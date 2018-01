KIRURG KOJI JE MALOJ RITI PRESADIO SRCE: ‘Ona je tu i smije se. Njezino stanje ide jako dobro, čak predobro’

“Njezino stanje ide jako dobro. Ide zapravo i predobro, mimo očekivanja. Uvijek kod transplantacije sve ide malo sporije i ona će sigurno još neko vrijeme biti u bolnici”, kazao je dr. Darko Anić iz KBC-a Zagreb koji je u subotu presadio srce četverogodišnjoj Riti

Cijela Hrvatska emotivno je proživjela vijest o transplantaciji srca četvrogodišnjoj djevojčici Riti, koja je šest i pol mjeseci čekala donora za srce. Zahtjevna operacija izvedena je u Kliničkoj bolnici Zagreb čim je Vladinim zrakoplovom malenoj dopremljeno srce iz Beča. Da bi preživjela, dan ranije joj je ugrađeno umjetno srce, što znači da je Rita u dva dana junački podnijela dvije teške operacije.

Srce joj je transplantirao kirurg dr. Darko Anić, koji je u Dnevniku Nove TV skromno rekao da je to bio njegov posao i da ga je morao profesionalno odraditi.

“Kod operacija djece uvijek morate biti oprezniji”

“To je naš posao. Mislim da bi i vi rado znali da vam je operater čovjek koji je staložen, koji ne podliježe emocijama. Znamo da sve emocije utječu na pravo na rasuđivanje. To je posao kao svaki drugi. Znamo da to moramo napraviti i to smo napravili. Rita nije ni najmlađa, ni najstarija kojoj smo radili transplantaciju. Najmlađe je dijete bilo staro par dana, imalo je 800 grama. To je posao kao svaki drugi, morate biti profesionalac”, kazao je dr. Anić.

Objasnio je zašto su transplantacije srca složenije kod djece.

“Prva stvar koja se uči na pedijatriji je da dijete nije mali čovjek. Osim što je sve manje, pa zbog toga morate biti oprezniji, isto tako, stanice još nisu potpuno sazrele, tako da je sve malo drugačije. Nije kao odrasli, tako da treba biti malo oprezniji. Ali opet, ako čovjek voli svoj posao onda je to to”, kazao je.

“Njeno stanje se razvija dobro, zapravo predobro”

Što se Ritinog trenutačnog stanja tiče, dr. Anić kaže da se zasad sve odvija dobro.

“Ja je čujem, ona je tu s druge strane i smije se. Stvarno ide jako dobro, to vjerojatno sve zanima. Ide zapravo i predobro, mimo očekivanja. Uvijek kod transplantacije sve ide malo sporije. Moramo paziti na sve. Ona će sigurno još neko vrijeme biti u bolnici, dok ne posložimo lijekove koje treba uzimati. Onda će tek moći ići doma”, ističe dr. Anić.

KBC Zagreb i KB Dubrava jedine su bolnice u Hrvatskoj u kojima se obavljaju transplantacije srca, no u KBC-u Zagreb jedini obavljaju taj zahvat na djeci. Liječnički tim dr. Anića svjetski je poznat, a godišnje obave oko 35 transplantacija.

“To su službeni rezultati transplantacija srca u Hrvatskoj. Radimo ih mi, radi ih Dubrava. To je broj oko kojeg se stalno okreću. Dječje transplantacije su rjeđe. Njih će biti jedna do dvije ili neke godine niti jedna, ali to je taj broj oko kojeg se to kreće”, rekao je dr. Anić.

