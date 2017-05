KOLINDA: ‘Većina zastupnika je protiv novih izbora, nema dovoljno glasova za rušenje ove Vlade’

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, na temelju Ustava RH, održala je razgovore o aktualnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj s čelnicima političkih stranaka i ostalim zastupnicima Hrvatskoga sabora te zaključila kako ne treba očekivati nove izbore te pozvala premijera da što prije predloži nove ministre.

Predsjednica države razgovore je održala na temelju članka 94. stavka 2 Ustava Republike Hrvatske prema kojem skrbi za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

U Hrvatskom saboru jučer nije izglasovano nepovjerenje ministru financija Zdravku Mariću (75 glasova bilo je protiv, a 75 je bilo za), o kojem se glasovalo temeljem interpelacije SDP-a. U poslijepodnevnom nastavku sjednice predsjednik Sabora Božo Petrov, za čiji je opoziv potpisalo 79 zastupnika, podnio je ostakvu na mjesto predsjednika Sabora.

NOVO 17:00 “Prije svega želim naglasiti da se do danas nisam željela uključivati u događaje kao što je povjerenje ministru i smjene četiri ministra kako ne bih ni na koji način utjecala na rezultate glasovanja”, kazala je predsjednica i iznijela zaključke razgovora:

“Znatna većina hrvatskih zastupnika izjasnila se protiv raspisivanja novih parlamentarnih izbora.

Ne postoji Ustavom propisan broj zastupnika za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

Apeliram na predsjednika Vlade da što prije predloži Saboru imenovanje novih ministara kako bi se otklonile nedoumice oko pralamentarne većine

Želim pozvati sve političke čimbenike ali i zastupnike na razum jer narod je izmučen političkim prepucavanjima i Hrvatkoj je nužna stabilnost kako bi se održali pozitivni u gospodarstvu i kako bi se počeli baviti stvarnim problemima”, kazala je predsjednica.

NOVO 16:45 Predstavnici Mosta dali su izjave nešto prije 17 sati po izlasku od predsjednice.

“Predsjednici smo rekli naš trenutni stav da smo za izbore, da bi to bilo jedino demokratsko rješenje jer mislimo da ne postoji većina u Saboru. Nemamo Vladu koja je odgovorna i nemamo naznaku da će predsjednik Vlade predložiti četiri ministra Saboru kako bi potvrdio da uživa povjerenje Sabora. Naš je stav da parlamentarna većina ne postoji već postoji kvazi većina koja neće moći funkcionirati niti u Saboru niti donositi odluke, u tom smislu trebaju nam hitni parlamentarni izbori”, kazao je Robert Podolnjak.

“Predsjednica je izrazila zabrinutost. Po svemu sudeći ta četiri ministra bi se birala tek nakon stanke za izbore i to nije dobro”, dodao je Marko Sladoljev.

“Ono što nas duboko žalosti da je kako je ona rekla samo jedna politička stranka uz nas poduprijela parlamentarne izbore što znači da sve druge stranke nisu za to, a mi smatramo da to nije rješenje”, kazao je Podolnjak ne želeći otkriti što bi predsjednica mogla reći u svom obraćanju javnosti.

16:15 U Uredu predsjednice Republike Hrvatske očekuje se dolazak predstavnika Mosta u petak poslijepodne radi razgovora o aktualnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj, a predsjednica će o toj temi s HDZ-ovim predstavnicima u međuvremenu razgovarati telefonski, doznaje se u Uredu.

Nakon toga očekuje se obraćanje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

15:35 – Razgovor s predsjednicom Grabar Kitarović odradio je i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak. ‘Mi ponavljamo postupak iz 2016. godine kad smo na glasovanju htjeli pokazati što je parlamentarna većina’, rekao je Vrdoljak i dodao kako će glasovati protiv prijedloga da mjesto predsjednika Sabora preuzme HDZ-ov Gordan Jandroković.

Predložio je da i Božo Petrov ode na razgovor s predsjednicom u nadi da će taj razgovor promijeniti njegovo mišljenje i uskratiti podršku Vladi.

HNS nastavlja s procedurom interpelacije. ‘Mi kao opozicija zahtjevamo opoziv vlade. Ovo je trenutak kad Plenković mora pokazati ima li većinu ili ne’, rekao je Vrdoljak.

14:45 Davor Bernardić obavio je razgovor s predsjednicom. Nakon sastanka kazao je kako Vlada u ovom trenu ne postoji te da se radi o trgovačkoj većini.

‘Ne mogu prepričavati niti želim prepričavati razgovore s predsjednicom, kasnije ćete imati nju priliku pitati što misli o cijeloj situaciji. Stav u SDP-u je da ne postoji stabilna koalicija, već samo trgovačka, kupljena koalicija s kupljenim mandatima pojedinih nezavisnih. To najviše košta građane, a prijevremeni izbori jedina su šansa. Što prije, to bolje.

