KNJIGA KOJA ĆE POTRESTI HRVATSKU POLITIČKU SCENU: ‘Predstavlja se kao konzervativna političarka, a bila je u vezi s oženjenim muškarcem’

Mirela Holy krajem ovog mjeseca objavit će knjigu “Vražica nosi Pradu, a bogovi konfekciju” u kojoj će progovoriti o o brojnim zanimljivim detaljima iz političkog života u kojoj će govoriti o stvarnim primjerima, ali neće identificirati ljude. Ipak, brojni će se zasigurno prepoznati.

Knjiga bivše SDP-ovke i šefice ORAH-a Mirele Holy “Vražica nosi Pradu, a bogovi konfekciju” krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca trebala bi ugledati svjetlo dana. Riječ je o knjizi punoj intriga, političkog licemjerja i seks-skandala kojoj Holy nije mogla bolje “ubosti” tajming izlaska. Tako će usred skandala s dnevnicama u premijerskom mandatu Zorana Milanovića izaći eseji na temu politike i moći.

Bez novih prijatelja nakon eseja o seks skandalima

Holy objašnjava da su priče pisane zafrkantski, autoironično i pikavo, po sistemu političkog ključa jer u knjizi, iako navodi stvarne primjere, ne otkriva identitet ljudi o kojima piše. Ipak, u pojedinim je pričama vrlo jednostavno prepoznati Zorana Milanovića, a za pojedine priče potreban je ključ. Oni rijetki koji su radeći na knjizi bili u prilici pročitati vražičine priče kažu kako je riječ o pravom seksopolisu i kolekciji skandala kakva dosad nije izašla iz pera nekog političara. Holy je sebe u knjizi naslovila političkom vražicom u simboličkoj Pradi koja, kako nam je objasnila, zagovara haute couture, odnosno politiku javnog interesa koja je antipod bogovima u političkoj konfekciji (pret-a-porteru) za koje je politika posao posvećen isključivo njihovu osobnom interesu.

“Bila jednom jedna konzervativna političarka čija se cijela politika manje-više svodila na ljubav za boga i pučku kuhinju, ups, slogu. Znate ono – vjera, tradicija, običaji, krv, zemlja… I slično….



Elem, iako bi bilo za očekivati da takav rigidni svjetonazor prosto vapi za brzim ulaskom u brak i intenzivnim radom na prokreaciji, čudna mi čuda, predmetna političarka koja je tu politiku zagovarala do zadnje kapi sline, nije ju baš i primjenjivala na sebi…

A kako je ona to konkretno živjela? Pa tako što je bila u izvanbračnoj vezi s oženjenim muškarcem, s još dvoje djece prtljage. Maloljetne djece, da ne bismo fulali. No, čini se da je njen dečko (u stvari ljubavnik, hebač!), bez njezina znanja, vodio dvostruki život jer je u razdoblju dok je bio s njom svojoj ženi po Bogu i Crkvi napravio još jedno čeljade….”, samo je jedan od dijelova knjige.

“Političare dijelim na četiri različita tipa – bogove nad bogovima, zmajeve, ešalonce i stranačku pješadiju. Pišem o tome kako se u politici napreduje, o odnosu medija, civilnog društva, Crkve, novca i politike. Za svaku cjelinu o kojoj piše imam i živopisan primjer, no identitete aktera ne otkrivam jer me iskustvo naučilo da ljudi više cijene kad se za nešto sami pomuče i sami dođu do zaključka”, opisuje Holy za Večernji list dodajući kako nakon izlaska knjige i priča o seks skandalima i ljubavnicama zasigurno neće steći nove prijatelje.

Milanović se okružio onima koji su ga smatrali bogom

Komentirajući aferu “Dnevnice” Holy kaže: “Slučaj Saucha nije me iznenadio ne zato što mislim da su on i Milanović tako izvlačili novac, nego zato što me nakon svega što sam vidjela i prošla u politici više ništa ne može iznenaditi. Jednako me ne bi iznenadilo i da se pokaže da Saucha i Milanović s tim nisu imali veze. No ja za nikoga ne bih više stavila ruku u vatru, pa tako ni za Zorana ni za Sauchu da su u ovom slučaju nevini.”

DOZNAJEMO NOVE POTEZE MILANOVIĆEVOG SURADNIKA: Istraga zbog putnih naloga ide dalje, Saucha želi na slobodu

Holy kaže kako se Milanović s vremenom okružio ljudima koji su se prema njemu ponašali kao da je Bog, a da je Sauchu i Zmajlovića navodio kao iduću generaciju političara. Pritom mu je, kaže, bila važna forma i obrazovanje, ali ne sadržaj.

Na pitanje je li se u vrijeme kad je ona bila ministrica komentiralo da Milanović kao premijer puno vremena provodi u Taču i je li se postavljalo pitanje tko plaća sve te račune, Holy je odgovorila: “Još 2012. godine se u SDP-ovim kuloarima govorkalo da je Zoran sklon takvom načinu života, ali da brzo troši Vladine iznose za reprezentaciju pa mu SDP plaća račune iz Tača. Je li to točno ili nije, ne znam, ali tako se pričalo među SDP-ovcima.”