KLAIĆEVA OTPUSTILA DJEČAKA I POSLALA GA KUĆI DA UMRE: ‘Rekli su da je u svijetu normalno da dijete umre doma’

Mladen Dražić shrvani je otac 15-godišnjeg Marina, dječaka koji je, usprkos terminalnoj fazi bolesti, danas dobio otpusno pismo iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu u kojem piše da nije akutno bolestan pa stoga niti za bolničko liječenje.

Drugim riječima, dječaka iz bolnice u Klaićevoj otpuštaju kući da tamo umre. Očajni otac, koji je sam posljednji puta reanimirao dječaka, javno je apelirao za pomoć u HRT-ovoj emisiji Hrvatska uživo.

Priključen na respirator, a šalju ga kući

“Skupili smo snage i zatražili pomoć javnosti jer od drugih instanci je nismo dobili. Rečeno nam je da je u svijetu normalno da djeca umiru doma, a mi trenutačno nismo baš u takvoj psihičkoj snazi da bi nakon jedne uspješne reanimacije djeteta ponovno mogli to preživjeti. A za sustav, to jest predstojnicu pedijatrije, to je jedno od rješenja na koje, nažlost, ne znam tko može svjesno pristati – da mu dijete umre doma”, kazao je Dražić.

On je starijeg sina koji je nepokretan i ima hidrocefalus, prije mjesec dana sam reanimirao kod kuće uz pomoć mlađeg sina Roka. Dječak u bolnici u Klaićevoj ne može ostati jer Hrvatska nema sustav palijativne skrbi za djecu.



Dječak je u bolnici reanimiran prije dva dana, ali ga otamo šalju kući jer, kažu, nije akutno bolestan, pa time nije ni za bolničko liječenje. No, apsurd je tim veći jer je dječak priljuče na respirator.

Odgovor iz bolnice: Nikada nismo poslali dijete kući da umre!

Na ovaj slučaj priopćenjem je reagirao v.d.ravnatelja Klinike za dječje bolesti, dr. med. Zoran Bahtijarević u kojem ističe da ta ustanova svakom akutno oboljelom djetetu osigurava najveću moguću razinu zdravstvene skrbi, ali da ni prostorno niti kadrovima nije osposobljena ni ovlaštena provoditi palijativnu skrb za djecu u terminalnoj i kroničnoj fazi bolesti.

“Klinika za dječje bolesti Zagreb nikada nije “poslala dijete da umre kod kuće” (kao što je navedeno u dijelu medija), “izbacila bolesno dijete na ulicu” ili uskratila pružiti pomoć bolesnom djetetu, nego je djeci u terminalnoj fazi bolesti omogućeno da, uz izričitu suglasnost, a često i na zahtjev roditelja, sukladno najmodernijim svjetskim stavovima i standardima, život napuste na najhumaniji način, u svome okružju, okruženi ljudima koji ih vole. U konkretnom slučaju, jučer je konzilij sastavljen od četiri liječnika specijalista obavio razgovor s ocem djeteta, te mu je ponuđeno da razmisili o mogućnostima skrbi za dijete, nakon što se završi liječenje akutne bolesti zbog koje je dijete trenutno u bolnici. Pri tome je ocu objašnjeno da postoje samo dvije opcije, njega u kući, te premještaj djeteta u specijalnu bolnicu u Gornjoj Bistri (o ovoj je opciji s roditeljima razogovarano u više navrata do sada i oni joj nisu bili skloni) te da niti jednu nismo u mogućnosti provesti bez izričiite suglasnosti roditelja. Napominjemo da niti u jednom trenutku nije bilo govora o “izbacivanju” djeteta na ulicu, već je ocu izričito ponuđeno da o opcijama nastavka skrbi po završetku akutnog liječenja razmisli, konzultira se sa svojim bližnjima i u miru donese odluku”, stoji među ostalim u priopćenju iz Klinike za dječje bolesti.