Vlada koja nema četiri ministra nije funkcionalna vlada. Politička kriza u Hrvatskoj se mora raspetljati ili imenovanjem novih ministara ili odlaskom na izbore. U ovom trenutku Hrvatska nema vladu! Nema četiri ministra, nema ministra unutarnjih poslova koji garantira za sigurnost hrvatskih hgrađana i turista uoči sezone. Ne dao Bog da se ijedna stvar kojem građaninu ili turistu.

Na pitanje je li on, u slučaju eventualnih prijevremenih izbora, SDP-ov kandidat za premijera, Bernardić je kazao:

‘Predsjednik stranke je predsjednik stranke. Ja sam predsjednik stranke. Predsjednik stranke je kandidat za premijera’, rekao je te dodao kako je prije pozivao HDZ na razgovor te da sada nema nikakvog govora o nekoj velikoj koaliciji jer bi to bilo lažno.

‘Za Hrvatsku bi najbolji bili izbori’, kazao je Bernardić, prenosi N1.

13:27 Ivan Sinčić obavio je sastanak s predsjednicom. Izrazio je žaljenje zbog odluke Škibole.

‘Prema mojim informacijama on je dao potpis za Jandrokovića, ja osobno taj potez osuđujem, prije svega zato jer je izdao gospodina Lovrinovića s kojim je u istom klubu. Izrazio sam žaljenje što se opet bavimo samima sobom, a ne rješavaju se goruća pitanja’, rekao je Sinčić.

13:24 HSS-ov Krešo Beljak kazao je kako je njegova stranka dio opozicije te da će tako ostati sve do sljedećih parlamentarnih izbora.

‘Ako će se održavati prijevremeni parlamentarni izbori, moraju se održavati u razumnim rokovima, a ne istodobno kad i drugi krug lokalnih izbora. Igra samo princip, princip je da smo kao dio Narodne koalicije izgubili izbore i do narednih parlamentarnih izbora smo opozicija’, rekao je Beljak.

13:23 Ivan Lovrinović kazao je kako neće podržati preslagivanje. Ivica Mišić ne slaže se s njim, podržava preslagivanje jer strahuje od posljedica.

‘Ako bi došlo do sloma Agrokora, tisuće bi ljudi bilo na ulicama, i onda bih postavio pitanje kako to riješiti. Treba pokušati dići državu i da zapošljavanja idu. Ne smijemo to rušiti.’

13:20 IDS neće biti dio HDZ-ove parlamentarne većine, kazao je nakon razgovora s Kolindom Giovanni Sponza.

‘IDS nikada nije podržao desne Vlade, stoga je naš stav vrlo jasan. IDS nikada nije bio niti neće biti dio HDZ-ove parlamentarne većine’, rekao je Sponza.

13:00 Kažimir Varda rekao je kako daje podršku Plenkoviću.

12:45 Na Pantovčaku se nastavljaju razgovori predsjednice s čelnicima političkih stranaka. Sastanak s njom obavio je i HSU-ov Silvano Hrelja.

‘Mi nismo za preslagivanje, mi smo za razgovore, sve su opcije otvorene, no HSU već 14 godina služi građanima… Danas ću u Saboru biti suzdržan’, rekao je Hrelja o glasanju za imenovanje Jandrokovića za predsjednika Sabora.’

11:48 Andrej Plenković neće se danas pojaviti na Pantovčaku kod predsjednice jer je na službenom putu u Austriji. No, očekuje se kako će s njom u ime HDZ-a razgovarati predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić.

9:37 Milorad Pupovac je također obavio razgovor s Kolindom.

‘Prethodnih dana smo razgovarali s premijerom, a niti smo tražili niti nam je nuđeno, ovoga trenutka centralno je pitanje kako očuvati stabilnost Vlade i političkog sustava, ekonomsku stabilnost u zemlji. O tome smo razgovarali. Nejasno je tko gdje sjedi i koliko sjedi, osim što je jasno što mi hoćemo, a to je stabilnu, demokratski usmjerenu većinu. To je naš cilj’, rekao je Pupovac.

‘Andrej Plenković radi na istom poslu na kojem radimo i mi i traži ono što mu je potrebno, a mi radimo ono što mislimo da je nužno da bi se postigao cilj. Između toga hoće li kompanija Agrokor u narednih mjesec dana kolabirati, hoće li percepcija o mogućnostima investiranja u Hrvatsku pasti do tog nivoa da ozbiljni investitori neće imati interesa ulagati u Hrvatsku zbog političke nestabilnosti… Morate birati. Kad bi sve bilo tako jednostavno, onda bi se u politici odgovori vrlo jednostavno nalazili.

