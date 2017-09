KOLINDA O ODNOSIMA S BIH: ‘Pod orkestriranim sam napadom onih koji ne žele ući u EU i NATO’

Nema te osobe i države koje zastupaju članstvo BiH i ostalih naših susjeda u EU kao što sam to ja osobno i hrvatska Vlada – izjavila je predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović.

U velikom intervjuu za Jutarnji list, predsjednica Republike odbacila je kritike kojima je izložena iz BiH te optužena za “zlonamjernu kampanju”.

“Nama je sigurnost i stabilnost BiH od apsolutnog interesa”

“Apsolutno nema nikakve kampanje protiv BiH. Upravo suprotno, koristim svaku prigodu kako bih podcrtala europski i euroatlantski put susjedne države s kojom smo najviše povezani. Iz ovih recentnih događanja, ne mogu se oteti dojmu, da smo ja osobno, ali i Republika Hrvatska pod orkestriranim napadima koji dolaze od onih koji jednostavno ne žele ostvariti ulazak u EU i NATO”, kazala je Grabar Kitarović dodavši kako joj je žao što su se u tu kampanju protiv nje uključile i žene iz udruge Majke Srebrenice te reis ul-ulema Husein Kavazović.



Njezine izjave o sigurnosnim prijetnjama iz BiH izazvale su mnogo ljutnje, no hrvatska predsjednica tvrdi da o tome govori jednako kao i drugi svjetski lideri.

“Nikad to nisam poistovjećivala ni s Bošnjacima niti s učenjem islama. Na žalost, cilj ovo kampanje jest stvoriti upravo takvu percepciju u javnosti, a ja to apsolutno odbijam. To je suprotno biti moje politike. Kao susjedi, trajno smo upućeni jedni na druge, nama je sigurnost i stabilnost BiH od apsolutnog interesa, kao i cijelom EU.

“Još se ne može govoriti o prijateljstvu Hrvatske i Srbije”

O odnosima sa Srbijom i Deklaraciji o unaprjeđenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja koju je svojedobno potpisala s Aleksandrom Vučićem kazala je kako nepobitno postoji dobra volja njih dvoje te da je Vučić nakon sastanka s njom “poduzeo nekoliko koraka za olakšavanje života Hrvata u Vojvodini” poput gradnje infrastrukture i dogvoora o obnovi rodne kuće bana Jelačića.

“To su simoblični koraci”, kazala je rekavši prethodno da se “još ne može govoriti o prijateljstvu između dviju država”.

Što se tiče kritika na račun njezine izjave da odluka Mađarske o blokadi ulaska Hrvatske u OECD nije politička, kazala je da je ta odluka došla neposredno uoči njenog posjeta Budimpešti i da je bila vrlo neugodno iznenađena njome.

“Nije mi bilo ugodno otići u posjet Mađarskoj, ali sam držala da dijalog treba nastaviti. To sam otvoreno rekla svojim domaćinima. U razgovorima sam naglasila kako blokada nije dobar potez, bez obzira na njihova objašnjenja. Čvrsto sam zastupala hrvatske pozicije i prenijela stavove hrvatske Vlade. (…) Kako su mi kazali premijer i predsjednik, za Mađare je slučaj Ina-MOL gospodarsko-tehničko-pravno pitanje koje oni ne žele politizirati. Držim kako hrvatska javnost mora znati i mađarska stajališta i zato sam ih javno i izrekla”, pojasnila je.

Ide u Moskvu postaviti novi okvir odnosa s Rusijom

Predsjednica Republike uskoro će u službeni posjet Rusiji, a tim je povodom kazala kako očekuje uspostavu okvira za nove odnose jer su dosadašnji dugo bili zanemarivani.

“Ne očekujem da ćemo ovim posjetom premostiti sve razlike koje postoje, ali očekujem da ćemo dati zamah našim odnosima, a posebice gospodarskima. Javilo se jako puno tvrtki koje će tijekom mojega posjeti Rusiji sudjelovati na gospodarskom forumu. (…) Rusija je apsolutno nezaobilazan partner u razgovorima o pitanjima od globalne sigurnosti, terorizma, što je relevantno i za jednu i za drugu državu i s čime se suočavamo u modernom svijetu”, kazala je Grabar Kitarović dodavši kako će tijekom posjeta u Moskvi biti potpisano nekoliko sporazuma.

U intervjuu Jutarnjem listu prokomentirala je i tvrdnje o eventualnim razilaženjima s Vladom RH po pitanju vanjske politike.

“Ne bih rekla da je riječ o buci u kanalu. Kontinuirano se surađuje, moji su savjetnici u stalnim kontaktima i s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i s Vladom, ciljevi su isti, strateški interesi su isti. Možda je izričaj ponekad različit jer različite smo osobe, možda je fokus našeg izričaja ponekad na drugim elementima. (…) Ako ponekad istupim na način koji se čini kritički, to je zato što sam predsjednica svih državljana Hrvatske, a ne članica jedne stranke ili koalicije”, poručila je.

“Odgoda poreza na nekretnine bila je mudra odluka”

Odgodu primjene Zakona o porezu na nekretnine nazvala je mudrom odlukom premijera Plenkovića.

“To je vrlo složeno pitanje i ni jedan europski model ne može se u potpunosti preslikati na Hrvatsku. Kod nas je stopa vlasništva nad nekretninama viša nego u mnogim drugim državama. Treba voditi računa o socijalnoj komponenti”, ustvrdila je.

Što se tiče kurikularne reforme, predsjednica republike kazala je da daje snažnu potporu sveobuhvatnoj reformi obrazovanja te pozorno prati sve što se s time u vezi događa.

“Moramo obrazovati ljude za budućnost, ljude koji će se brzo zapošljavati, koji će biti mobilni i prilagodljivi životu i tržištu rada koje se sve brže mijenja. Uvjerena sam kako ministrica Divjak i cijela Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem razumiju važnost ove reforme te kako će se već sljedeće školske godine krenuti s njezinom sveobuhvatnom provedbom. Riječ je o budućnosti naše djece”, zaključila je.

