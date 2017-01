STIGLA VELIKA PROMJENA VREMENA: Kiša, snijeg, olujna bura – pogledajte što nas sve čeka

U noći s ponedjeljka na utorak u Hrvatsku će se došuljati oborine. Riječ je o kiši i susnježici koje bi tijekom dana trebale prestati, a u zemlji bi se trebalo i razvedriti.

HRT je donio detaljnu prognozu u kojoj meteorolozi navode kako će u istočnom dijelu zemlje u utorak biti najprije oblačno uz kišu dok će se kasnije pojaviti i snijeg koji će biti izraženiji u gorju i Posavini. Razvedravanje najavljuju za poslijepodnevne sate, a temperatura će se kretati od između -2 i 3 stupnja Celzija.

Kad je riječ o središnjoj Hrvatskoj Međimurje i Zagorje bit će namanje zahvaćeni oblačnom pasom pa tako i vjerojatnošću padalina. U Zagrebu i južnije od njega već bi u noćnim satima trebalo kišiti, a potom se pojaviti i snijeg. Na Kordunu i Banovini mogao bi se stvoriti i snježni pokrivač koji će biti nezaobilazan u gorskoj Hrvatskoj s visinom i većom od 5 centimetara.

U Lici će snijega biti i oko podneva, a pahulje bi se mogle spustiti i na podvelebitski kanal. Na sjevernom Jadranu će zapuhati bura, i to jaka ponegdje i olujna.



Obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Valja naglasiti i siguran snijeg u dalmatinskim planinama, te vrlo veliku vjerojatnost padanja snijega, pa čak i zadržavanja na tlu i u nižim dijelovima unutrašnjosti, osobito oko Sinja. Sasvim ga se ne smije isključiti ni u Konavlima, dok je mjestimična kiša na jugu Hrvatske uz more sigurna, kao i zadržavanje juga i jugozapadnjaka sve do večeri, a i relativno visoka temperatura – još i u utorak poslijepodne 11 do 14 °C.

U nastavku tjedna hladnije i dalje s oborinama

U nastavku tjedna na Jadranu hladnije, i dalje uz povremene mjestimične oborine – u srijedu uglavnom na jugu, zatim i drugdje. Od srijede će jačati i bura koja će u četvrtak i petak često biti olujna s orkanskim udarima. Bit će hladnije.

I na kopnu u nastavku tjedna hladnije ponkad i s cjelodnevnim minusima. A bit će i sporadičnih oborina, većinom snijega, ali u manjim količinama nego u utorak.