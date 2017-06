KERUM: ‘Ovo je prava istina o incidentu: Opara mi se unosi u lice, računam da će me udariti… Pa njegovi su nožem parali ljude!’

Nakon jučerašnjeg skandaloznog sučeljavanja s protukandidatom za izbor splitskog gradonačelnika, HDZ-ovcem Androm Krstulovićem Oparom, Željko Kerum se preko svoje Facebook stranice oglasio priopćenjem za javnost.

Njegovu objavu prenosimo bez ikakvih lektorskih i redaktorskih zahvata:

Poštovani građani, jako sam potresen i žalostan zbog jučerašnjeg incidenta na sučeljavanju mene i Opare. Osjećam potrebu da vam iznesem istinu (koju možete provjeriti na videu). Naivno sam jučer ujutro prihvatio sučeljavanje u Slobodnoj. Prilikom izlaska iz kuće, žena mi govori: “Nemoj ići na sučeljavanje, upravo sam doznala ankete ,vodiš sa 45 posto ,a Opara 41 posto, namještaju ti igru!” Kazem:”Obeća sam doć.”- i odem na sučeljavanje .Sada se zbog toga grizem.

Putem zovem urednika i pitam koliko će trajati emisija i hoće li bit objektivna, on mi kaže da hoće i da će trajati 60 minuta. Dolazim, počinje snimanje, Opara me gleda agresivno .U pogledu mu se vidi suluda mržnja .U izlaganju sam puno bolji ,uvjerljiviji ,konkretniji i jasniji, prolazi 50 minuta ,Opara me provocira ,pita sta ga ne gledam u oči (znate one baze šta me gledaš, šta me ne gledaš). Izbjegavam provokaciju i govorim uredniku da vrijeme istječe, da se držimo teme ili idem ,emìsija se nastavlja ,Opara i dalje provocira i vrijeđa.

Upozoravm ga da prestane jer ću i ja njega počet vrijeđat, a on neće da prestane i počinju uvrede. Urednik vidi da novinari ne mogu kontrolirati situaciju i završava emisiju .Prestaje snimanje, skidam mikrofon, Opara se diže ,unosi mi se licem u lice! Računam da će me udariti. Kroz glavu mi prolazi priča kako je njegov predak u polju oparao nožem susjeda ,tako su i dobili obiteljski nadimak Opara! Izmičem se i kažem: “Šta gledaš? Dat ćeš kroše?” On viče: “Snimajte snimajte”.

Napuštam prostoriju i promrmljam: “pederčino”.

Evo dragi sugrađani na koji način odrađuju izjavu premijera Plenkovića da će sve učinit da dobiju Split!

Željko Kerum

Prema navodima “Slobodne Dalmacije”, za vrijeme sučeljavanja Kerum je izvrijeđao Krstulovića, a kad su se kamere isključile, mikrofoni su zabilježili Kerumove prijetnje Opari.

Svjedoci su bili novinari i tehničko osoblje “Slobodne Dalmacije”, koji su, navodi se, bili u šoku dok je Krstulović “prilično mirno otrpio vrijeđanje i optužbe te je inzistirao na tome da se snimka sa svim uvredama na njegov račun objave u cijelosti”.

Kandidat HDZ-a priopćio je u srijedu nakon sučeljavanja da otkazuje sva planirana sučeljavanja s Kerumom.

“Salve gnjusnih, odvratnih uvreda i prijetnji koje je uputio (Kerum) na moj račun ispod su svake razine ljudske komunikacije da bi ih ponavljao. To nije bilo sučeljavanje argumentima i rasprava o programu, to je bilo ludilo jednog poraženog čovjeka, koji se sa svojim neuspjesima očito ne zna nositi,” izjavio je Krstulović Opara.