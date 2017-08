KOLINDA: ‘Država će izgraditi cestu do Zagvozda i Imotski će postati Provansa’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je posjetila Imotski, gdje je sudjelovala na proslavi Dana grada, blagdana Gospe od Anđela. Ove godine obilježava se i 300. obljetnica oslobođenja Imotskog od Turaka.

‘Malo je naroda čija je povijest tako burna, ispunjena beskrajnim bitkama i žrtvama za opstanak, slobodu i emancipaciju. Samo u prošlom stoljeća morali smo izdržati tri strašna rata, ali najveću je žrtvu trebalo podnijeti u tri stoljeća obrane od Osmanlija. Blagdan Gospe od Anđela upisan je zlatnim slovima u povijest jer je to bio dan oslobođenja Imotskog.

Prošla su tri stoljeća i davni su ratovi povijest iz koje moramo učiti. Ona nas uči kolika je vrijednost mira kojeg stalno moramo nadograđivati na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja vjera i naroda. U demokratskoj Hrvatskoj postigli smo u tome mnogo stvorivši životno ozračje ravnopravnosti za sve naše građane’, rekla je predsjednica u govoru.

Dodala je i kako sjećanje na prošlost ima smisla ako otvara vidike budućnosti.



Otvaranje projekta gospodarske obnove

‘U žarištu politike mora biti stvaranje takve gospodarske politike koja će svakom hrvatskom građaninu omogućiti sigurnu egzistenciju u Hrvatskoj. Na žalost, Imotski nije do sad bio u žarištu tih nastojanja. To treba priznati i ispraviti. Ne zaboravimo da su se Imoćani, iako ovaj kraj nije bio zahvaćen velikosrpskom agresijom, spremno odazvali pozivu domovine, mnogi položivši život. Ime Imotske bojne budi respekt, ponos i divljenje. To je razlog više da otvorimo projekt gospodarske obnove i demografskog oživljavanja’, rekla je Grabar-Kitarović, prenosi Večernji.

‘Hrvatska se mora odužiti Imotskom’

Predsjednica je navela i kako je razgovarala s ministrom državne imovine Goranom Marićem te kazala kako joj je obećao da će uskoro na Grad Imotski biti preneseni objekti stare duhanske stanice na Dogani. Također tvrdi da je razgovarala s ministrom prometa Olegom Butkovićem te da joj je on kazao kako je cesta Imotski-Zagvozd, spoj na A1, ušla u četverogodišnji plan Vlade za građenja cesta.

‘Tim projektom Hrvatska se mora odužiti Imotskom. Uvjerena sam da ćemo nakon izgradnje te ceste o Imotskom govoriti kao o hrvatskoj Provansi’, zaključila je predsjednica.