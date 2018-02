KOLEKTIVNI NAPAD NA PETROVA: ‘Dočepao se auta, plaće, tajnice, drugačije se ponaša…’; ON CINIČAN: ‘Nisam znao da pate za mnom’

”Čujem da su moji kolege izrazito zabrinuti za moje stanje, da im jako nedostajem, da pate za mnom…’

Potpredsjednici Sabora optužili su svojeg kolegu Božu Petrova da ne obavlja svoju dužnost onako kako bi trebao, iako uživa sve povlastice koje mu pozicija potpredsjednika najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji donosi. Petrov je smjesta odgovorio na kritike, no nije ponudio neko konkretno objašnjenje.

Potpredsjednici Sabora Milijan Brkić, Milanka Opačić, ali i HDZ-ov zastupnik Branko Bačić napali su Petrova, rekavši kako je nekada zagovarao manje plaće i beneficije, a danas ih koristi.

‘Ja sam već jednom bio uskočio. S druge strane, pitao u jednom trenutku trebaju li pomoć, ali je raspored već bio napravljen. Rekao sam da se jave kada me budu trebali’, kazao je Petrov.



Brkić kaže da ne govori istinu

No Brkić kaže da laže. ‘Gospodin Petrov ne govori istinu i to jako dobro zna. On svaki ponedjeljak, kao i svi potpredsjednici, od strane predsjednika Sabora dobije upit u kojem vremenu može predsjedati. On ne želi predsjedati iz nekih svojih razloga, a hrvatska javnost neka prosudi radi li gospodin Petrov posao za koji je plaćen’, rekao je Brkić.

Opačić je dodala: ‘Mislim da je on sada pokazao da je jedno pričao a drugačije se ponaša. Došao je u parlament i dočepao se automobila, osiguranja, veće plaće, ureda, tajnice i sad se drugačije ponaša’, kazala je SDP-ovka, prenosi dnevnik.hr.

Petrov prima plaću od oko 19.000 kuna, a u imovinsku karticu upisao je 15.300. Uz to dobiva oko 1.500 kuna paušala i 1.000 kuna naknade za odvojeni život. Također imma ured i pomoć predstojnika ureda. Na raspolaganju mu je automobil s vozačem kojeg trenutno ne koristi jer je još uvijek štićena osoba pa ga vozi MUP. Uz stan u Zagrebu, plaćen mu je i dio režija.

Petrovu predsjedanje nije prioritet

Petrov pak kaže kako mu predsjedanje trenutno nije prioritet te da mu je zastupnička stolica vrlo ugodna i udobna. Odgovorio je kolegama na prozivke. ‘Poruka zabrinutim kolegama Brkiću, Reineru, Bačiću i Jandrokoviću (i nemojte se toliko ljutiti kad vam kažem da vam je previše tri mjeseca godišnjeg odmora’, napisao je Petrov na Facebooku i priložio video.

‘Čujem da su moji kolege izrazito zabrinuti za moje stanje, da im jako nedostajem, da pate za mnom. Nisam znao da gaje takve osjećaje za mene’, odgovorio im je predsjednik Mosta.