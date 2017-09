KOLARIĆ ULAZI U UTRKU ZA ŠEFICU ZAGREBAČKOG SDP-a: ‘Bernardićev odlazak neće ništa riješiti, vode se klanovske borbe’

Aleksandra Kolarić kandidirat će se na izborima za predsjednicu zagrebačkog SDP-a.

Članica SDP-a potvrdila je tu informaciju u programu N1 televizije gdje je komentirala krizu i raskol unutar vlastite stranke.

“Naš je problem da niti jedan scenarij nije dobar ni za stranku ni građane. Moramo vidjeti što je s povjerenjem predsjedniku pa da se stranka okrene pitanjima važnima građanima. Interes je da se što prije raspišu lokalni stranački izbori”, kazala je Kolarić.

Kazala je kako Bernardić još uvijek ima podršku Predsjedništva.



“To je bilo očito i na Predsjedništvu prije dva tjedna. Pretpostavljam da ima podršku i Glavnog odbora”, kazala je.

“Grupa oko Peđe Grbina su bivši ministri, bivše vlade. Ta grupa je javno krenula u preispitivanje legitimiteta predsjednika. To je politički legitimno. Svaki član ima legitimitet postaviti pitanje povjerenja predsjedniku. Tu je problem i politička vjerodostojnost te grupe. To je grupa koja je i uzrok problema. Stranka je na koljenima. To je strašno velika kriza. Naša je kriza vrijednosna, financijska, kadrovska, programska… Pitanje odlaska Bernardića neće ništa riješiti. To su klanovske borbe. Ono što je jasno je da ne postoji većina u oba tijela koja bi podržala skupinu koja traži smjenu. To ne znači da Bernardić ima povjerenje za svoju politiku, ali je problem odakle taj zahtjev dolazi”, kazala je Kolarić.

Smatra da Bernardić nije uspio pokrenuti stranku nakon dolaska na mjesto predsjednika te da se sad u stranci odvija borba za moć i fotelje.

“Da je pokazao da uspješno pokreće stranku iz krize, ovi napadi bi bili slabiji. Ali treba reći – ljudi koji su šutjeli devet godina na destrukciju, mi sada plaćamo račun oportunizma. Ljudi koji su uzrok problema ne mogu biti rješenje. Oni su političku vjerodostojnost uništavali šutnjom”, rekla je pa podsjetila na slučaj Lex Perković.

Dodala je kako smatra da pobunjeni članovi SDP-a ne smiju biti izbačeni iz stranke.

“Stranka koja eliminira nije demokratska. Bez obzira što su svi koji traže smjenu Bernardića godinama izbacivali ljude, raspuštali organizacije, ne smije ih se izbaciti jer kritiziraju vodstvo”, kazala je.