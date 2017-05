KOLINDA SE USKORO OBRAĆA JAVNOSTI, HOĆE LI DANAS RASPISATI IZBORE? Analitičar tvrdi: ‘Olakšala bi Plenkoviću, ali za to treba hrabrosti’

Kolinda Grabar-Kitarović danas se sastaje s čelnicima političkih stranaka s kojima će razgovarati i pokušati saznati postoji li kod nekoga većina. Prijevremeni izvanredni izbori su vrlo izgledni, a neki analitičari smatraju kako bi HDZ-u oni najviše odgovarali čim prije. Spominje se datum 4. lipnja, zadnji datum kada bi se izbori mogli održati prije jeseni. No, da bi to bilo tako, predsjednica bi danas morala raspisati izbore. Politički analitičar Ivan Rimac ne isključuje tu mogućnost.

ŠEKS OTKRIO ŠTO DALJE: ‘To je jedini logični sljedeći potez koji treba povući’

Rimac je ukratko analizirao jučerašnje događaje.

‘Danas se dogodilo pokazivanje mišića oporbe i vladajućih. Nitko nema sigurnu većinu u slučaju da treba nešto izglasati. Teško je imati 76 glasova. Činjenica je da ova utakmica još traje, sutra ćemo vidjeti još neke zanimljive ishode. Plenković vodi 2:3. Najurio je Mostove minstre; uspio je ostaviti svog ministra i otjerati Petrova. Bio je to povod za slavodobitni govor. Odlaskom Petrova oni su mislili da će predsjednikom Sabora postati netko iz HDZ-a i sada bi se to moglo poslati na glasanje ima li HDZ većinu za izglasavanje novog predsjednika Sabora. Ovo je igra, kao i oko glasanja za ministra Marića. Sada je loptica prebačena HDZ-u i sada oni moraju demonstrirati da imaju 76 glasova’, pojasnio je Rimac za N1.



Analitičar kaže kako izgleda da je Plenković dobio mjesec dana da popuni Vladu novim ministrima i dođe na glasanje povjerenja u Sabor.

HDZ bi mogao profitirati, ali i biti kažnjen

Rimac smatra kako nema posebnog razloga da HDZ ide na manjinsku Vladu.

‘Sva istraživanja su pokazala da Vlada dobro stoji, a oporba loše. Pitanje je vaganja HDZ-a bi li im bilo dobro pokušati s tankom većinom ili ići na izbore. Mogli bi profitirati ali bi mi mogli biti i kažnjeni’, kaže Rimac.

On smatra kako nije isključeno da predsjednica Grabar-Kitarović danas raspiše izbore.

‘Izbori do 15. srpnja su u redu, kasnije je loše’

‘To bi bio zadnji dan za izbore 4. lipnja. Ako ne raspišu treba čekati 4. lipanj i pregovaranje oko odnosa u gradskim skupštinama i to bi moglo uzeti cijeli lipanj i izbori bi se mogli raspisati tek za jesen. Ljeti se kampanje ne vode i to bi bilo problematično. To je za kampanju loša situacija. Izbori do 15. srpnja su u redu, ali kasnije je loše’, vjeruje Rimac.

Za to treba hrabrosti, smatra analitičar, no vjeruje kako se opcije da predsjednica prekine proces i Plenkoviću olakša situaciju raspisivanjem izbora sigurno razmatraju.

‘Takav raspis izbora bi za HDZ bio povoljan osim ako ne dobiju stigmu da su upravo to htjeli isprovocirali. Kampanja bi bila naslonjena na rezultate prvog kruga lokalnih izbora, a ne na nacionalne izbore. Bilo bi prostora da se na tome gradi kampanja’, mišljenja je Rimac.

Komentirao je i spašavanje Zdravka Marića u Saboru, rekavši kako će on sigurno u narednim izborima biti sakriven.

‘Marić sad nije teret, nego trofej’

‘U svakom slučaju, ovo glasanje nije nešto što možete istaknuti kao uspjeh. On zasad nije teret nego trofej koji se pokazuje kao uspjeh. Ono što je atipično je da on ima izuzetno dobar odnos s medijima, za razliku od drugih koji samo prođu i ništa ne odgovaraju. Unutar naše kratke političke povijesti on je dobar primjer komuniciranja s javnosti. On će sada vrlo jasno imati teret stigme koja je nastupila s ovom raspravom. Dio mu je zastupnika predbacivao da je sredstvo krupnog kapitala’, rekao je Rimac.

Analitičar smatra kako će od ovoga profitirati eventualno HNS.

‘SDP I HNS su u situaciji da su do sad bili u dilemi tko je lider ljevice. SDP je oslabio, HNS je znatno proaktivniji, a činilo se da se šlepa. Ima bolje kandidate od SDP-a na lokalnim izborima’, kazao je Rimac.

‘Most se htio pokazati principijelnim’

Što se tiče rejtinga Mosta, Rimac je objasnio zašto su tako pali.

‘Htjeli su se pokazati principijelnim, ali su izgubili. Poraz u svom sukobima znači slabljenje povjerenja da su opcija za promjene. Živi zid je primjetio da im je u mandatu prošle vlade porastao rejting kad je pao Mostov. Dio glasača prelazi nezadovoljan ponašanjem Mosta, njihovim skretanjem u desno. A dio je samo nezadovoljan dvjema opcijama i traži treću.

O trećoj opciji se priča od 1992. Nije bilo prostora, mediji su napuhavali šansu da se pojavi pa se u svakome novome vidjela treća opcija. Greška je što grade uspjeh na kritikama opcija, a ne na novim idejama. HSP, laburisti.. Na osnovi samokritike ne možete graditi uspjeh i interes glasača pada’, objasnio je Rimac.