Većina zastupnika ne želi nove izbore i to se jučer moglo čuti od svih predsjednika klubova jer znaju da i nakon tih izbora situacija ne bi bila bitno drugačija, a samo bismo izgubili i novac i vrijeme.

9:23 Željko Glasnović nije se izjasnio kome bi dao potporu.

Ja imam svoju savjest i držim se toga. Neću bit između lijevog i desnog krila. Istražite tko vam vodi državu i tko su savjetnici na strateškoj razini. Imam neke uvjete, vidjet ćemo. Prvenstveno se treba riješiti problem HVO-a, ti ljudi su ginuli za ovu državu, brojni su izvršili samoubojstvo, a mi plaćamo tisuće mirovina u Srbiji. Drugo, da se otvore vrata hrvatskoj dijaspori, da se uključi u gospodarska pitanja ove države’, rekao je Glasnović.

9:21 Goran Aleksić je Grabar-Kitarović rekao kako SDP i HDZ trebaju formirati Vladu nacionalnog jedinstva.

‘Formiranje vlasti s pojedincima koji dolaze iz manjih stranaka stvorit će novu krizu za nekoliko mjeseci’, rekao je te dodao da ne podržava preslagivanje.

9:20 Darinko Dumbović iz Reformista rekao je kako mu novi izbori nisu prihvatljivi, a isto je kazao i nezavisni Marin Škibola.

‘Nikome nije do novih izbora, mislim da to nije dobro za građane. Smatram da će se na kraju dogovoriti svi politički faktori’, rekao je Škibola te dodao da bi podržao i manjinsku Vladu.

9:17 Nezavisni zastupnik Željko Lacković također je stigao na Pantovčak.

‘Meni nije nitko govorio kako da glasam, pa nije primjereno da mi osoba, kolega saborski zastupnik, kad ne sudjeluje u vlasti, poručuje kako ću glasati. Ne postoji izjava u medijima gdje sam ja rekao da ću podržati opoziv’, kazao je Lacković.

9:10 Tomislav Saucha danas se neće pojaviti na Pantovčaku, već će predsjednica s njim u 12:15 obaviti telefonski razgovor. Saucha se, naime, ispričao zbog teškog zdravstvenog stanja.

9:03 S predsjednicom se sastala i Bruna Esih, koja se nakon toga obratila medijima.

‘Predsjednica je pitala kako gledam na sadašnju situaciju i ponovila sam joj isto što sam rekla i premijeru Plenkoviću prije nekoliko dana, kad sam rekla da podržavam Vladu, ali ne pod bilo kakvim uvjetima’, rekla je Esih te komentirala kritike njezina glasanja protiv smjene Marića.

‘To su zlonamjerne kalkulacije. Pokazala sam da podržavam ovu Vladu, a odabirom novog predsjednika Sabora stvorili bi se uvjeti za preslagivanje nove Vlade, ali ne znamo tko bi to trebao biti. To su dvije različite stvari’, kazala je Esih.

9:00 Hrvoje Zekanović iz HRAST-a kratko je rekao: ‘Treba pričekati lokalne izbore da završe pa će se s puno manje tenzija moći pristupiti krizi i prikupljanju parlamentarne većine.’

8:43 Novi izbori neće riješiti probleme, samo će ih zakomplicirati’, kazao je nakon razgovora kod predsjednice Goran Dodig (HDS). ‘Mi ćemo učiniti sve da formiramo većinu. Pitanje osobne odgovornosti za državu ne može se uspoređivati ako smo odgovorni ljudi. Svi mi imamo svoju djecu, obveze prema ljudima koji su nas izabrali. Ako je nekome cilj samo živjeti od saborske plaće… Trebamo imati empatiju prema blokiranima, misliti na njih a s novim izborima sve to staje’, kazao je Dodig.

Reporter televizije N1 Elvir Mešanović javlja da su HDZ-ovci ljutiti na predsjednicu jer ih nije konzultirala oko današnjjiih razgovora sa stranačkim čelnicima. Na Pantovčak zbog službenog puta ne dolazi šef HDZ-a Andrej Plenković.

Kolinda Grabar-Kitarović danas se sastaje s čelnicima političkih stranaka s kojima će razgovarati i pokušati saznati postoji li kod nekoga većina. Prijevremeni izvanredni izbori su vrlo izgledni, a neki analitičari smatraju kako bi HDZ-u oni najviše odgovarali čim prije. Spominje se datum 4. lipnja, zadnji datum kada bi se izbori mogli održati prije jeseni. No, da bi to bilo tako, predsjednica bi danas morala raspisati izbore. Politički analitičar Ivan Rimac ne isključuje tu mogućnost.

