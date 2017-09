KAKO KLIMATSKE PROMJENE UTJEČU NA HRVATSKU? Neki dijelovi postat će pustinja, mijenjat će se i prehrana

Koliko priroda može biti razorna i moćna pokazalo se posljednjih dana kada je Hrvatsku pogodila ciklona Bruno te pljuskovima, tučom, pijavicama i valovima pogodila brojne dijelove zemlje. Takve vremenske nepogode dio su klimatskih promjena koje se događaju već sad.

Objasnio je to klimatolog Zvonimir Katušin koji je cijeli život radio za Državni hidrometeorološki zavod. On kaže kako se u skoroj budućnosti predviđa zatopljene na globalnoj razini od dva Celzijeva stupnja. Projekcije Državnog hidrometeorološkog zavoda do 2040. u Hrvatskoj predviđaju temperaturni porast od 0.6 stupnjeva zimi te jedan stupanj ljeti. Do 2070. godine temperatura bi se u nekim dijelovima zemlje mogla povisiti za čak tri stupnja Celzijevih, a to znači – potencijalne katastrofe.

Milijarde ljudi će morati migrirati

‘Ako temperature u budućnosti narastu oko četiri stupnja, u nekim dijelovima svijeta više se neće moći živjeti. To će potaknuti nove migracije ljudi. Tu više ne govorimo o milijunima, nego o milijardama ljudi’, objasnio je Katušin za 24sata te dodao kako će zbog manjka padalina i viših temperature neki dijelovi Hrvatske izgledati kao pustinja, dok će klima postati sve sličnija oceanskoj. I temperature u Jadranu bit će više nego što su danas, zbog čega će ribari vjerojatno loviti više vrsta riba koje inače žive u puno toplijim tropskim morima.

Treba djelovati odmah

‘Klimatski modeli će u budućnosti, zbog boljih računala, postati sve točniji. Ipak, i danas trebamo djelovati kako bi ta promjena bila što blaža’, kazao je Katušin te naglašava kako je to najvažnijih problem svjetske populacije, na kojem trenutno rade i UN te Papa.