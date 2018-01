KOLIKO SU TOČNE PROGNOZE ZORANA VAKULE I OSTALIH METEOROLOGA: ‘Ma daj, sve je fulao, stalno najavljuje snijeg…’

‘Svaki dan pada snijeg, hoće li više pasti?’, ‘Daj Vakula sve si fulao’, ‘Ništa više ne vjerujem, stalno snijeg a njega nema’, samo su neki od brojnih komentara o Vakulinim prognozama na društvenim mrežama.

Nakon što su početkom prošlog tjedna meteorolozi najavljivali dolazak velikih hladnoća i čak pola metra snijega, a ta se prognoza ni približno nije obistinila, postavlja se pitanje koliko su puta meteorolozi pogriješili u svojim najavama vremenskih (ne)prilika.

Od najavljenih pola metra snijega, uopće ga nije bilo

U prognozi od 17. siječnja najavili su i do 20 centimetara snijega u nizinama tog tjedna, no tek je nešto malo snijega padalo u gorju, dok je u ostatku zemlje bilo najprije kišno, a zatim i suho i sunčano. Prognozirali su da će u prošli petak i subotu u gorju pasti i više od 50, a u nizinama i do 20 centimetara snijega, koji će se uz hladnije vrijeme zadržati i veći dio sljedećeg tjedna, no to se nije dogodilo. Snijeg se i u gorju vrlo brzo otopio, dok ga u nizinama nije bilo, posebice ne toliko puno koliko su meteorolozi najavili.

Tijekom prošlog se tjedna prognoza mijenjala u nekoliko navrata, no naposlijetku od prave zime s jutarnjim temperaturama u ‘debelim’ minusima i obilnog snijega nije bilo ništa. Samo nekoliko dana nakon prognoze koja je najavljivala pravi snježni kaos, stigla je nova prognoza koja je umjesto obilnog snijega i temperatura u minusu najavila kišu u većem dijelu zemlje, dok su prema novoj prognozi najavljene temperature u velikom plusu za ovo doba godine.

Da je prognoza bila pogrešna potvrdila je, posipavši se pepelom, RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar koja je još jučer najavila da će idućih dana snijeg zabijeliti Hrvatsku. “Zima se ipak predomislila. Moj bed. Pucajte, slobodno. #krivaprognoza”, napisala je na Twitteru.

Promijenjena prognoza

Predomislili su se i meteorolozi DHMZ-a pa su snijeg najavljen za vikend nekoliko dana kasnije ‘prebacili’ na ponedjeljak i utorak, no snijega nije bilo ni tih dana, što se moglo i očekivati jer je dnevna temperatura za Zagreb u utorak trebala biti 10 stupnjeva Celzijevih. Veliki hladni val iz Rusije najavljivali su i strani meteorolozi, no i oni su pogriješili.

Vakuline prognoze

S druge strane, Zoran Vakula je početkom siječnja, nakon blagdana, najavio južinu, porast temperatura i najviše temperature u povijesti mjerenja za ovo doba godine. Tu je prognozu ipak pogodio, a tada je najavio i niže temperature u kasnijem dijelu siječnja, što se tog tjedna obistinilo.

Za kraj ovog tjedna Vakula je najavio južinu i visoke temperature, a ako je suditi prema današnjem jutru, čini se da ni tu nije pogriješio. Za ostatak siječnja također najavljuje tople dane, iznad prosjeka za ovo doba godine, a smatra da će se dugoročna prognoza za zimu obistiniti jer ni u veljači neće biti hladno. Sličan slučaj, kada su prognostičari najavili velik snijeg koji uopće nije pao, dogodio se prije nekoliko godina. Građanima Zagreba je tada zbog najavljenog velikog nevremena i obilnog snijega omogućen besplatan parking u svim gradskim javnim garažama, no snijeg tada, unatoč najavama prognostičara, uopće nije pao. Bilo je tek nešto malo kiše. Početkom prosinca Vakula je najavljivao veliku promjenu koja je uključivala i snijeg, niske temperature i struganje stakla na automobilima, no snijega ni taj put nije bilo.

‘Daj Vakula, sve si fulao’

‘Svaki dan pada snijeg, hoće li više pasti?’, ‘Daj Vakula sve si fulao’, ‘Ništa više ne vjerujem, stalno snijeg a njega nema’, samo su neki od brojnih komentara o Vakulinim prognozama na društvenim mrežama. U listopadu je pak najavljivao temperature i do 25 stupnjeva, no ni to se nije obistinilo. Samo nekoliko dana kasnije u listopadu, Vakula je najavio veliku promjenu sa snijegom i zahlađenjem, no u listopadu snijega nije bilo. Tada je u dugoročnoj prognozi za zimu pozvao ljude da nabave dodatna drva za grijanje, no zima ipak nije tako hladna, barem ne u prosincu, mjesecu na koji se prvenstveno odnosila ta prognoza.

Naljutila ga Vakulina prognoza

U kolovozu je pak Vakula primio zanimljivu razglednicu nepoznatog pošiljatelja koji mu je zamjerio što nije pogodio prognozu. Naime, najavio je toplu ljetnu večer, a pala je kiša i poremetila planove ovom mladiću pa je Vakuli poslao razglednicu sadržaja: ‘Zorane, onu večer kad si rekao da će biti pretežno vedro, odveo sam jednu Njemicu na plažu. Pala je kiša. Ništa od seksa, Zorane. Od sad ću slušati Nikolu Vikića – Topića. Nadam se da si sretan, Zorane’, pisalo je u njoj.

Diskutabilno je i je li Vakula pogodio prognozu za rujan, jer je tada najprije rekao da će biti iznadprosječno topao, a zatim i da je ljetu kraj i da temperature idu dolje. Rujan je na kraju bio prilično hladan. Čini se da najsigurnije ostaje pratiti vremensku prognozu iz dana u dan.