinim putovanjima uvijek navodi onaj kojim započinju radne aktivnosti. To u ovom slučaju znači da je svoj prvi radni sastanak u SAD-u Kolinda imala na Novu godinu.

Kolinda i suradnica primile osam dnevnica

Kolinda i njezina suradnica Natalija Hmelina dobile su po osam dnevnica, odnosno po 5587 kuna svaka – 700 kuna po danu. Početkom siječnja protuvrijednost je bila 95 dolara, koliko inače iznosi puna dnevnica za službena putovanja u SAD. To ujedno znači da predsjednici i šefici njezina kabineta nisu bili unaprijed osigurani obroci, budući da se prema novim poreznim pravilima dnevnica umanjuju za 30 posto ako su podmireni ručak il ivečera. Ukoliko su podmirena oba obroka, iznos dnevnica smanjuje se za čak 60 posto, piše tportal.

Visoki troškovi avionskih karata

Broj dnevnica se veže uz putni nalog koji Ured predsjednice javnosti ne daje na uvid. Izdaci za službena putovanja obračunavaju se upravo na temelju putnog naloga i priloženih dokaza o troškovima. U slučaju predsjedničinog puta u SAD troškovi za avionske karte prilično su visoki.

Ured predsjednice je, nakon mnogobrojnih upita o Kolindinom putu u SAD, kazao kako je ona ‘išla redovnim komercijalnim letom’, što ne znači i da je putovala ekonomskom klasom. Veći dio povratnih troškova odnosi se na povratni let, s obzirom da je Kolinda naglo odlučila produljiti svoj posjet za još dva dana te na troškove putovanja unutar SAD-a.

Na smještaj je potrošeno neobično malo novca

‘Tajna depeša’ hrvatskog veleposlanstva u SAD-u pokazuje kako je predsjednica boravila u Washingtonu, New Yorku i Bostonu. Sve su to lokacije poznate po vrlo skupim cijenama noćenja u hotelima, stoga je dosta čudno to što na smještaj Kolinde i njezine suradnice Hmeline nije potrošeno niti 6500 kuna.

Ukoliko je noćenja bio šest, a prosječno su raspolagale s 537 kuna po osobi za noć. Čak i da su imale po 644 kune u prosjeku za jednu noć, time ne bi mogle platiti niti sobicu u zagrebačkom hotelu Sheraton.

Usporedbe radi, u trenutnom razdoblju izvan sezone i novogodišnjih praznika, hotel Westin u Washingtonu noćenje u tradicionalnoj sobi naplaćuje 2000 kuna, a radi se o hotelu sa ‘samo’ četiri zvjezdice. Skromniji Holiday Inn s tri zvjezdice noćenje naplaćuje minimalno 1500 kuna.

Jesu li Kolinda i Hmelina uštedjele na smještaju tako što su noćile u privatnom aranžmanu ili su zaista boravile u najjeftinijim američkim hotelima? Jesu li niski troškovi smještaja posljedica nekih specifičnih okolnosti? S Pantovčaka nisu dali konkretan odgovor, već su samo poručili da u Uredu predsjednice uvijek paze na troškove, piše tportal.