KLJUČNI LJUDI MOSTA OTKRILI KAKO ĆE SE BORITI PROTIV PLENKOVIĆA I HDZ-a: ‘Most nema gazdu i nikome ništa nismo dužni’

Hrvatski sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o SDP-ovom prijedlogu opoziva ministra financija Zdravka Marića, a o toj če se točki glasati sutra.

HDZ je htio da se prvo glasa o povjerenju Boži Petrovu, no šef Mosta to je jučer odbio. Tek ostaje vidjeti kako će se razriješiti situacija, no očito je da HDZ i Most vode žestoki rat otkako je Plenković smijenio sve Mostove ministre. No, vođe Mosta tvrde kako ta stranka sigurno neće pasti.

POČINJE RASPRAVA O OPOZIVU ZDRAVKA MARIĆA: ‘Pamtim i bolje trenutke, no u glavi sam maksimalno čist’

ZAMRŠENA SITUACIJA U SABORU DANAS ĆE BITI RASPETLJANA? HDZ ima plan, ali ima ga i Božo Petrov



U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju planove Mosta otkrili su Božo Petrov, Ivan Kovačić, Slaven Dobrović, Vlaho Orepić i Nikola Grmoja. Na prvi dio pitanja odgovorili su zajedno, rekavši kako su jedinstveni te da će im to na kraju pomoći.

Mostovci su priznali kako ih je Plenkovićev potez iznenadio.

‘Plenković žrtvuje cijelu Vladu’

‘Očekivali smo da će i ministar Marić i premijer postupiti odgovorno te da će ministar financija podnijeti ostavku, da Andrej Plenković neće žrtvovati čitavu Vladu zbog jednog nestranačkog ministra i da u demokraciji postoji sloboda mišljenja. S druge strane, nismo očekivali da premijer proziva ministre jer nisu izmislili izgovor za izostanak s glasanja. Tko ne bi bio iznenađen ovakvim izbjegavanjem utvrđivanja istinitih činjenica.

Vidjet ćemo tko štiti odgovorne za krizu u Agrokoru, a tko će svojim glasom potvrditi da su protiv ministra koji je u sukobu interesa i samim time ne može više obnašati svoju dužnost’, kazali su.

Mostovci i dalje stoje kod tvrdnje da sve indicije upućuju na to da Plenković štiti pojedince koji su znali za događanja u Agrokoru, a nisu na to reagirali. Na pitanje misle li da će u budućnosti teško naći partnera za vlast, Mostovci kažu:

‘Ukoliko pričamo o nacionalnoj razini, građani će, kada dođe do izbora, bilo prijevremenih ili redovnih, sigurno svojim glasovima nagraditi one koji se ne prodaju za fotelje i za naklonost krupnog kapitala.’

Demantirali su informaciju da postoji dogovor sa SDP-om te kazali kako bi građani ponovno trebali birati Most, ‘zato jer nisu pognuli glave niti skrenuli pogled od nepravde’.

‘Marić je morao znati i upozoriti nas’

Bivši ministar uprave Ivan Kovačić uvjeren je da je Marić morao znati što se događa u najvećoj hrvatskoj kompaniji.

‘Zdravko Marić je imao političku odgovornost upozoriti nas, ali ne, on to nije učinio, nego je još dao kredit Agrokoru. Osobno ga ne prozivam za potpisivanje falsificiranih financijskih dokumenata, ali kao jedan od 25 direktora Agrokora morao je znati što se događa. Da sam ja na poziciji premijera, smijenio bih ga, jer takav ministar mnogo govori i o mojim političkim kompetencijama i odgovornosti prema građanima’, rekao je Kovačić koji će se na lokalnim izborima kandidirati kao desna ruka Miri Bulju.

‘Ovo nije trenutak za povlačenje, dapače, smatram da je uloga Mosta u ovom trenutku ključna za hrvatsku državu. Ostajem uz svoje kolege do kraja, rekao je Kovačić.

‘Plenković je uzurpirao izvršnu vlast i to planira i sa Saborom’

Smijenjeni ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić mnoge je uzbudio pozvavši narod na akciju kad je Plenković smijenio njega i kolege iz Mosta, no kako tvrdi, ne žali zbog te izjave.

‘Nije mi žao zbog te izjave! Riječ je o zlonamjernoj interpretaciji. No, narod treba znati i formirati stav prema činjenici da je gospodin Plenković doslovno uzurpirao izvršnu vlast u RH te da to ima namjeru napraviti i sa Saborom. Politička situacija u RH je dramatična. Kao društvo se nalazimo na prekretnici.

Moramo svi skupa reći hoćemo li se vratiti gdje smo bili zadnjih dvadesetak godina ili imamo presudnu političku i svaku drugu snagu da rasterećeni krenemo u budućnost. Moja jedina namjera je upozoriti građane da su lokalni izbori prvi i ključan test za promjene. Vjerujem da je došlo vrijeme. Sad ili nikad’, kazao je Orepić te komentirao napet odnos s ministricom gospodarstva Martinom Dalić.

‘Dalić voli biti iznad’

‘Sa svima sam bio u korektnim odnosima. Ali, nisam se ustručavao svakome reći što mi dužnost nalaže. Ona nije baš sklona takvim odnosima. Voli biti ‘iznad’ a to joj okolnosti ne dopuštaju. Očito ju je politika razmazila’, kazao je Orepić.

Šef Mosta rekao je nešto o taktici kojom se Most planira poslužiti tijekom nadolazećih dramatičnih dana u Saboru.

‘Moj cilj je zaštititi instituciju Hrvatskog sabora te spriječiti bilo kakvu manipulaciju. Zna se što su prioriteti i koje teme su najvažnije. Za Most je to glasovanje o ministru Mariću, čime Vlada dokazuje da ima parlamentarnu većinu ili da Vlade više nema’, rekao je Petrov.

On je na početku hvalio Plenkovića kao poštenog pregovarača, sasvim drugačijeg od Tomislava Karamarka. Danas više nema baš takvo mišljenje.

‘Dokad su se poštivali argumenti, dotad je postojala mogućnost suradnje. U ovom slučaju, kad je tema bila najvažnija odluka za Hrvatsku i njezino gospodarstvo u budućnosti, HDZ je odabrao političke odluke bez argumenata i očito zaštitu svega onog što se trebalo raščistiti oko Agrokora.

‘Plenković je nepošten autokrat’

Nažalost, gospodin Plenković se time pokazao kao nepošten autokrat, ali u ovom trenutku je manje bitno što ja mislim o njemu. Govorimo o interesu naše domovine, interesima svih građana i prikrivanju očitih kriminalnih aktivnosti. Most nema gazdu i nikom ništa nismo dužni osim hrvatskim građanima’, rekao je Petrov.

Glavni tajnik stranke Nikola Grmoja rekao je kako Plenković mora biti svjestan da je Most kao vladajuća većina odgovorna građanima, a ne njemu ili vladarima iz sjene.

‘Svi naši ljudi posao su izvršili besprijekorno’

Na pitanje je li sudjelovanje u Vladi za Most bilo previše, Grmoja je odgovorio:

‘Naši ministri, državni tajnici i apsolutno svi koji su sudjelovali u izvršnoj vlasti, svoj su posao izvršili besprijekorno i to pitanje smatram izuzetno uvredljivim. Jedini kome je je sudjelovanje u vladi prevelik zalogaj i sa stručne, a prije svega s moralne strane su sve one stranke koje su proteklih desetljeća vodile Hrvatsku i nisu je dovele nigdje nego u mrak, siromaštvo, masovnu emigraciju i strahovitu razinu korupcije i klijentelizma’, rekao je Grmoja.