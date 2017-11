KIŠA ĆE STATI ZA VIKEND, ALI IDUĆI TJEDAN STIŽE HLADNA FRONTA: U velikom dijelu zemlje čeka nas prvi snijeg

U unutrašnjosti Hrvatske pretežno je oblačno. U prvom dijelu dana povremeno će biti kiše, osobito u središnjim krajevima, a na Jadranu promjenljivo, mjestimice s kišom. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu.

Kiša će biti češća u Dalmaciji gdje će lokalno biti i pljuskova s grmljavinom, a na krajnjem jugu oborina može biti i obilna. Poslijepodne će biti i sunčanih razdoblja.

Najviša dnevna temperatura do 13, na Jadranu do 17

Vjetar slab i ponegdje umjeren sjeveroistočni, a na krajnjem istoku istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, na krajnjem jugu i jako, a još ujutro na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana bura.

Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva.



Mokri i skliski kolnici, magla smanjuje vidljivost

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu Hrvatske, magla mjestimice smanjuje vidljivost u dijelu Slavonije te u Gorskom kotaru, a ima je i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Vrbovsko, izvijestio je u srijedu Hrvatski auto klub (HAK).

Jak vjetar usporava promet povremeno na autocesti A6 između Kikovice i tunela Tuhobić.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama pojedinih gradova, a povremeni zastoji očekuju se tijekom dana na dionicama cesta gdje traju radovi i gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa.

Na graničnim prijelazima nema duljeg čekanja.

U prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Trajekti i katamarani plove redovito.

DHMZ: Sutra oblačno i maglovito, kiša u Lici i Gorskom Kotaru

Sutra će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, u prvom dijelu dana i maglovito, a ponegdje je moguće malo kiše, ponajprije u Lici i Gorskom kotaru. Na Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima, no mjestimice i s kišom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo, na sjevernom dijelu ponegdje istočnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna između 8 i 13 na kopnu te od 13 do 18 °C na obali i otocima.

Prvi snijeg

Sedmodnevna prognoza DHMZ-a javlja da će za vikend doći do djelomičnog razvedravanja pa će uz oblake biti i sunca, no već idući tjedan mogao bi nas iznenaditi i prvi snijeg. Temperature će znatno pasti pa će tako u ponedjeljak u Zagrebu najniža temperatura biti 2 stupnja Celzijeva, a najviša tek 5. Nakon najavljenog snijega u ponedjeljak, utorak će nastaviti s kišom.

Snijeg je za ponedjeljak najavljen i na sjevernijem dijelu zemlje, kao i u Lici, Gorskom Kotaru, na Sjevernom Jadranu, u Dalmatinskom zaleđu i Istri, a neće ga biti u Slavoniji i Baranji, gdje će se izmjenjivati oblačna i kišna razdoblja.