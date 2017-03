KOLINDA: ‘Očekujem da se imenom i prezimenom identificiraju svi odgovorni za zločine u Vukovaru’

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović rekla je na svečanoj akademiji u prigodi obilježavanja Dana vukovarskih branitelja, da očekuje da se mjerodavna državna tijela pojačano angažiraju kako bi se pravdi priveli te imenom i prezimenom identificirali svi koji su odgovorni za teške ratne zločine počinjene nad Vukovarom, njegovim stanovnicima i braniteljima.

“Govorili smo i govorimo s pravom da je Domovinski rat temelj hrvatske države i da je Vukovar grad posebnog pijeteta. Nažalost, nismo do sada do toga uvijek držali niti smo riječi nadograđivali stvarnim djelima. Nismo to istaknuli u ulaganjima u gospodarsku obnovu, niti smo istaknuli u obrazovnim programima niti kroz kulturu”, kazala je Grabar Kitarović ocjenivši kako je u najmanju ruku neobično da u Hrvatskoj još nije snimljen igrani film koji bi istinito i umjetnički izvrsno izrazio epopeju obrane grada Vukovara.

Želi brze reakcije

Po njezinim riječima, Hrvatska je godinama imala problem nezaposlenosti, a sada već ima problem nezapošljivosti. Pozvala je na brze reakcije kako bi se zaustavili i preokrenuli negativni gospodarski trendovi u Hrvatskoj uz želju da se pozitivni trendovi ponajprije osjete u Vukovaru.

“Imam povjerenja u ovu Vladu da želi i može promjeniti stvari i stvarati gospodarske, pravne, socijalne i druge uvjete u kojima će svaki naš građanin naći sigurnost”, kazala je ustvrdivši kako će Vukovar i Slavonija biti ogledi primjer odlučnosti Vlade u provedbi ambiciozne razvojne politike.



Pozdravljajući uzvanike nazočne svečanoj akademiji u ime predsjednika Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako Vada poduzima niz mjera kako bi potaknula gospodarsku i demografsku obnovu Hrvatske, pa i Vukovar. “Vlada pronalazi odgovarajuće modele skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, a posebice je ustrajna u traženju nestalih osoba”, kazao je Medved. Istaknuo je kako će Vlada poduzeti sve ne bi li odgovorni za ratne zločine odgovarali i bili kažnjeni.

Panenić o silama zla

“Osjećamo se danas ponosno i žalosno. Ponosno jer odajemo počast našim poginulim prijateljima, a žalosno jer oko nas još postoje sile zla koje pokušavaju izjednačiti obrambeni Domovinski rat i velikosrpsku agresiju”, kazao je u govoru izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Tomislav Panenić.

Na svečanoj akademiji održanoj u Hrvatskom domu u Vukovaru govorili su i izaslanik ministra obrane državni tajnik Tomislav Ivić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, izaslalnik ministra unutarnjih poslova načelnik PU vukovarsko-srijemske Miro Bradić, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić te vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara Franjo Šoljić.

Šoljić je podsjetio da se Dan hrvatskih branitelja grada Vukovara obilježava u spomen na 10. ožujka 1991. godine, kada su se u Bogdanovcima nedaleko od Vukovara postrojili prvi nenaoružani odredi, što je po njemu bio početak organizacije obrane na ovim prostorima.

Svečanoj akademiji nije nazočila većina zapovjednika ratnih postrojbi 204. vukovarske brigade, čiji su pripadnici branili Vukovar 1991. godine, a koji smatraju kako se Dan branitelja Vukovara treba održavati 23. rujna na obljetnicu ustojstva 204. vukovarske brigade.

Uoči akademije na Memorijalnom groblju žratava iz Domovinskog rata položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a u Župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova služena je misa zadušnica.