Rimac je ukratko analizirao jučerašnje događaje. ‘Danas se dogodilo pokazivanje mišića oporbe i vladajućih. Nitko nema sigurnu većinu u slučaju da treba nešto izglasati. Teško je imati 76 glasova. Činjenica je da ova utakmica još traje, sutra ćemo vidjeti još neke zanimljive ishode. Plenković vodi 2:3. Najurio je Mostove minstre; uspio je ostaviti svog ministra i otjerati Petrova. Bio je to povod za slavodobitni govor. Odlaskom Petrova oni su mislili da će predsjednikom Sabora postati netko iz HDZ-a i sada bi se to moglo poslati na glasanje ima li HDZ većinu za izglasavanje novog predsjednika Sabora. Ovo je igra, kao i oko glasanja za ministra Marića. Sada je loptica prebačena HDZ-u i sada oni moraju demonstrirati da imaju 76 glasova’, pojasnio je Rimac za N1.

Analitičar kaže kako izgleda da je Plenković dobio mjesec dana da popuni Vladu novim ministrima i dođe na glasanje povjerenja u Sabor.

HDZ bi mogao profitirati, ali i biti kažnjen

Rimac smatra kako nema posebnog razloga da HDZ ide na manjinsku Vladu.

‘Sva istraživanja su pokazala da Vlada dobro stoji, a oporba loše. Pitanje je vaganja HDZ-a bi li im bilo dobro pokušati s tankom većinom ili ići na izbore. Mogli bi profitirati ali bi mi mogli biti i kažnjeni’, kaže Rimac.

On smatra kako nije isključeno da predsjednica Grabar-Kitarović danas raspiše izbore.

‘Izbori do 15. srpnja su u redu, kasnije je loše’

‘To bi bio zadnji dan za izbore 4. lipnja. Ako ne raspišu treba čekati 4. lipanj i pregovaranje oko odnosa u gradskim skupštinama i to bi moglo uzeti cijeli lipanj i izbori bi se mogli raspisati tek za jesen. Ljeti se kampanje ne vode i to bi bilo problematično. To je za kampanju loša situacija. Izbori do 15. srpnja su u redu, ali kasnije je loše’, vjeruje Rimac.

Za to treba hrabrosti, smatra analitičar, no vjeruje kako se opcije da predsjednica prekine proces i Plenkoviću olakša situaciju raspisivanjem izbora sigurno razmatraju.

‘Takav raspis izbora bi za HDZ bio povoljan osim ako ne dobiju stigmu da su upravo to htjeli isprovocirali. Kampanja bi bila naslonjena na rezultate prvog kruga lokalnih izbora, a ne na nacionalne izbore. Bilo bi prostora da se na tome gradi kampanja’, mišljenja je Rimac.

Komentirao je i spašavanje Zdravka Marića u Saboru, rekavši kako će on sigurno u narednim izborima biti sakriven.

‘Marić sad nije teret, nego trofej’

‘U svakom slučaju, ovo glasanje nije nešto što možete istaknuti kao uspjeh. On zasad nije teret nego trofej koji se pokazuje kao uspjeh. Ono što je atipično je da on ima izuzetno dobar odnos s medijima, za razliku od drugih koji samo prođu i ništa ne odgovaraju. Unutar naše kratke političke povijesti on je dobar primjer komuniciranja s javnosti. On će sada vrlo jasno imati teret stigme koja je nastupila s ovom raspravom. Dio mu je zastupnika predbacivao da je sredstvo krupnog kapitala’, rekao je Rimac.

Analitičar smatra kako će od ovoga profitirati eventualno HNS.

‘SDP I HNS su u situaciji da su do sad bili u dilemi tko je lider ljevice. SDP je oslabio, HNS je znatno proaktivniji, a činilo se da se šlepa. Ima bolje kandidate od SDP-a na lokalnim izborima’, kazao je Rimac.

‘Most se htio pokazati principijelnim’

Što se tiče rejtinga Mosta, Rimac je objasnio zašto su tako pali.

‘Htjeli su se pokazati principijelnim, ali su izgubili. Poraz u svom sukobima znači slabljenje povjerenja da su opcija za promjene. Živi zid je primjetio da im je u mandatu prošle vlade porastao rejting kad je pao Mostov. Dio glasača prelazi nezadovoljan ponašanjem Mosta, njihovim skretanjem u desno. A dio je samo nezadovoljan dvjema opcijama i traži treću.

O trećoj opciji se priča od 1992. Nije bilo prostora, mediji su napuhavali šansu da se pojavi pa se u svakome novome vidjela treća opcija. Greška je što grade uspjeh na kritikama opcija, a ne na novim idejama. HSP, laburisti.. Na osnovi samokritike ne možete graditi uspjeh i interes glasača pada’, objasnio je Rimac.