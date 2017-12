SLOVENCI UPOZORAVAJU PREMIJERA UOČI DOLASKA U ZAGREB: ‘Ništa ne potpisuj, s Hrvatima imamo loša iskustva’

“Slovenija je spremna na implementaciju i moći će dokazivati da je poduzela sve što je potrebno”, rekao je slovenski potpredsjednik Vlade Dejan Židan.

Slovenski premijer Miro Cerar sastao se s koalicijskim partnerima u vladi pred sutrašnji posjet Zagrebu, gdje će s premijerom Andrejem Plenkovićem razgovarati o arbitražnom sporu i otvorenim pitanjima između dviju država. I predsjednik Socijalnih demokrata (SD) Dejan Židan i vođa Demokratske stranke umirovljenika (DESUS) Karl Erjavec – obojica i potpredsjednici vlade – upozorili su ga na oprez i potrebu da inzistira na implementaciji arbitražne presude.

PLENKOVIĆ UOČI SUTRAŠNJEG SUSRETA S CERAROM: ‘Moramo naći srednji put koji bi riješio pitanje granica’

Židan je nakon sastanka kazao da Cerar ima mandat da razgovara o implementaciji arbitražne presude, a na pitanje očekuje li pomak na hrvatskoj strani odgovorio je da nije optimist.



“To će biti samo još jedan sastanak, a onda idemo našim putem naprijed kako smo i najavljivali”, kazao je Židan. Dodao je kako po stajalištu Slovenije uskoro istječe rok za implementaciju arbitraže.

Slovenija spremna na implementaciju presude

Slovenija je spremna na implementaciju i moći će dokazivati da je poduzela sve što je potrebno, kazao je Židan, dodavši da će za implementaciju biti potrebno protiv Hrvatske pokrenuti pravne postupke za kršenje arbitražne odluke i “kršenje dogovora”. Erjavec je pak nakon sastanka kod Cerara kazao da je premijeru preporučio da u Zagrebu bude oprezan.

“Nadam se da naš premijer neće ništa potpisati ili prihvaćati neke obveze jer s hrvatskom politikom imamo loša iskustva”, kazao je Erjavec. “Nikako ne smijemo počinjati razgovore o nekom bilateralnom sporazumu jer bi to značilo da odustajemo od arbitraže”, kazao je Erjavec, dodavši da očekuje da premijer drugoj strani prenese jasne poruke kako će Slovenija postupiti nakon što 29. prosinca istekne rok za implementaciju arbitražnog rješenja.

Priprema tužbe protiv Hrvatske

Erjavec je još jednom ponovio da on priprema materijal za tužbu protiv Hrvatske pred sudom EU-a u Luksemburgu ako hrvatska vlada i dalje bude odbijala arbitražno rješenje. S mnogo skepse sutrašnji sastanak Cerara s Plenkovićem dočekuje većina slovenskih medijskih komentatora.

Susret koji su dva premijera potkraj tjedna dogovorila u Bruxellesu ljubljansko “Delo” u komentaru naziva “iznenađujućim” s obzirom na ranije Cerarove izjave da je uvjet hrvatsko priznanje arbitraže, te dodaje kako će granični prijepor dviju članica EU-a s vremenom u Bruxellesu dobivati više pažnje s obzirom na njegov “balkanski” kontekst i s obzirom na stajalište Ljubljane kako bi arbitraža mogla biti model za sve sporove na Balkanu.

Iznenađujući susret

Kako navodi “Delo”, do “iznenađujućeg” susreta u Zagrebu slovenskog i hrvatskog premijera dolazi nakon briselske “tihe diplomacije”, no još nije sasvim jasno kakvu intervenciju od potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa u nastavku očekuje Slovenija koja podsjeća da je on nakon objave arbitražne presude govorio da je obje strane moraju uvažavati i provesti.