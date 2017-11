KOLAKUŠIĆ OTKRIO ŠTO ZAISTA STOJI IZA LEX AGROKORA: ‘To je izvan svake pameti, taj zakon nikada nije smio biti donesen’

Mislav Kolakušić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, gostujući u televizijskoj emisiji na temu stanja u Agrokoru ustvrdio je, između ostaloga, kako lex Agrokor nikada nije smio biti donesen te koliko je stvarna šteta tog zakona.

Nakon što je Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, na press konferenciji iznio šokantne podatke o tome kome sve i koliko duguje Agrokor pa smo tako doznali da ukupni iznos tražbina iznosi 58 milijardi kuna, od čega je 16,5 milijardi nepriznato te da čak 9000 vjerovnika nije prijavilo tražbine u iznosu od 850 milijuna kuna, kao i to da je sud u Londonu priznao Zakon o postupku izvanredne uprave, tzv. lex Agrokor, uslijedile su reakcije u javnosti.

Mislav Kolakušić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu gostujući u emisiji na televiziji Al Jazeera rekao je kako nije iznenađen odlukom londonskog suda da prizna lex Agrokor jer tzv. “roll up” kredit, odnosno oko milijardu eura potraživanja, propisuje da se postupa po anglosaksonskom pravu, a ne po pravu Republike Hrvatske. On je dakle, priznavajući nadlženost suda u biti priznao svoju nadležnost”, rekao je Kolakušić.



Kolakušić: Konzum je trebao ići u predstečajni postupak

Zapitao se i tko su vlasnici obveznica, odnosno iz koje države dolaze agenti koji raspolažu svim obveznicama Agrokora? “Ponovno je to Engleska, sve je dakle, jasno”, zaključio je.

Na pitanje novinarke kako komentira odluku izvanredne uprave da odbije potraživanja Sberbanke, a prihvati ona revizorske kuće Baker Tilly, Kolakušić je odgovorio:

“Kad odbijete potraživanje vjerovnika koji vam je kreditor, koji vam je dao novac i čije potraživanje imate u svojim knjigama, svi se moramo upitati što je to i kako je to moguće. Ja ne vjerujem da postoji država osim Republike Hrvatske u kojoj bi bilo moguće osporiti takvo potraživanje i to iz kojih navoda. Ne zbog toga što taj novac nije dan i što to potraživanje nije osnovano, nego zato što taj vjerovnik osporava primjenu lex Agrokora. To je izvan zdrave pameti, a u svakom slučaju ispod razine svakog dostojanstva i svakog prava”, rekao je.

‘Lex Agrokor je bio velika pogreška’

Pojasnio je i koji su mogući daljnji koraci Sberbanke kojoj su odbijena potraživanja.

“Tu povjerenik ima dvostruku korist. Sberbanka je izbačena iz odlučivanja o nagodbi. Oni uopće neće moći odlučivati niti o svojim niti o tuđim potraživanjima. Netko može odlučiit da se njihovo potraživanje otpiše do nule. Druga enormna korist kod tako visokih sporova jest ta da se vodi parnični postupak u kojem svaka radnja odvjetnika stoji 125.000 kuna. Tu će biti stotine, a možda i tisuće radnji. Agrokor angažira punomoćnike koji vode desetine ili stotine tih sporova te im je svaku radnju dužan platiti 125.000 kuna, a hoće li oni na kraju uspjeti osporiti potraživanja, to je nebitno. Agrokor će to svejedno morati platiti. Dakle, dvostruka korist. Izbacili ste prave i stvarne vjerovnike, a s druge strane još ćete moći izvući par milijardi kuna na trošak”, mišljenja je Kolakušić.

Po Kolakušiću, glavni je problem u cijeloj priči lex Agrokor, za kojeg tvrdi kako nikada, ali “baš nikada nije trebao biti donesen”.

“Imali bismo predstečajni postupak Konzuma i to bi bilo to. Priča bi završila. Konzum bi naravno nastavio poslovanje kao i sve ostale tvrtke tijekom predstečajnog postupka i ništa se ne bi dogodilo. Dakle, zdrave tvrtke bi nastavile poslovati, banke nikada ne bi išle u aktivaciju jamstava zato što to banke ne rade nikada. Niti građanima niti pravnim osobama. Zašto? Sve banke, svi kreditori žele izvući pa makar još jednu ratu. Pošto su to zdrave tvrtke, one bi bez problema mogle sudjelovati u otplatama tih jamstava za Konzum. Jedino bi možda Konzum smanjio broj nekih svojih dućana, ali ništa se posebno ne bi dogodilo. Ovako sve odlazi”, zaključio je.