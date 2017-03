KIČ, PRETJERIVANJE ILI BAŠ KAKO TREBA? Iznad Primoštena rade 17-metarsku Gospu optočenu zlatom

Gradnja 17-metarske Gospe iznad Primoštena u završnoj je fazi.

Kip primoštenske zaštitnice Gospe od Loreta bit će obložen mozaikom od zlata, srebra i bojanog stakla. Bit će to najveći takav spomenik na svijetu, a za sunčana vremena bit će vidljiv sve do talijanskog Loreta.

Kako je navela Općina Primošten na svojoj Facebook stranici, izgradnju je podrupro i papa Franjo.

‘Kip će iz radionice u Zagrebu biti transportiran tijekom idućeg tjedna, a postavljanje kipa i uređenje okoliša na brdu Gaj će biti dovršeno do početka svibnja. Željeli smo da svetište bude otvoreno do 10. svibnja kada slavimo blagdan primoštenske zaštitnice Gospe od Loreta, tako da će kip biti blagoslovljen 6. svibnja i to uz skromnu ceremoniju’, najavio je načelnik Stipe Petrina.



Dodao je kako će se u drugoj fazi uređenja, koja slijedi iduće godine, oko svetišta na brdu Gaj izgraditi dodatni sadržaji poput suvenirnice, kafića i sanitarnog čvora, javlja ŠibenikIn.