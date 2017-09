KOGA ŽELITE VIDJETI NA ČELU SDP-a? Čitatelji Net.hr-a odlučili – najbolji lider bio bi…

Dok eskalira kriza unutar stranke koja već dulje vrijeme gubi rejting, sve su glasniji oni koji traže odlazak Bernardića s čela SDP-a.

Tim povodom jučer prijepodne smo objavili anketu s pitanjem: “Koga želite vidjeti na čelu SDP-a u slučaju da dođe do svrgavanja Davora Bernardića?”

Bernardić, Milanović i “netko drugi”

Do navečer u 23 sata na pitanje je odgovorilo 4016 čitatelja Net.hr-a, a najveći broj glasova – 1155 ili 28,76 posto – dobio je upravo Bernardić. Iza njega najveći broj glasova dobio je bivši šef stranke Zoran Milanović koji se zasad povukao iz aktivne politike, no očito i dalje personificira onu politiku i struju unutar same stranke suprotnu Bernardićevoj. Milanović je u našoj anketi dobio 933 glasa ili 23,23 posto.



Treći po broju glasova je “netko drugi” odnosno nitko od ponuđenih s 561 glasom ili 13,97 posto.

Četvrti je Boris Jokić koji nije član niti jedne stranke, no ponudili smo ga kao osobu svjetonazorski blisku SDP-u, a koji je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu okupio više ljudi nego ikoji SDP-ovac ikada. Jokić je dobio 399 vaših glasova ili 9,94 posto.

Oba Ostojića loše prošla, a Maras najlošije

Iza Jokića je povratnica u stranku Aleksandra Kolarić koju je svojedobno isključio Milanović. Uz pretpostavku da ljudi vole takve povratnike, za dolazak Kolarić na čelo SDP-a izjasnio se 331 čitatelj ili 8,24 posto.

Ranko Ostojić, kojeg se smatra jednim od najozbiljnijih pretendenata na SDP-ov tron u slučaju Bernardićeva pada, u našoj je anketi dobio svega 288 glasova ili 7,17 posto.

Bojan Glavašević kao ‘mladi lav’ SDP-a dobio je 159 glasova ili 3,96 posto glasova čitatelja našeg portala, a Rajko Ostojić – čovjek koji navodno iz Bernardićeve sjene vuče konce stranke, dobio je 110 glasova odnosno 2,74 posto.

Najlošije je u našoj anketi prošao Gordan Maras, jedini od ponuđenih u anketi koji nije dobio troznamenkasti broj glasova. Njega na čelu SDP-a vidi 80 sudionika ankete ili svega 1,99 posto.

Bernardić još nije potrošio sve kredite

S Bernardićem su ovih dana otvoreno zaratili potpredsjednik stranke Peđa Grbin, ali i Milanka Opačić, Ranko Ostojić, a otprije je izložen oštrim kritikama Miranda Mrsića, Orsata Miljenića, Igora Dragovana i drugih.

Putem Facebooka se jučer oglasio i Ivan Račan, sin pokojnog utemeljitelja stranke Ivice Račana, ustvrdivši kako je u SDP-u problem – sve. “Identitet, vizija, dnevni sadržaj, organizacijsko ustrojstvo… SDP previše sliči na stranku javnog sektora; stranku prožetu borcima za privilegije, novac poreznih obveznika ili vlastite karijere. Takav SDP previše sliči na HDZ, a jedan HDZ je za Hrvatsku dovoljan, ako ne i previše”, napisao je Račan.

S druge strane, jedan od četvorice potpredsjednika stranke, Zlatko Komadina, nakon jučerašnjeg sastanka vodstva stranke s čelnicima županijskih organizacija kazao je kako Bernardić uživa potporu većine županijskih ogranaka te da među njima nema dovoljan broj nezadovoljnih za sazivanje izborne konvencije.

Sudeći i prema našoj anketi, Bernardić nije potrošio sve kredite iako je pod neprestanim pritiscima nezadovoljnika u stranci.

