KOLINDA SE ZAVUKLA U VOJNI ŠATOR: ‘Je li vam tu hladno spavati noću? A znate li koja je najbolja pjesma za oživljavanje? ‘

Predsjednica RH i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga, Kolinda Grabar-Kitarović, u pratnji načelnika Glavnog stožera, generala zbora Mirka Šundova, posjetila je u srijedu zimski kamp Kadetske bojne OS RH u vojarni “Josip Jović” u Udbini.

Predsjednici su tom prilikom prikazane dnevne aktivnosti sudionika zimskih kampova, organizacija života i rada kadeta u improviziranim skloništima u zimskim uvjetima, prikaz borbenog izviđanja, prikaz patrolne baze i ostalih aktivnosti u kampu.

Kako pišu 24 sata, predsjednica je obišla kadete i kadetkinje koji su joj pokazali neke vježbe. Između ostalog, pokazali su joj šator u kojem su noćili, a predsjednica se zavukla u njega i sa zanimanjem ispitivala kako je spavati na niskim temperaturama.

‘I ja sam spavala u šatoru’

Osobno je, kaže, i sama spavala u sklopu obuke u šatoru. “Ja sam spavala u šatoru, ali to je bio onaj veliki, američki, grijani. Jednu noć su nam isključili grijanje da vide kako ćemo reagirati”, kazala je. Dodala je da su mali šatori, koji su na raspolaganju hrvatskim vojnicima jako dobri, jer su obloženi zaštitnom folijom, ali i da su mnogo bolji oni za dvije osobe, javlja N1.



“Jako, jako dobro štiti i drži temperaturu, ali naravno da su ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe mnogo bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela i malo griju, jest ugodnije, i vi možete primijetiti ulazi li kolega ili kolegica u fazu smrzavanja”, kazala je, dodajući da to pruža mogućnost ranog reagiranja.

Upitana je i o uvođenju obveznog, ali skraćenog vojnog roka u Hrvatsku. “Odbacujem sve kritike onih koji tvrde da to nije dovoljno”, kazala je. Njezina obuka pomogla joj je “da upoznam sebe i da vidim kako reagiram u kriznim situacijama, kako rješavam probleme kada je u pitanju život i smrt”. “Iz vlastitog iskustva tvrdim da je dovoljno za temeljne elemente – od prve pomoći, međunarodnih konvencija, do temeljnih znanja o tretiranju civila, kemijsko-biološko-radiološke zaštite do manevara izvlačenja iz zadimljenog kontejnera, kojim se simulira pad aviona. Definitivno možete puno naučiti”, kazala je.

Sukob interesa

“Najvažnije je sazrijevanje, koje je drukčije od rada u tipičnim školama kakve su u Hrvatskoj. Osim što nam treba reforma obrazovanja, trebaju nam i ti tjedni”, kazala je te istaknula da će to mladim ljudima pomoći “da spoznaju dosta toga o sebi, o disciplini, znat će što je buđenje u 5 ujutro i lijeganje u 22 navečer, a pritom da se malo i zabave, jer je dio obuke su i te spačke koje priredite”.

“Što ćete prvo učiniti kad vidite unesrećenu osobu?” pitala je novinare, pa kad nije dobila odgovor, odgovorila je sama redom koraka, dodajući da se to sve mora isprobati kako biste uistinu za to bili obučeni. Govoreći o reanimaciji, upitala je opet novinare: “Znate li koja je najbolja pjesma za oživljavanje? Stayin’ alive iz osamdesetih godina, ona vam drži ritam srca”, kazala je Grabar Kitarović.

Upitana je i jesu li joj poznate nove pojedinosti vezane uz postupak utvrđivanja sukoba interesa oko njezinog puta u SAD. “A, ne! Pa to morate pitati relevantna tijela koja se time bave”, odvratila je.

Kadetska bojna Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” od 29. siječnja do 10. veljače 2017. godine u vojarni “Josip Jović” u Udbini provodi Zimski kamp 2 i 3 za kadete druge i treće godine vojnih studija.

Zimski kamp 2 predstavlja dosadašnji vrhunac vojne obuke kadeta, jer objedinjuje većinu vojnih znanja usvojenih tijekom svih dosadašnjih kampova i nadograđuje je s intenzivnom obukom preživljavanja u zimskim uvjetima. Kamp se provodi u suradnji sa Zapovjedništvom specijalnih snaga, a na njemu sudjeluje 77 kadetkinja i kadeta.

”Razgovarali smo o uvjetima života, rada, djelovanja. Ovaj kamp je vrhunac obuke kadeta. Kako sam i sama dok sam radila u NATO-u pratila program obuke različitih zemalja i sudjelovala u obuci mogu usporediti to s ovim što sam ovdje vidjela. Ono što ovdje uče je ne samo preživljavanje u zimskim uvjetima, već i timski rad – kako se osloniti jedni na druge”, kazala je predsjednica nakon obilaska kampa.