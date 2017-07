‘KOALICIJE ĆE BITI, PITANJE SAMO ŠTO ĆE TKO DOBITI’: Počeli pregovori o koaliciji, evo što Kerum traži od HDZ-a

Petar Škorić, prvi čovjek splitskog HDZ-a, potvrdio je medijima informaciju da je ta stranka započela razgovore s HGS-om oko utvrđivanja suradnje u Gradskom vijeću.

Prva informacija o tome pojavila se u četrvtak navečer, o čemu smo već pisali, a Škorić je sada izašao u javnost s još više detalja o budućoj suradnji donedavnih ljutih neprijatelja.

“Prvi dojmovi su pozitivni, obje strane su pokazale spremnost da se dogovor ipak postigne i da se u ponedjeljak konstituira parlament u Banovini. Koalicija je po svemu sudeći izvjesna, samo je pitanje što će tko od partnera dobiti, odnosno koje će resore, te gradske tvrtke i ustanove preuzeti sa svojim čelnicima”, rekao je Škorić za Slobodnu Dalmaciju.

Kerumov HGS, prema neslužbenim informacijama, u Banovini traži sektore urbanizma, prostornog uređenja i komunalne izgradnje, ali i direktorska mjesta u “Čistoći”, “Vodovodu i kanalizaciji” te Agenciji “Eko Kaštelanski zaljev”.



Zaboravili na teške riječi i salve uvreda

Spomenuti list piše kako je u ovim trenucima još uvijek neizvjesno tko će postati predsjednik splitskog Gradskog vijeća.

Naime, dosad uvriježena politička praksa nalagala bi da HDZ, iz čijih redova dolazi gradonačelnik Andro Krstulović Opara, prepusti tu dužnost HGS-u kao svom koalicijskom partneru.

(AUDIO) INCIDENT NA RUBU TUČNJAVE, KERUM BRUTALNO IZVRIJEĐAO OPARU: ‘Bio si prostitutka u Milanu. Što me gledaš, hoćeš kroše, majmune glupi’

KERUM POBJESNIO NAKON TIJESNOG PORAZA: ‘Moje glasove su prekrižili… To je neviđeno i strašno. Sram ih bilo!’

KERUM: ‘Ovo je prava istina o incidentu: Opara mi se unosi u lice, računam da će me udariti… Pa njegovi su nožem parali ljude!’

Navodno, HDZ bi na toj poziciji najviše volio vidjeti Juru Šundova ili Tomislava Borozana, dok bi Željko Kerum pak na to mjesto vratio svoju sestru Nevenku Bečić.

Unatoč žestokim verbalnim konfliktima i salvama uvreda koje su uputili jedan drugome, Kerum i Opara, kako se čini, sve su zaboravili, a u namjeri iskazivanja dobre volje, Kerum je za Radio Split izjavio da je unatoč grubim riječima izrečenim tijekom predizborne kampanje, posebno u drugom krugu, spreman “zanemariti svoju povrijeđenost”, a sve, naravno, u cilju dobrobiti za Split.

Kave s Mostovcima

“Treba doći do kompromisa, a tu nikakva naglost ni žestina ne doprinose ni građanima ni Gradu. Jasno je da se mora postići dogovor. Oni imaju 11 vijećnika, mi osam, to je situacija 60-40. Mi moramo doć’ do dogovora na način da nećemo inzistirati niti jogunit se “ja hoću ovo”, “mi hoćemo ono”, nego se dogovorit na jedan partnerski način. Ja tako funkcioniram cijeli život i sklon sam dogovoru i kompromisu, a kako i na koji način, to je situacija za poslije. Prvo se treba konstituirati Gradsko vijeće i krenuti sa zadaćama – prvo proračun, pa onda sve ostalo – kazao je Kerum i izrazio uvjerenje da će u ponedjeljak doći do konstituiranja Vijeća, a u utorak Županijske skupštine.

Slobodna piše i o zanimljivom susretu na kojem su se na “neobaveznoj kavici” susreli trenutačni gradonačelnik Krstulović Opara i Ante Čikotić iz MOST-a.

Čikotić je poslije na medijski upit o susretu rekao “kako je inicijatIva za sastanak došla s gradonačelnikove strane te da je u tom kratkom druženju MOST-ov čelnik ponovio stajalište kako će podržati sve ono što smatraju pozitivnim”.

“Iako smo oporba i imamo različita mišljenja, to ne znači da ne možemo uspostaviti kulturu dijaloga. Naši glasovi u Gradskom vijeću nisu presudni, tako da nemamo taj pritisak”, zaključio je Čikotić.